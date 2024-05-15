«Реал» разгромил «Алавес», Винисиус оформил дубль

«Реал» обыграл «Алавес» (5:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 10-й минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 27-й минуте нападающий Винисиус Жуниор удвоил преимущество хозяев поля. В дополнительное к первому тайму время Федерико Вальверде довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте Винисиус оформил дубль. На 81-й минуте полузащитник Арда Гюлер отправил пятый гол в ворота «Алавеса».
«Реал» идёт на 1-м месте (93 очка), «Алавес» занимает 11-е место (42 очка).
Да и вообще матч интересный был, прошлый вообще не хотелось смотреть, настолько никакой был "Гранада", а тут "Алавес" тоже имел кучу моментов, один Хаджи сколько проблем создал, но Куртуище всё вытащил.
Вини и Джуд на ЗМ работали, два гола + MVP и гол + два ассиста. Гюлер забил очередной гол спокойно, в итоге у него уже 4 гола в 9 матчах (из которых он только 3 вроде в основе выходил). Класс неимоверный.
В общем, зер гут!
Да и вообще матч интересный был, прошлый вообще не хотелось смотреть, настолько никакой был "Гранада", а тут "Алавес" тоже имел кучу моментов, один Хаджи сколько проблем создал, но Куртуище всё вытащил.
Вини и Джуд на ЗМ работали, два гола + MVP и гол + два ассиста. Гюлер забил очередной гол спокойно, в итоге у него уже 4 гола в 9 матчах (из которых он только 3 вроде в основе выходил). Класс неимоверный.
В общем, зер гут!
Помешать Реалу выиграть ЛЧ может только Боруссия.
На этом славном выводе стоит остановиться после очередной демонстрации высоченного класса Реала.
Родриго жаль, очень старался.
Куртуа - травмы пошли на пользу, крайне мотивирован.
Милитао не так резок, как был до травмы, но, как следствие, старается играть разумно, пытается читать.
С некой тревогой жду следующего сезона, когда звание лучшего в команде будут делить уже трое претендентов на ЗМ.
Помешать Реалу выиграть ЛЧ может только Боруссия.
На этом славном выводе стоит остановиться после очередной демонстрации высоченного класса Реала.
Родриго жаль, очень старался.
Куртуа - травмы пошли на пользу, крайне мотивирован.
Милитао не так резок, как был до травмы, но, как следствие, старается играть разумно, пытается читать.
С некой тревогой жду следующего сезона, когда звание лучшего в команде будут делить уже трое претендентов на ЗМ.