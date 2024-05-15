«Реал» разгромил «Алавес», Винисиус оформил дубль

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сегодня, 00:25

«Реал» обыграл «Алавес» (5:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 10-й минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 27-й минуте нападающий Винисиус Жуниор удвоил преимущество хозяев поля. В дополнительное к первому тайму время Федерико Вальверде довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте Винисиус оформил дубль. На 81-й минуте полузащитник Арда Гюлер отправил пятый гол в ворота «Алавеса».

«Реал» идёт на 1-м месте (93 очка), «Алавес» занимает 11-е место (42 очка).