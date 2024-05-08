Чернов объяснил, для чего Слишкович провёл необычную тренировку

Защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил, для чего исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович провёл тренировку, где футболисты играли не на своих позициях.
У нас была тренировка, где все играли не на своих позициях. Я играл на позиции центрфорварда. Нормально поиграли, получили эмоции. Результат был не так важен. Это просто, чтобы поднять эмоции перед игрой, зарядиться.
Ранее сообщалось, что Слишкович изменил внутриклубную атмосферу.
Напомним, босниец претендует на звание тренера месяца в РПЛ.