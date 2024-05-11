«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Бернли»

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вчера, 18:57

«Тоттенхэм» обыграл «Бернли» (2:1) в матче 37-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 25-й минуте забил полузащитник «Бернли» Якоб Ларсен. На 32-й минуте защитник «Тоттенхэма» Педро Порро сравнял счёт. На 82-й минуте защитник Мики ван де Вен принёс победу «шпорам».

«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (63 очка), «Бернли» занимает 19-е место (24 очка).