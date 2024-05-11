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Гвардиола изменил тренировочный процесс к матчу с «Фулхэмом»

вчера, 13:56
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола изменил метод тренировок перед матчем с «Фулхэмом» из-за опасений насчёт сухого и высокого газона:

Я уверен насчёт травы, потому что еще в прошлом сезоне она была слишком высокой и сухой. Это как играть на Уимблдоне или Ролан Гаррос – совсем другое, достаточно спросить теннисиста о скорости мяча. То же самое и в футболе. Часть тренировок мы провели на сухой высокой траве. Это огромная разница. Мы должны это почувствовать, чтобы знать, что делать.

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Все комментарии
f8q8t3nxew94
f8q8t3nxew94
вчера в 16:00
высоко газона
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1378754/gvardiola-pep 11.05.2024
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:32
Нужна победа МС с минимальным счётом,не подведите !
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:01
Лишь бы не начудил
bevrxgfcy72j
bevrxgfcy72j
вчера в 13:58
Реп нервничает, это хорошо, удачи Фулхэму
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