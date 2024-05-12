Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе в течение последних двух лет отказывался от предложений клубов АПЛ, а также отклонил контракт от команды из Саудовской Аравии с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.
Мбаппе думал только о переходе в «Реал» и дал обещание Флорентину Пересу.
Ранее француз официально объявил об уходе из ПСЖ.
Галактитикос нездорового человека.
звезды первого состава Галактикос ничего не добились.
и траты не оправдали себя.
но неологизм прижился.
второй заход получился намного удачнее.
и Реал выиграл несколько Лиги чемпионов.
да еще пару десяток трофеев со вторым Галактикос.
когда как Первый Галактикос за все время в своем звездном составе сподобился только на один Суперкубок Испании)))
теперь выход третьего галактического состава.
стратегия простая = покупать звезд не думаяо том, как они сольются в одну комнаду.
Мбаппе нужен Пересу, а не Реалу.
Галактитикос нездорового человека.
звезды первого состава Галактикос ничего не добились.
и траты не оправдали себя.
но неологизм прижился.
второй заход получился намного удачнее.
и Реал выиграл несколько Лиги чемпионов.
да еще пару десяток трофеев со вторым Галактикос.
когда как Первый Галактикос за все время в своем звездном составе сподобился только на один Суперкубок Испании)))
теперь выход третьего галактического состава.
стратегия простая = покупать звезд не думаяо том, как они сольются в одну комнаду.
Мбаппе нужен Пересу, а не Реалу.
Можно понять, почему Мбаппе отказался. Эти 200 млн он и в ПСЖ получал, если считать зарплату, бонусы, рекламу и т. д. Смысл было уезжать в СА? В АПЛ не поехал, потому что там реально нужно было выкладываться в течение всего сезона (гонка до последнего тура в АПЛ это подтверждает), а у него с этим проблемы. Он может выдать отличный перфоманс на коротком промежутке, как на ЧМ или в старте сезона, к весне он обычно не такой результативный, отсюда унылое выступление в ЛЧ.
Можно понять, почему Мбаппе отказался. Эти 200 млн он и в ПСЖ получал, если считать зарплату, бонусы, рекламу и т. д. Смысл было уезжать в СА? В АПЛ не поехал, потому что там реально нужно было выкладываться в течение всего сезона (гонка до последнего тура в АПЛ это подтверждает), а у него с этим проблемы. Он может выдать отличный перфоманс на коротком промежутке, как на ЧМ или в старте сезона, к весне он обычно не такой результативный, отсюда унылое выступление в ЛЧ.
Каждый президент клуба сам решает на что тратить деньги. Перес тратит на топовых игроков, кто-то на судей...
А вообще, есть одна чеченская пословица (естественно ты её должен знать) - когда кошка не смогла допрыгнуть до подвешенного курдюка, то сказала что скорее всего он даже не вкусный.
Каждый президент клуба сам решает на что тратить деньги. Перес тратит на топовых игроков, кто-то на судей...
А вообще, есть одна чеченская пословица (естественно ты её должен знать) - когда кошка не смогла допрыгнуть до подвешенного курдюка, то сказала что скорее всего он даже не вкусный.