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Жигулёв: «Мне понравилось работать с Абаскалем, у него крутые тренировки»

вчера, 21:53

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Игрок в 2022 году находился на просмотре в московском клубе, но в итоге не присоединился к «красно-белым».

Не обидно ли, что впустую потратил почти месяц? Не считаю, что впустую. Конечно, хотелось остаться, но это в любом случае был классный опыт. Мне понравилось работать с Абаскалем, у него крутые тренировки, все через мяч. Он тогда только пришел в команду, и было видно, что всеми способами хочет сплотить коллектив. Устраивал нам всякие тимбилдинги.

Как-то организовал нам квест по базе. По всей территории разбросали пять заданий, которые нужно было выполнить. Задания были не связаны с футболом — в основном на внимательность и ловкость. Кто первый — тот победил. Плюс давали очки за победы в двусторонках. Та команда, которая набрала меньше всех очков, оплачивала ужин в конце сборов. Я был не в проигравшей команде, но на ужин так и не сходил — к тому времени в «Спартаке» меня уже не было.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:33, ред.
Какая польза от этих крутых тренировок Абаскаля, если они не дают достойного результата? 6-е место это разве достойный результат для "Спартака"? Победа над московским "Динамо" ничего не меняет. Просто повезло на этот раз, благодаря ошибкам Лещука.
112910415
112910415
сегодня в 06:34
есть люди, которым нравится !
z55huq5bb3sr
z55huq5bb3sr
сегодня в 04:39
Хоть кто-то отзывается о нем положительно.
yztu8us9f6dn
yztu8us9f6dn
вчера в 22:55
Кому-то нравится,и набрались определенного опыта
Гость
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