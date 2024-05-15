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«Реал» разгромил «Алавес», Винисиус оформил дубль

сегодня, 00:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Реал» обыграл «Алавес» (5:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 10-й минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 27-й минуте нападающий Винисиус Жуниор удвоил преимущество хозяев поля. В дополнительное к первому тайму время Федерико Вальверде довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте Винисиус оформил дубль. На 81-й минуте полузащитник Арда Гюлер отправил пятый гол в ворота «Алавеса».

«Реал» идёт на 1-м месте (93 очка), «Алавес» занимает 11-е место (42 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
Guankin
Guankin
сегодня в 03:46
Папа Карло тестил финальный состав, теперь страшно из-за Начо xd
амурец
амурец
сегодня в 02:22
Реал с победой
Фиш 4
Фиш 4 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:51
"Помешать Реалу выиграть ЛЧ может только Боруссия."
Как Вы только додумались до такого?!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:03, ред.
С победой самый лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого супер клуба!!! Надеюсь, что мы подойдем к финалу Лиги Чемпионов УЕФА в лучшей форме и выиграем её с хет-триком Винисиуса!!! И очень хочу, чтоб Рюдигер тоже отличился голом в ворота соперника. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Dead Body 13
Dead Body 13
сегодня в 00:47
10 сейвов у Куртуа по статистике) Ещё один козырь на финал)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:46
всех соккерчан-болельщиков королевского клуба с победой!
команда находится в отличной форме, просто летали-порхали по полю как бабочки и жалили как пчелы в стиле великого боксера.
в общем отличный атакующий и комбинационный футбол.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
сегодня в 00:45
Спасибо!
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:44, ред.
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Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
сегодня в 00:44
Так я Артету не люблю, я сто раз уже писал. Но сейчас уважаю за то, что он прогрессирует и работает над собой. Я за Веню болел, потом за тренеришку, а Артеты не был фанатом никогда. Он Мартинелли не так использует, Смита-Роу моего любимчика вообще забыл) А за "Реал" я давно болел очень, но как-то при Зидане они и так всё выигрывали и в моей поддержке не нуждались, а как один из моих любимых тренеров Анчи вернулся, я предпрочёл смотреть шахматы РМ тягомотине Доминатора.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Как от этой замечательной функции избавиться то? Сидел сидел на сайте 10 лет, и вдруг
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:41
Хаотичные - это есть такой режим, каждый раз случайное лого отображается, можно свой установить, по буквам не скажу, у меня накого не было.
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Жалко, не увидим, как ты за Арсенал так радуешься) Да и честно говоря, я упустил момент, когда ты вылетел из Лондона прямиком в Мадрид. Артета сейчас немало подобных поводов дает, раньше хуже было и ты страдал, а сейчас когда все наладилось, вот эта халва мадрид пошла)
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:39, ред.
Коллеги, подскажите, что за ерунда с ником и аватаром?
Какие-то буквы и хаотичные картинки.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:38
Равенство по ударам. Счет 5:0 :)

Помешать Реалу выиграть ЛЧ может только Боруссия.
На этом славном выводе стоит остановиться после очередной демонстрации высоченного класса Реала.

Родриго жаль, очень старался.
Куртуа - травмы пошли на пользу, крайне мотивирован.
Милитао не так резок, как был до травмы, но, как следствие, старается играть разумно, пытается читать.

С некой тревогой жду следующего сезона, когда звание лучшего в команде будут делить уже трое претендентов на ЗМ.
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Весь коммент понравился, но особенно- последняя фраза!!!!!!!)))))))))))))))))
Реал- ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вини достоин ЗМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пистона- к проктологам...
Dead Body 13
Dead Body 13
сегодня в 00:31, ред.
Оценка Куртуище за матч - Sofascore 9.9, Flashscore 8.8)
Оценка Беллингема - Sofascore 10, Flashscore 9.1

Правда, MVP сама Ла Лига отдала по привычке Вини.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:29
Реал в потрясающей форме - ждём финал ЛЧ!
Dead Body 13
Dead Body 13
сегодня в 00:27
После этого матча, мне кажется, понятно уже, что Куртуа будет стоять в финале без шансов. Он, как вернулся, уже в трёх матчах не пропускает, сегодня куча сейвов, 7-8 точно. Лунин просто неплох, а топище вернулся)

Да и вообще матч интересный был, прошлый вообще не хотелось смотреть, настолько никакой был "Гранада", а тут "Алавес" тоже имел кучу моментов, один Хаджи сколько проблем создал, но Куртуище всё вытащил.

Вини и Джуд на ЗМ работали, два гола + MVP и гол + два ассиста. Гюлер забил очередной гол спокойно, в итоге у него уже 4 гола в 9 матчах (из которых он только 3 вроде в основе выходил). Класс неимоверный.

В общем, зер гут!
xgxwu52f8av3
xgxwu52f8av3
сегодня в 00:27
Реал выжимает максимум из уже выигранного чемпионата
Гость
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