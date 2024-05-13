Лунин согласовал контракт с «Реалом»

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вчера, 17:07

«Реал» согласовал продление контракта с вратарём сборной Украины до лета 2029 года. По новому соглашению зарплата футболиста значительно увеличится. Переговоры о продлении контракта начались ещё в марте.

Лунин готов бороться с Тибо Куртуа за позицию основного голкипера. Однако «Реал» и сам украинец понимают, что в летнее трансферное окно могут поступить выгодные предложения. Их будут готовы рассмотреть, если они устроят все стороны.

Сообщается, что продление контракта является вознаграждением Лунина за удачный сезон.