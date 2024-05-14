Контракт Лички с «Динамо» был продлён автоматически на ещё один сезон

Марцел Личка продолжит занимать должность главного тренера «Динамо» в следующем сезоне.
По данным источника, после победы над «Балтикой» в 28-м туре РПЛ контракт с чешским специалистом был продлён автоматически на ещё один год.
Чтобы опция была активирована, Личке нужно было прийти в топ-3 чемпионата России. «Динамо» уже не может опуститься ниже 3-го места в РПЛ.
В начале сезона условиями продления были финал кубка и войти в пятерку РПЛ.
Химичат)
Но это позитивная химия..
В начале сезона условиями продления были финал кубка и войти в пятерку РПЛ.
Химичат)
Но это позитивная химия..