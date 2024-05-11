Гол Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Краснодаром»

«Спартак» обыграл «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 34-й минуте забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
«Спартак» идёт на 4-м месте (46 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (50 очков).
«Спартак» обыграл «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 34-й минуте забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
«Спартак» идёт на 4-м месте (46 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (50 очков).
Нравится мне работа Слишковича, нравится его видение ситуации и построение команды. Очень импонирует мне, та, организованность, с которой КБ стали играть при новом тренере. Игра, сегодня, только относительно может восприниматься всерьез, поскольку, мыслями, конечно же, КБ уже были в Калиниграде... Системность футбола, грамотность в построении всех позиций на поле и гармония, самой, спартаковской игры, дает осторожную надежду на возрождение Спартака.
Про игру Краснодара, особо говорить нечего. Тот же, воздушный, неорганизованный футбол, те же кружева, никому не нужные и снова отсутствие результата. Одно присутствие на поле идиота Кайо- говорит само за себя... Ну а приговором, краснодарской сегодняшней игрe- стали бездумные и навязчивые навесы и забросы в концовке. Никогда не верил в Краснодарское чемпионство, не верю в него и сейчас, с Мусаевым или с Ивичем. Безыдейные тренеры не могут стать чемпионами- это АКСИОМА.
Ну а Спартак- с победой!!! И пусть, каждая следущая победа КБ- придает необходимый импульс команде, к её дальнейшему выздоровлению!!!!!!! С победой вас, спартачи!!!!!!!
Нравится мне работа Слишковича, нравится его видение ситуации и построение команды. Очень импонирует мне, та, организованность, с которой КБ стали играть при новом тренере. Игра, сегодня, только относительно может восприниматься всерьез, поскольку, мыслями, конечно же, КБ уже были в Калиниграде... Системность футбола, грамотность в построении всех позиций на поле и гармония, самой, спартаковской игры, дает осторожную надежду на возрождение Спартака.
Про игру Краснодара, особо говорить нечего. Тот же, воздушный, неорганизованный футбол, те же кружева, никому не нужные и снова отсутствие результата. Одно присутствие на поле идиота Кайо- говорит само за себя... Ну а приговором, краснодарской сегодняшней игрe- стали бездумные и навязчивые навесы и забросы в концовке. Никогда не верил в Краснодарское чемпионство, не верю в него и сейчас, с Мусаевым или с Ивичем. Безыдейные тренеры не могут стать чемпионами- это АКСИОМА.
Ну а Спартак- с победой!!! И пусть, каждая следущая победа КБ- придает необходимый импульс команде, к её дальнейшему выздоровлению!!!!!!! С победой вас, спартачи!!!!!!!