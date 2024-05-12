«Арсенал» готов выслушать предложения по семи игрокам

«Арсенал» готов продать семь футболистов летом.
Клуб готов рассмотреть предложения по вратарю Аарону Рамсдейлу, полузащитнику Эмилю Смит-Роу и нападающим Эдварду Нкетии и Рейссу Нельсону. Также клуб хочет продать футболистов, находящихся в аренде: Кирана Тирни («Реал Сосьедад»), Нуну Тавареша («Ноттингем Форест») и Альберта-Мбойо Локонга («Лутон Таун»).
Также стан «канониров» покинут полузащитник Мохамед Эль-Нени, защитник Седрик Соареш и вратарь Карл Хейн на правах свободных агентов.
Главный тренер команды Микель Артета планирует усилить состав летом.