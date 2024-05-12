«Реал» не объявит о трансфере Мбаппе до финала Лиги чемпионов

Нападающий Килиан Мбаппе официально объявил, что покинет ПСЖ после окончания нынешнего сезона. Скорее всего, форвард перейдёт в «Реал».
В мадридском клубе не хотят, чтобы трансфер Мбаппе «отвлекал внимание» от финала Лиги чемпионов. Поэтому в «Реале» приняли решение не объявлять о переходе Килиана до финальной встречи в ЛЧ против «Боруссии» Дортмунд.
через 2 недели после стартует Евро.
до Евро мы увидим презентацию в духе Криштиану Роналду.
(такая новость была, а точней требование от Мбаппе, и чтоб Реал организовал на Бернабеу полный стадион сливочных фанатов и туристов)
затем отпустят в Париж, с 26 июля по 11 августа Олимп.игры пройдут.
и после мамин Наполеон нацелится на Примеру.
в общем, гиперактивная звезда.
через 2 недели после стартует Евро.
до Евро мы увидим презентацию в духе Криштиану Роналду.
(такая новость была, а точней требование от Мбаппе, и чтоб Реал организовал на Бернабеу полный стадион сливочных фанатов и туристов)
затем отпустят в Париж, с 26 июля по 11 августа Олимп.игры пройдут.
и после мамин Наполеон нацелится на Примеру.
в общем, гиперактивная звезда.
Сейчас все мысли должны быть настроены на одну определенную частоту, чтобы победить в финале
Сейчас все мысли должны быть настроены на одну определенную частоту, чтобы победить в финале