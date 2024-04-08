Жигулёв: «Мне понравилось работать с Абаскалем, у него крутые тренировки»

Полузащитник «Пари НН» поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Спартака» . Игрок в 2022 году находился на просмотре в московском клубе, но в итоге не присоединился к «красно-белым».

Не обидно ли, что впустую потратил почти месяц? Не считаю, что впустую. Конечно, хотелось остаться, но это в любом случае был классный опыт. Мне понравилось работать с Абаскалем, у него крутые тренировки, все через мяч. Он тогда только пришел в команду, и было видно, что всеми способами хочет сплотить коллектив. Устраивал нам всякие тимбилдинги.

Как-то организовал нам квест по базе. По всей территории разбросали пять заданий, которые нужно было выполнить. Задания были не связаны с футболом — в основном на внимательность и ловкость. Кто первый — тот победил. Плюс давали очки за победы в двусторонках. Та команда, которая набрала меньше всех очков, оплачивала ужин в конце сборов. Я был не в проигравшей команде, но на ужин так и не сходил — к тому времени в «Спартаке» меня уже не было.