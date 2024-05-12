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«Арсенал» готов выслушать предложения по семи игрокам

вчера, 11:51

«Арсенал» готов продать семь футболистов летом.

Клуб готов рассмотреть предложения по вратарю Аарону Рамсдейлу, полузащитнику Эмилю Смит-Роу и нападающим Эдварду Нкетии и Рейссу Нельсону. Также клуб хочет продать футболистов, находящихся в аренде: Кирана Тирни («Реал Сосьедад»), Нуну Тавареша («Ноттингем Форест») и Альберта-Мбойо Локонга («Лутон Таун»).

Также стан «канониров» покинут полузащитник Мохамед Эль-Нени, защитник Седрик Соареш и вратарь Карл Хейн на правах свободных агентов.

Главный тренер команды Микель Артета планирует усилить состав летом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:45
Этот список могут пополнить Зинченко и Жезус....
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:08
Многовато. Артете нужно 11 игроков, не больше!
sihafazatron
sihafazatron ответ maskx9hppah9 (раскрыть)
вчера в 12:46, ред.
Все те же и останутся, сольют лавочников и пару точечных приобретений будет да и все)
maskx9hppah9
maskx9hppah9
вчера в 11:54
Арсенал готовит новый состав!!!
Гость
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