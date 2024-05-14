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Контракт Лички с «Динамо» был продлён автоматически на ещё один сезон

вчера, 18:30

Марцел Личка продолжит занимать должность главного тренера «Динамо» в следующем сезоне.

По данным источника, после победы над «Балтикой» в 28-м туре РПЛ контракт с чешским специалистом был продлён автоматически на ещё один год.

Чтобы опция была активирована, Личке нужно было прийти в топ-3 чемпионата России. «Динамо» уже не может опуститься ниже 3-го места в РПЛ.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:43
Респект, Динамо
wcywqb7p5qzy
wcywqb7p5qzy
вчера в 20:21
Личка красава, Динамо с ним не прогадали
баск
баск
вчера в 18:39
Стало быть, переиграли, причём совсем недавно)
В начале сезона условиями продления были финал кубка и войти в пятерку РПЛ.

Химичат)
Но это позитивная химия..
drug01
drug01
вчера в 18:34
Почему на один можно было больше
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:34
От добра добра не ищут... Стабильность - признак мастерства...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:33
Динамо красавцы, значит тренер их устраивает!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:32
А вот это просто замечательно
Гость
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