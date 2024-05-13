Лунин согласовал контракт с «Реалом»

«Реал» согласовал продление контракта с вратарём сборной Украины Андреем Луниным до лета 2029 года. По новому соглашению зарплата футболиста значительно увеличится. Переговоры о продлении контракта начались ещё в марте.
Лунин готов бороться с Тибо Куртуа за позицию основного голкипера. Однако «Реал» и сам украинец понимают, что в летнее трансферное окно могут поступить выгодные предложения. Их будут готовы рассмотреть, если они устроят все стороны.
Сообщается, что продление контракта является вознаграждением Лунина за удачный сезон.