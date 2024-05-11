«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ, обыграв «Фулхэм»

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» на выезде в матче 37-го тура АПЛ со счётом 0:4.
За «горожан» голами отметились Йошко Гвардиол (13', 71'), Фил Фоден (59') и Хулиан Альварес (90+7').
Единственное удаление в матче заработал игрок «дачников» Исса Диоп.
По итогу матча «Сити» возглавил турнирную таблицу, имея 85 очков. «Фулхэм» остался на 13-м месте.
противостояния в Лиге с Реалом,желаю Сити однозначно стать чемпионом, почему ? Потому что на голову,на две,на три сильнее остальных...!
противостояния в Лиге с Реалом,желаю Сити однозначно стать чемпионом, почему ? Потому что на голову,на две,на три сильнее остальных...!
Гвардиол к концу сезона просто преобразился. Надеюсь, что будет прибавлять и дальше.
Поздравляю Сити с победой и выходом на 1-е законное место. 2 победы и рекорд АПЛ в кармане.
Гвардиол к концу сезона просто преобразился. Надеюсь, что будет прибавлять и дальше.
Поздравляю Сити с победой и выходом на 1-е законное место. 2 победы и рекорд АПЛ в кармане.
Практически не одного острого момента не создали хозяева, похоже для себя они уже завершили чемпионат. Могли бы хотя бы гол престижа попытаться создать из уважения к своим болельщикам. Нет, совсем бросили играть "дачники", видимо в мыслях они уже были на своих "дачах отдыха", где-нибудь на Канарах или Мальдивах...
Практически не одного острого момента не создали хозяева, похоже для себя они уже завершили чемпионат. Могли бы хотя бы гол престижа попытаться создать из уважения к своим болельщикам. Нет, совсем бросили играть "дачники", видимо в мыслях они уже были на своих "дачах отдыха", где-нибудь на Канарах или Мальдивах...
Кстати, по разницы мячей почти догнали Арсенал)) Хотя завтра они опять оторвутся
Кстати, по разницы мячей почти догнали Арсенал)) Хотя завтра они опять оторвутся