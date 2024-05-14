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«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в Суперфинал Кубка России

вчера, 22:44
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Балтика» обыграла «Спартак» (1:0) в финальном матче Пути регионов Кубка России.

Единственный гол в игре на 4-й минуте забил защитник «Балтики» Кевин Андраде.

В Суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет против победителя пары «Зенит» — ЦСКА.

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13 мая
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Все комментарии
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:07
для легионеров зенита ( Барриос, Вендел, Сантос, Клаудиньо) динамо не раздражитель! у лазурных в нашем чемпионате не хватает без лиги чемпионов мотивации. они настраиваются исключительно на Спартак! спокойной ночи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:59
Балтийцев с победой!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:58
Причина непонятна, но присутствие Игнатова в нападении... И вообще, состав... - второй или третий...
Слили игру, а кого вместе с ней посмотрим...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:55
балтике он забил на 93й минуте и сравнял счёт ( а равенство очков с зенитом по личным встречам выводило динамо на первое место за две игры до финиша сезона в премьер - лиге) считаю Фернандес своей головой забил золотой гол...если конечно динамо не сыграет как краснодар в последних турах😅🤷‍♂️
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Спокойной ночи.)))
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Сколько Фернандес в этом сезоне забил решающих мячей? Четыре игры Личка проиграл Спартаку и все случайно? Зенит не мертвый, вы серьезно??? Болейте за кого хотите, но я всё сказал. Вам не нравится работа Слишковича? Вы видите только то, что хотите видеть, а я смотрю глубже. В общем, ладно. Не навязываю вам свои взгляды, только мысли вслух.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:33
уверен, что сказка цска завтра закончится...против динамо зенит не был мёртвым в обеих играх, тут вы похоже перебарщиваете с критикой вашего динамо и Лички как тренера. чех конечно тренер не идеальный, против Спартака на петровском затянул с заменами ( кстати в этом сезоне было пару раз когда Личка просто проигрывал из - за того, что поздно делал замены в матче) у динамо в этом сезоне проблема с вратарями, Шунин и Лещук не соответствуют уровню команды ( пора паренька из балтики забрать) Фернандес в защите косячит, но и забивает важные мячи. Битело сдал в последних играх, зато Нгамалё забивает всё что можно и нельзя! наслаждайтесь этим моментом, затем ждут штанги и удары мимо...p.s болею в чемпионской гонке за динамо. думаю, что чемпионом станет краснодар. зенит потеряет очки в Грозном
Red blu
Red blu
сегодня в 00:32
Игнашевич переиграл Слишковича. Теперь похоже точно и Слишковича отправят в след за Абаскалем.
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Оставайтесь при своем мнении. Не смею запретить))).
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:25
Сколько я комментов прочитал на тему зачем Балтика выигрывает в кубке. Что пора давно уже слиться и сосредоточиться на чемпионате. В итоге они вышли в финал. Достойно)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:22, ред.
сегодня игру в пух и прах проиграл Слишкович! стартовый состав был просто бездарный. надеяться, что тебе снова повезёт и выставить против балтики 5 защитников и пылать надежду, что убегут Игнатов и Бангонда? у нас снова разыгрывали мяч Зобнин и Денисов, зачем? мы видели это при Абаскале уже. почему тренер меняет Мартинса, у которого игра шла? зачем Медину оставил в запасе, парагваец реально сейчас в лучшей своей форме! почему в Москве остались Соболев и Дуарте ( лидеры команды вместе с Бабичем, Промес уже похоже уже за Спартак не сыграет...) нужно разбираться...p.s так тосовать состав можно на сборах, а не в матче за выход в финал кубка России. Слишкович одной игрой показал как не стоит быть главным тренером Московского Спартака
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
А мертвый Зенит- это что такое- показатель футбола? А ЦСКА, в его нынешнем виде- это что такое? Личка, из пяти игр со Спартаком- ЧЕТЫРЕ проиграл, а победы над Сочи и Балтикой- на диком фарте!!!!!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
обе игры с зенитом в чемпионате динамо были на диком фарте? против цска? Спартак в петровском парке наиграл хоть на ничью???...фарт в футболе очень полезная вещь и забей сегодня Спартак с рикошета на последних минутах в Калининграде я точно был бы рад...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
Балтика, с победой!
и надеюсь, Кубок тоже заберете ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:59
Снимаю шляпу, товарищ Игнашевич ☝️😉✊️
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 23:59
    nik9373
    nik9373
    вчера в 23:59
    По проверенной официальной информации из неподтверждённого источника командой руководил Абаскаль в маске Слишковича. Приносим извинения за результат.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:56
    эта игра, которая вам нравится называется " от печки"!!! Спартак играл при Слишковиче в 5 защитников, 3 центральных и два лотераля, с которых никто не снимал в первую очередь игру в обороне. Спартак играл от соперника, а не навязывал свою игру! поэтому у нас в атаке сейчас просто тускло... такая игра не может радовать болельщиков красно - белых...мне например интреснее смотреть игры динамо в последнее время и первое место бело - голубых тут не при чём...когда за цска играли Карраскаль, Медина и "Наташа" я отмечал игру армейцев в нападении...а сейчас игра цска и Спартака просто печаль🤷‍♂️
    Nipper
    Nipper
    вчера в 23:55
    Балтику с победой! Порадовали! Игнашевич набирается опыта, симпатизирует он мне как тренер, желаю ему добиться успеха в нелегком деле!
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:54
    Как говорил М.С.Горбачёв: "И это правильно"!!!)))
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:53
    Спасибо!...ну а что убиваться?...к счастью это всего лишь игра...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Маэстро, я рад, поверьте, что Вы не теряете бодрости духа и веры в лучшее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это правильно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за ролик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выше голову и не сдаваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ждут, Спартак -и большие победы- и успех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Кстате, мне очень понравился сегодня Зобнин, и что особенно приятно, что Слишкович поставил его ближе к атаке, где Зобнин смотрится интересней и предпочтительнее. Не переживайте- всё наладится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    pomor45
    pomor45 ответ DAD81 (раскрыть)
    вчера в 23:50
    Вот за неё и последует расчёт в финале, если Зенит пропустит. Долг платежом красен.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 23:47, ред.
    как можно было в решающей игре сезона поставить в нападение Игнатова? Миша игрок под нападающими и своим пасом на Угальде он это доказал ( Мальфред запорол два 100% момента, это был его шанс доказать свою состоятельность в Спартаке и стоимость 15 млн евро...он его прос....л) Рома Зобнин ты зачем краснодару положил такую красоту? чтобы сегодня всё запороть??? ну зачем ты снова побежал спасать родину? Руслан Литвинов...на тебе пропущенный гол. в дополнительное время твоя бездарная игра убила больше минуты, когда счёт уже шёл на секунды. Игнатов и Угальде игроки подмены на следующий сезон, Соболев пусть дальше дрищ..т, он конкретно про....ал свою возможнозть быть лидером Спартака. Слишкович аут. просто повторил Абаскаля начудив с стартовым составом
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:45, ред.
    Не может)...как минимум Серёжу будут продлевать...
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Полностью с Вами согласен- на все 100000000%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мне игра Спартака нравится, есть в ней, что-то, от футбола Бескова, того, незабываемого, непревзойденного!!!!!!! По работе Слишковича видно, что не сидит он без дела, ищет игру, ищет новые связки, сочетания... Видно, что человек переживает за судьбу команды. Конечно, тренер, только приступил к созданию нового коллектива, с новым видением игры. Почему бы не дать время поработать. Если рыжего, два года терпели, то почему не дать новому тренеру раскрыться, показать свои возможности, свой взгляд на футбол.

    Конечно, обидное поражение, очень обидное. Я болел за Спартак, говорю об этом открыто. Ну, поглядим, что, из этого всего получится...
    DAD81
    DAD81 ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Серьезно? Как последнюю 3:1 в пользу Балтики?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:30
    За 3 недели потерять Тренера...шансы на чемпионство...и вылететь из Кубка...

    Хотя Зенит может в ближайшее время повторить этот путь...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 23:28
    Теперь завтра у ЦСКА будет по сути финал КР, потому что, если выиграют у Зенита, то Игнашевич игру сольёт без героического сопротивления, как и все предыдущие встречи с ЦСКА.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 23:27, ред.
    Либо низом либо выше ворот) Серьёзно именно из-за этого чувствуется что могут и не забить при всех шансах, потому что ни в ком нет такой уверенности как в Промесе была что ударит нормально мимо вратаря и в створ
    Гость
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