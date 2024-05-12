Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

«Реал» не объявит о трансфере Мбаппе до финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:44

Нападающий Килиан Мбаппе официально объявил, что покинет ПСЖ после окончания нынешнего сезона. Скорее всего, форвард перейдёт в «Реал».

В мадридском клубе не хотят, чтобы трансфер Мбаппе «отвлекал внимание» от финала Лиги чемпионов. Поэтому в «Реале» приняли решение не объявлять о переходе Килиана до финальной встречи в ЛЧ против «Боруссии» Дортмунд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВан де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 15:45
СлухиШешко намерен перейти в «Милан»
Сегодня, 14:47
СлухиУортон может перейти в «Баварию»
Сегодня, 14:26
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Атлетико»
Сегодня, 13:47
СлухиЛевандовски останется в «Барселоне»
Сегодня, 13:13
СлухиТен Хаг до сих пор хочет подписать де Йонга
Сегодня, 13:06
Сортировать
Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 12:04
Адейеми лучше... этот 66 уже не торт.Винисиус -вот топ.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:21
lotsman
lotsman
сегодня в 08:09
Раз не объявит, значит всё ещё возможно. Сериал не окончен. Финальная сцена непредсказуема.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:24
В реале у него лет 5 поиграть время. Как скорость начнет падать..не будут с ним так возится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:58
А ещё будет зависеть, выиграют ли они его или нет...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:57
Шоу все равно будет... подождем, время летит быстро...
ABir
ABir
сегодня в 06:11
Значит для Сливочных финал важнее перехода Мбаппе
Indzaghi
Indzaghi ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 05:42
Согласен , если не хотят отвлекать внимание , значит наверняка будет грандиозное шоу .
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:16
Что то Черепахин совсем не впечатлил своей игрой...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:09
готовят шоу-Мбаппе в качестве игрока Реала, и если мадрилисты победят в финале, то возможно, прямо на поле Уэмбли в 1 июня. вишенка на торте.
через 2 недели после стартует Евро.
до Евро мы увидим презентацию в духе Криштиану Роналду.
(такая новость была, а точней требование от Мбаппе, и чтоб Реал организовал на Бернабеу полный стадион сливочных фанатов и туристов)
затем отпустят в Париж, с 26 июля по 11 августа Олимп.игры пройдут.
и после мамин Наполеон нацелится на Примеру.
в общем, гиперактивная звезда.
allemz
allemz ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 02:17, ред.
Скорее всего, под "отвлечением внимания" подразумевается мгновенный ажиотаж после объявления трансфера, глорики будут спамить на клубных страничках в социальных сетях, куча ненужных вопросов к Анчелотти как он лягуху будет встраивать в команду, докапываться и спрашивать мнения игроков Реала насчёт трансфера и т.д. - всё это засорение эфира. А пока официально не игрок Реала, то на все вопросы можно и нужно отвечать однотипно и лаконично "Кто это? Чужих игроков не обсуждаем, вопрос закрыт".
Сейчас все мысли должны быть настроены на одну определенную частоту, чтобы победить в финале
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:50
Прям секрет Полишенеля
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 