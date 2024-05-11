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«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ, обыграв «Фулхэм»

вчера, 16:29
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» на выезде в матче 37-го тура АПЛ со счётом 0:4.

За «горожан» голами отметились Йошко Гвардиол (13', 71'), Фил Фоден (59') и Хулиан Альварес (90+7').

Единственное удаление в матче заработал игрок «дачников» Исса Диоп.

По итогу матча «Сити» возглавил турнирную таблицу, имея 85 очков. «Фулхэм» остался на 13-м месте.

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Все комментарии
konst19
konst19
сегодня в 01:33
Было бы прикольно если чемпионство разыграют в последнем туре по разнице голов. Всего 2 мяча разница сейчас. Ну это если мс с тотеном сыграют вничью.
Migelito
Migelito
вчера в 21:45
Поздравляю с чемпионством Сити)
c2arff96avpt
c2arff96avpt
вчера в 21:32
Сити чемпики. Пока Пеп в Англии, никому этот титул не светит. Он лучший на дистанции.
Ron09
Ron09
вчера в 21:17, ред.
Манчестер давно стал синим благодаря Гварди скоро про Мю будут говорить как о Лидс Юнайтед, вроде бы что-то когда то было но х знает когда во время динозавров
ars14
ars14
вчера в 20:48
Думаю Сити не упустит титул, а канониры должны винить только себя.
aNOOBis
aNOOBis ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:43
Лено тащил...а потом устал
shur
shur
вчера в 19:10
...вот оно пошло справедливо движения МанСити вверх, устав от
противостояния в Лиге с Реалом,желаю Сити однозначно стать чемпионом, почему ? Потому что на голову,на две,на три сильнее остальных...!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 19:02
Блин, так что - Гвардиола получается ИГРАЮЩИЙ тренер? Так еще и забивает дубль, не будучи игроком нападения - сколько ему лет-то? Так еще и инноватор, придумавший тики таку? Как так-то? Получается, ПО ИГРЕ - сити - самая крутая команда? Круче реала, байера, болоньи и баварии, бреста, астон виллы, интера? А ведь так много инноваций - и все равно МС!
112910415
112910415
вчера в 19:02
близится очередное чемпионство, уже рекордное !
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 18:48, ред.
Вообще-то 4-й раз подряд, но это всё равно станет рекордом: ещё никому за 135 лет существования английского чемпионата не удавалось выигрывать титул чемпиона более трёх раз подряд. Так что Ман Сити и Гвардила в данный момент творят историю, в самом прямом смысле этого выражения.
p8mxjb75y8nz
p8mxjb75y8nz
вчера в 18:02
Жаль, Фулхэму сейчас нечего предоставить такому МСити
lk_483777
lk_483777
вчера в 17:44
Если мс выиграют чемпионат 5-й раз подряд, то вряд ли кто- то это повторит. Как они это делают 🤔
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:40
Думаете Шпоры помогут заклятым? Да никогда
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:38
Волне ожидаемая и важная победа!
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:36
Я от Лено ничего не ждал, учитывая его игру за "Арсенал" и, например, им слитое противостояние с "Олимпиакосом". На моей памяти худший вратарь, который был в клубе. Что он там болаболит, криворукое создание, вообще побоку)) Тащить он только из сетки своих ворот способен)
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:26
Неужели Арсенал и в этом сезоне будут неудачниками?
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:24
Лено помог так помог
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:23
Второй тайм не удалось посмотреть, но очень рад крупной победе. В АПЛ возможно всё. Может, судьба чемпионства решится по разнице забитых и пропущенных, как в 2012, поэтому нужно побеждать с крупным счетом.

Гвардиол к концу сезона просто преобразился. Надеюсь, что будет прибавлять и дальше.

Поздравляю Сити с победой и выходом на 1-е законное место. 2 победы и рекорд АПЛ в кармане.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:07, ред.
Полная и безоговорочная капитуляция "Фулхэма" перед МС.
Практически не одного острого момента не создали хозяева, похоже для себя они уже завершили чемпионат. Могли бы хотя бы гол престижа попытаться создать из уважения к своим болельщикам. Нет, совсем бросили играть "дачники", видимо в мыслях они уже были на своих "дачах отдыха", где-нибудь на Канарах или Мальдивах...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:07
С ливерными закамбечили, могут, когда хот...фартит!) Плюс ещё один немаловажный фактор: надо зарекомендовать себя на следующий сезон перед новым тренером, иначе ехать разрывать в Сеуле с Лингардом))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:04
Неее, вообще не верю в мю)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:03
Всего 4 пропустил!) Может и поклянчить подарки у арсенальцев))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:01
Десять Хаг выдаст матч жизни, его продлят и купят новых летучих голландцев для борьбы....с Антони!)))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:58
Пересмотрю эпизод))
Кстати, по разницы мячей почти догнали Арсенал)) Хотя завтра они опять оторвутся
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:57
*ля буду!
usk
usk ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 16:55
Завтра даже МЮ может решить кто будет чемпионом
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:52
Он там явно просился бить пенку)
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:51
Чемпионство решится в следующем матче Сити играет в гостях у Тотенхема
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:50
Мне показалось, что Йошко сам отказался
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:50
А ведь обещал сухарь выдать и тащить все что летит xD
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