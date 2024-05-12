«Арсенал» готов выслушать предложения по семи игрокам

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вчера, 11:51

«Арсенал» готов продать семь футболистов летом.

Клуб готов рассмотреть предложения по вратарю , полузащитнику и нападающим и . Также клуб хочет продать футболистов, находящихся в аренде: («Реал Сосьедад»), («Ноттингем Форест») и («Лутон Таун»).

Также стан «канониров» покинут полузащитник , защитник и вратарь на правах свободных агентов.

Главный тренер команды планирует усилить состав летом.