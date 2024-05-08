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Чернов объяснил, для чего Слишкович провёл необычную тренировку

вчера, 13:35

Защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил, для чего исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович провёл тренировку, где футболисты играли не на своих позициях.

У нас была тренировка, где все играли не на своих позициях. Я играл на позиции центрфорварда. Нормально поиграли, получили эмоции. Результат был не так важен. Это просто, чтобы поднять эмоции перед игрой, зарядиться.

Ранее сообщалось, что Слишкович изменил внутриклубную атмосферу.

Напомним, босниец претендует на звание тренера месяца в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:27
нормальная вариация тренировки
Интерес
Интерес
вчера в 14:38
Соболев стоял в воротах,а Чернов мячи таскал;жаль,что не было Промеса-он бы их тренировал.
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:01
Многие так делают. Это часть тренировочного процесса
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:40, ред.
Я думаю не только в эмоциях дело. Не даром многие тренеры приветствуют универсализм у игроков. Хотя одной тренировки маловато.
Гость
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