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«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Бернли»

вчера, 18:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Бернли» (2:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 25-й минуте забил полузащитник «Бернли» Якоб Ларсен. На 32-й минуте защитник «Тоттенхэма» Педро Порро сравнял счёт. На 82-й минуте защитник Мики ван де Вен принёс победу «шпорам».

«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (63 очка), «Бернли» занимает 19-е место (24 очка).

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Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Тоттенхэм»
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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:34
Тоттенхем все подтвердил свой более высокий уровень и не отдал не очка аутсайдеру.
112910415
112910415
вчера в 19:59
но вылетающий Бернли всё же первым забил !
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:06, ред.
Тоттенхэм, молодцом, застолбил за собой еврокубковую зону.
А ньюкасловские "сороки" пролетают мимо еврокубков.
Не смогли на своём поле "чаек" обыграть. Позорище.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:03
Обязаны были выигрывать
матос
матос
вчера в 18:59
ТТХ с победой.
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