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Гол Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Краснодаром»

вчера, 18:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Спартак» обыграл «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 34-й минуте забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

«Спартак» идёт на 4-м месте (46 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (50 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 00:11
Это очевидно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:08
Насытился Зенит чемпионствами . Нет еврокубков ,стремиться не к чему . Вот и играют в пол ноги . Всё объяснимо .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:21
С победой всех красно-белых!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:53
Интересный матч. С Победой фк СПАТАК!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52
Семак никакой идеи не рожал. Он делал то, чему его научили его учителя, но успешнее их, потому что удачливее.
Землянин
Землянин
вчера в 20:42
Раз в год и палка стреляет, вот Зобнин наконец попал из 1️⃣0️⃣0️⃣ попыток. За сборную ещё помню по воробьям лепил 😁
Землянин
Землянин
вчера в 20:39
И зачем меняли тренера, теперь и Мусаев с позором уйдёт 😕
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
...+255555555555555555555555555555555555пять!!!!! Как будто Я
портешка долбанул, за Палыча, счастливые люди!!! Это метро Юго-западная!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:29
Ну ты- красавец, да еще на фоне цветов!!! Но одет по погоде, если не ошибаюсь. Видать, настоящий май, еще к вам не заглянул. У нас, тоже, только третий день настоящее тепло, сегодня +25, но, как-то зябко. Земля еще не прогрелась...
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:28
Молодцы! С победой, родной Спартак!
Владимир Слишкович умело, спокойно и вдумчиво руководит командой,
и оставляет самое хорошее впечатление. Игра комады заметно изменилась к лучшему. Эх, если бы, пораньше Абаскаля уволить, чтобы дать Слишковичу побольше времени, возможно сейчас Спартак имел бы вполне реальные шансы на чемпионство...Но ещё Кубок можно постараться взять. Удачи и новых побед Красно-Белым!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:26
В первые годы Семака в Зените, у него была идея. Он создал привлекательный академичный футбол, я бы даже сказал -классический футбол. В России, разумеется. Но любой футбол, со временем приедается, требует изменений, а главное- к нему привыкают соперники... И вот, тут то, у Семака начались проблемы. Бразы питерские перестали играть, занимаются пижонством, бабло немерянное сыпится с потолка и тп. Тренерской свежей идеи не хватает Семаку, потому что не прогрессирует он, не растет, как тренер.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:15
А вот тут уже я подожду окончания этого сезона. Всего-то пару туров осталось. Если соперники оставят Зенит чемпионом, то будет куда падать. Хотя и в этом случае снова можно стать чемпионом, если и соперники примутся не стоят на месте, а тоже падать. Такой чемпионат по футболу в поддавки.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:11
...а у нас просветление сегодня!
n8cxd3knyg6s
n8cxd3knyg6s
вчера в 20:07
Похоже все лидеры играют в поддавки, ждём подарок от Зенита.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:03
Очень точное и тонкое определение!!!
112910415
112910415
вчера в 20:02
Спартак у Слишковича стал более внятным !
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:02
Хорошо, что ты не сказал- "нечем" скидываться....
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:00
Семак и тут в тупике. Мало того, что скидываться на наличку Мусаеву не с кем, так ещё и совершенно бессмысленно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:59
Жаль быков, такого тренера выгнали и теперь в пролёте
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:56
Не кончается только желание набить карманы деньгами.
pomor45
pomor45 ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 19:55
Бразилы это тоже усекли и играют с мячом, но не в футбол.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:54
А есть ещё куда падать?)))
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:53
А я ещё поражаюсь соперниками Семака, которые стоят на месте и ждут, когда Семак падёт ниже их.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:52
Брака в передачах и запоротых перспективных атак у Спартака конечно очень много, прям глаз режет, даже порадоваться победе не получается из-за этого
shur
shur ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:51
...клянусь и в аналоге стану вновь болеть за МЮ...!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
Буду очень рад. Вот когда в Зените не останется ни одного иностранца, как в моём Воднике, тогда и стану и его болельщиком.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
...Слава Богу деградация с иностранными "футболистами"...! На другом конце Европы в нервной улыбке, исказился голландский "специалист" хэр Тен Хаг...!!!
Сп62
Сп62
вчера в 19:45
Спартак сыграл в силу своих возможностей. Выше себя не прыгнул, воспользовался случаем, а дальше играл по счёту. Где то повезло, а где то и сам мог забить ещё. Болельщики довольны. Я в их числе.
Capral
Capral
вчера в 19:45
Смотрю футбол Зенита и поражаюсь, как быстро, у Семака- движется игровая ДЕГРАДАЦИЯ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:43
Молодцы красно белые! Не думал что победят
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