Чернов объяснил, для чего Слишкович провёл необычную тренировку

Защитник «Спартака» объяснил, для чего исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» провёл тренировку, где футболисты играли не на своих позициях.

У нас была тренировка, где все играли не на своих позициях. Я играл на позиции центрфорварда. Нормально поиграли, получили эмоции. Результат был не так важен. Это просто, чтобы поднять эмоции перед игрой, зарядиться.