Катастрофа в «Баварии». Десяток именитых тренеров отказали клубу из Мюнхена

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вчера, 14:40

Находим виноватых в странной ситуации.

Алонсо, Нагельсманн и Рангник не хотят в Мюнхен

Зидан отказался старательно учить английский язык ради клуба из Мюнхена. Не говоря о немецком языке, ведь в «Баварии» уверены, что новый тренер должен понимать местных футболистов. Нагельсманн выбрал сборную Германии, отказался. Хаби Алонсо ждёт «Реал», не пойдёт в «Баварию». Нет шансов убедить сейчас Клоппа, «великан» будет отдыхать. Даже ветеран Рангник, хотя это плохой кандидат, предпочёл остаться в сборной Австрии.

Что вообще происходит? Тяжело вспомнить ситуацию, когда наставник, который согласился работать на клуб год назад – Тухель, отказывался продолжить свой путь в стиле Хави из «Барселоны». Об уходе Томаса объявили загодя после конфликтов внутри клуба и первой команды на фоне сказочного успеха «Байера». Затем «Бавария» приблизилась к финалу Лиги чемпионов, но «Реал» крепкий и везучий коллектив.

Впрочем, «Бавария» не МЮ , сейчас отказываются работать на полуфиналиста главного еврокубка. Скорее всего, кандидатам не нравится тень Клоппа над базой «Баварии». Поскольку Юрген хочет чаще общаться с семьёй в Германии, то логично вручить фаворита Бундеслиги опытному немцу. Но пока нужен специалист на один год. Молодые тренеры, как Де Дзерби, не хотят стать разменной монетой, мечтают получить время и деньги.

Полностью разделяем оценки известных тренеров разного возраста и статуса. Понятно, что в теории Зидан мог бы добиться успеха в такой мощной команде, как «Бавария». Но Анчелотти может рассказать бывшему помощнику о внутренней кухне в Мюнхене – и Зинедин вежливо откажется говорить по-немецки.

Наставникам не нравятся боссы клуба и их задачи

«Реал» пригласил Оливера Кана на вечерний полуфинал в Мадриде. Боссы «Баварии» «забыли» отправить легенде клуба и прошлогоднему менеджеру пропуск на игру. Показательный момент. Знаменитый хавбек «Реала» Кроос говорил, что в Мюнхене не чувствовал поддержку. Зато в Мадриде Тони получил гору титулов и статус легенды футбола. У «Баварии» тоже есть великие ветераны – Нойер и Мюллер, но Гвардиола к ним не поедет.

Испанец Эмери не хочет тренировать «Баварию», поскольку в «Астон Вилле» меньше критики и давления. И легче получать удовольствие от побед, ведь в Мюнхене фанаты такие как Хёнесс – переели побед, реагируют только на поражения. Даже в этом сезоне у «Баварии» в Бундеслиге неплохая статистика. Год назад после 32 туров было на один пункт меньше, чем сейчас. Просто у «Байера» зверский рывок, за Хаби Алонсо невозможно угнаться.

Также тяжело угодить совету директоров «Баварии». Там есть формальные начальники – представители спонсоров, а есть «серые кардиналы». Румменигге и Хёнессу не нужны конкретные должности, чтобы принимать важные решения. Но старики ошибаются, поэтому сначала зря отдали много власти самоуверенным Кану и Салихамиджичу, а позже отреагировали на отставку Нагельсманна решением убрать «новое поколение» боссов.

Кроме манеры управления, тренеров смущает в Мюнхене задача клуба. Даже Киммих хочет уйти, проект требует перезапуска. Среди игроков, с которыми могут расстаться, Сане, Гнабри, Коман, Дэвис, де Лигт и Мазрауи. Добавьте Мюллера и Нойера, которые завершат карьеру в ближайшие годы. Также покупателям интересен Мусиала. Джамала сложно будет удержать в команде, от которой отказалась целая группа известных тренеров.

Бундеслиге выгоден кризис управления в Мюнхене

Чемпионат Германии выигрывает от победы «Байера». Также им выгодные систематические ошибки менеджеров «Баварии». Поскольку клуб значительно опережает остальные по финансам – мюнхенцы потратили почти столько денег за последние пять лет на футболистов, как «Реал», то единственный шанс преследователей завязан на осечках самого фаворита. Хотя немцы охотно несут своим клубам деньги даже в Бундеслиге 2, интрига не мешает.

Причём в Германии не такой чемпионский забег, как в РПЛ – стыдно смотреть, никто не заслуживает титула за несколько туров до финиша сезона, а полноценный марафон. «Штутгарт» племянника Ули Хёнесса шикарно играет в футбол, но даже молодой тренер Себастьян отказывается работать на нынешнюю «Баварию». Также показательно, что в Дортмунде изменили политику. Теперь они стараются не отдавать лидеров в Мюнхен. Холанд и Беллингем уехали.

Проблема «Баварии» в том, что они могут рассчитывать на взрослого Кейна из «Тоттенхэма», но им сложно заманивать молодых звёзд. Заплатить столько денег, как в Париже, не могут, а системно чемпионат Германии не будет выше испанской и английской лиг. Тен Хаг, который провалился в «Манчестер Юнайтед», хочет тренировать «Баварию», но Эрик не нужен клубу из Мюнхена для прогресса. Вот поэтому вернулись к старому знакомому.

Кандидатура бывшего тренера сборной Германии Флика позволяет закольцевать историю неудачных поисков. Ханси не удержался в «Баварии», как и Анчелотти. Слишком сильно влияют «серые кардиналы», слишком сложный характер у местных ветеранов. Тяжело вспомнить великий клуб, где так часто ссорились из-за зарплат и премиальных. Например, Мане невзлюбили в Мюнхене как раз из-за оклада, сенегальца быстро выжили из команды.

Но общий класс такой, что даже «Реалу» будет неуютно под давлением бывшего немецкого чемпиона. Кейн забил больше голов, чем все форварды «Тоттенхэма» вместе взятые. Даже в объективно плохом для «Баварии» сезоне – семь поражений в Бундеслиге, речь о невероятно крутой команде по мастерству. Но единства заметно меньше, как и химии с главным тренером. Тухель хочет в финал Лиги чемпионов, но будет счастливее в другом клубе.