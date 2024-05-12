Мбаппе отказался от 200 миллионов евро ради «Реала»

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вчера, 10:17

Нападающий ПСЖ и сборной Франции е в течение последних двух лет отказывался от предложений клубов АПЛ , а также отклонил контракт от команды из Саудовской Аравии с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

Мбаппе думал только о переходе в «Реал» и дал обещание Флорентину Пересу.