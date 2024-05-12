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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе отказался от 200 миллионов евро ради «Реала»

вчера, 10:17

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе в течение последних двух лет отказывался от предложений клубов АПЛ, а также отклонил контракт от команды из Саудовской Аравии с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

Мбаппе думал только о переходе в «Реал» и дал обещание Флорентину Пересу.

Ранее француз официально объявил об уходе из ПСЖ.

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 07:05
Да, за такие деньги они обязаны бегать до потери пульса, потом их должны реанимировать и они дальше играть, а не так, ой не получилось забить, ничья
Константин Белых
Константин Белых ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 17:53
Нынешней машине Реала не хватает только чистого ЦН. Черепашонок там центром мироздания не будет. А вообще Адейеми из Боруссии по интеллекту в нападении даст сто очков форы французу..
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:26
Мбаппе : Мама.. 🙆.. Мама : Ты идиот, сынок.. А-ха-ха-ха.. 😀
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:36
У него и так ооооооочень много денег. Пора думать о трофеях
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 13:28
Мбаппе получил от катарцев по крайней мере в три раза больше , так что 200 млн для него мелочь.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:15
Реал ничего не теряет, потому что в ЛаЛиге нет конкурентов. Пара разгромов над Барсой - уже огромный хайп для Мбаппе (как с Беллингемом получилось).

Но вот сам Килиан, с того самого перехода в ПСЖ из Монако вместе с Неймаром за 400 миллионов был абсолютно токсиком. Бразильца слил только так. Ней говорил "некоторым парням нужно повзрослеть". Помните как француз откровенно отказывался играть на поле, когда ему не пасовали? Предрекали что в этом сезоне, наконец, проявит себя, затащит свою любимую команду. А на деле конфликт с Энрике, тащат совсем другие игроки.
Боготворят за финал ЧМ, но видимо не смотрели матч. Чел 80 минут был невидимым, потом как будто он сам себе 2 пенальти и выход 1на1 создал - все лавры ему достались.

Посмотрим как он там подружится с другими звездными бразильцами и большими чемпионами. Это всё не говоря о мафиозной семейке за пределами поля.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 12:49, ред.
Тут дело не в том где и как будет играть Мбаппе. В полне возможно что он заранее уведомлен о будущей своей позиции в Реале (если и в правду переходит туда), и принимает решения осознанно. Тут вопрос о том как будут уживаться в раздевалке и на поле будущие конкуренты звёзды. Представьте себе если Винисиус или Родриго просто пробьют мимо, а там в этом момент Мбаппе был открыт на подставление ноги в пустые ворота.... Раз два ещё потерпит, а потом начнется.... Нынешнее поколение футболистов завистливы, хотят славы, хотят титулы и награды личные, и знают что на них есть спрос в любом случае, МС, Ливерпуль, Бавария, ПСЖ, Барселона, саудиты в конце концов готовы всегда подобрать любого игрока реала.....

Я уверен Мбаппе не Бензема который всю свою молодую карьеру провел под тенью Роналду. Мбаппе начнет показывать свой характер, а бразилец и другие игроки тоже не лыком щиты. Винисиус уже показывает себя не совсем с лучшей стороны на поле. Я про характер.

Там написали про Крооса, про Модрича... Так это ребята воспитанные... Ужились так как они практически никогда не скандаливали. Не видел чтобы характер свой показывали. А вот Роналду играл в реале успешно потомучто был единоличным лидером.... И вся игра строилась на него. Появились конкуренты молодые так он сразу ушел оттуда. Про то что в Реале команда превыше всего, можно поспорить, как минимум Бэйл показал, как реал превыше всего.

Буду рад если реал и дальше укрепится с Мбаппе, и не развалится из-за личных характеров игроков. Так как сильный реал это сильная Барселона. По другому никак. Нужна конкуренция.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:37
Учитывая, что Родриго более комфортно на левом флаге, интересно, как Мбаппе, Винисиус и Родриго будут умещаться на поле.
Hamman
Hamman ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:18
Игрок бьющий и правой и левой может играть по всему фронту атаки. Мбаппе может играть как в центре, так и на любом фланге. Винни с Родри также двуногие и частенько меняются по ходу игры флангами. Так что в схему таких игроков вписывают на раз два.
Так что да, таких игроков при наличии возможности подписывает любой топ клуб.
И Вам мира!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:04
200 миллионов евро не так уж и много, чтобы заканчивать карьеру и уезжать в пески. Он и в Европе столько сможет заработать. Правильно сделал, что отказался. Саудовская лига - это для пенсионеров.
STVA 1
STVA 1 ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 12:03, ред.
Вы знаете , Вы в чем то правы ! Но я бы поспорил что всяк клуб взял бы такого игрока! Допустим не все тренеры стали бы перестраивать схему под него , если бы у них все было в порядке!А учитывая что выше ответил Вам Пират , то риск очень большой! Но это мое мнение . Я не претендую что оно правильное!Добра Вам!
Hamman
Hamman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:02
Капризничают тогда, когда дают такую возможность! ПСЖ ему в рот заглядывал лишь бы остался. В Реале не церемонятся ни с кем! Даже с ветеранами. Ставишь свои интересы выше клуба? Давай до свидания!
Риск всегда был, есть и будет. Разве Реал не рисковал подписывая пацанов ещё Винисиуса с Родриго? А когда Крооса подписывали не рисковали? Много немецких игроков достигли успеха за пределами Германии? Или Модрич! Тоже риск был. Я сомневаюсь что найдется кто-то кто скажет что деньги вложенные в этих игроков не очень то уже и оправдались. Беллингема когда подписывали не рисковали? Игроки с туманного острова очень не стабильны в континентальной Европе.
Мбаппе будут наигрывать как центрфорварда и об этом уже говорили. Опыт игры на этой позиции у него есть. Я считаю игрок жаждущий как командных, так и личных титулов не будет жеманничать, а будет усердно работать на команду. А опытный тренер со своими помощниками направят его в правильное русло.
Не бывает кривых бриллиантов, бывают криворукие огранщики...
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:38
А до этого отказал Реалу ради почти 200млн
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 11:14
да, Киллиан один из лучших футболистов планеты прямо сейчас.
но не исключено, что с приходом французской капризной звезды
Реал получит больше проблем, нежели плюсов.
первое - нужен он Реалу чисто по футбольному, когда есть Винисиус и Родриго?
обычно здоровый клуб будет принимать такие решение исходя из уходов игроков.
уходит Модрич, а подписан Мбаппе, на позиции Вини и Родриго (тот вынужден бегать не на своем позиции ) в летом еще подьедет Эндрик.
еще обозначены новые целевые покупки - Холанд.
все это проблемы Анчелотти)))
он любитель тасовать карты (такой ритуал у тренера)
еще раз с большими буквами - МБАППЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОЗИЦИЮ ВИНИСИУСА И РОДРИГО. ФОРВАРДА ОН НЕ СТАНЕТ ИГРАТЬ.
вот увидим, как Анчелотти придется отказаться от прессинга на чужой половине поля. или Анчелотти придется ставить под Килаиана
Камавингу или Беллингема и заставлять их заниматься черновой работой,
а не продвижением мяча.
как бы первой жертвой Мбаппе не стал сам Анчелотти, и его уход с поста тренера Реала.
про зависть видимой с космоса - Завистливое око видит далеко.
ца хаац суна, хьена кица ду из
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13
вчера в 11:06
Мбапе точно усилит Реал, и место на поле ему найдётся, главное что бы приструнил своё эго до разумного.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 11:04
Да, есть такая пословица, и как раз к месту, я бы и не вспомнил.
Hamman
Hamman ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 10:57
Это видно невооружённым взглядом даже из космоса
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 10:56
    Hamman
    Hamman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 10:53, ред.
    Мбаппе не является одним из лучших нападающих мира? Имея возможность (финансовую или соглашение сторон) какой клуб отказался бы от такого игрока?
    Каждый президент клуба сам решает на что тратить деньги. Перес тратит на топовых игроков, кто-то на судей...
    А вообще, есть одна чеченская пословица (естественно ты её должен знать) - когда кошка не смогла допрыгнуть до подвешенного курдюка, то сказала что скорее всего он даже не вкусный.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 10:45, ред.
    Обычный воздухан 😁 он уже опрокинул разок Переса и Реал ради денег
    Elliada_
    Elliada_ ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
    вчера в 10:39
    Как зачем? Это навязчивая идея Переса. Если трансфер выстрелит, все будут говорить, какой Перес гений. Если нет, то Мбаппе тихонько сплавят, как Азара и Бэйла.
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 10:37
    А раньше говорили, что шейхи ему 700 млн в год предлагали, а тут авторитетный Романо утверждает, что всего 200 млн, как Роналду, Бензема и Неймару. Похоже, что шейхи только Месси оценили по достоинству.

    Можно понять, почему Мбаппе отказался. Эти 200 млн он и в ПСЖ получал, если считать зарплату, бонусы, рекламу и т. д. Смысл было уезжать в СА? В АПЛ не поехал, потому что там реально нужно было выкладываться в течение всего сезона (гонка до последнего тура в АПЛ это подтверждает), а у него с этим проблемы. Он может выдать отличный перфоманс на коротком промежутке, как на ЧМ или в старте сезона, к весне он обычно не такой результативный, отсюда унылое выступление в ЛЧ.
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    вчера в 10:37
    Какое благородство!
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 10:35
    Очень рано ему к саудитам.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
    вчера в 10:32
    Перес ведет себя как сорока. бросается на все что блестящее.
    Галактитикос нездорового человека.
    звезды первого состава Галактикос ничего не добились.
    и траты не оправдали себя.
    но неологизм прижился.
    второй заход получился намного удачнее.
    и Реал выиграл несколько Лиги чемпионов.
    да еще пару десяток трофеев со вторым Галактикос.
    когда как Первый Галактикос за все время в своем звездном составе сподобился только на один Суперкубок Испании)))
    теперь выход третьего галактического состава.
    стратегия простая = покупать звезд не думаяо том, как они сольются в одну комнаду.
    Мбаппе нужен Пересу, а не Реалу.
    shur
    shur
    вчера в 10:27
    ....я 1000000 евро не взял бы эти похоронные, в 25 -пять зарыть себя заживо!!!
    Trogl Troglovic
    Trogl Troglovic
    вчера в 10:23
    Зачем Реалу только он нужен непонятно, в атаке там полный порядок, просто ради громкого имени если только.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:22
    А вообще как он жить будет теперь? Надо бы организовать сбор средств для семьи черепахи...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:21
    В саудитию идти себя не уважать, по крайней мере в таком возрасте. Успеет еще
    Гость
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