Гвардиола изменил тренировочный процесс к матчу с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» изменил метод тренировок перед матчем с «Фулхэмом» из-за опасений насчёт сухого и высокого газона:

Я уверен насчёт травы, потому что еще в прошлом сезоне она была слишком высокой и сухой. Это как играть на Уимблдоне или Ролан Гаррос – совсем другое, достаточно спросить теннисиста о скорости мяча. То же самое и в футболе. Часть тренировок мы провели на сухой высокой траве. Это огромная разница. Мы должны это почувствовать, чтобы знать, что делать.