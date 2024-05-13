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Лунин согласовал контракт с «Реалом»

вчера, 17:07

«Реал» согласовал продление контракта с вратарём сборной Украины Андреем Луниным до лета 2029 года. По новому соглашению зарплата футболиста значительно увеличится. Переговоры о продлении контракта начались ещё в марте.

Лунин готов бороться с Тибо Куртуа за позицию основного голкипера. Однако «Реал» и сам украинец понимают, что в летнее трансферное окно могут поступить выгодные предложения. Их будут готовы рассмотреть, если они устроят все стороны.

Сообщается, что продление контракта является вознаграждением Лунина за удачный сезон.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:30
Чую Реал хочет его продать, продлевают контракт чтобы потенциальный покупатель не выпендривался, мол у него же год только по контракту остался, отдайте по дешевке. Кипер не плохой, но пока еще не топ.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:59
Хорош! Тянет ответственность. Помню его несколько лет назад совсем мальчишкой ругали, мол, не тянет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:49
заслужил контракт.
уверен, скором временем станет первым номером в Реале.
shur
shur
вчера в 18:03
...25 -пять для кипера - мальчишка, а Тибо 4-ый десяток, можно в носу ковыряя просто на лавочке подождать пару-троечку лет и ву а ля, Луна первый....!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:00
Да в этом сезоне Лунин не перестаёт удивлять. Думал , что в последнем матче матче полуфинала ЛЧ - "дрогнет" - а нет! "дрогнул" его более маститый оппонент в воротах на против...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:58
Вот и хорошо,еще поиграет за Реал.
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