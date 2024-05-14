«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в Суперфинал Кубка России

«Балтика» обыграла «Спартак» (1:0) в финальном матче Пути регионов Кубка России.
Единственный гол в игре на 4-й минуте забил защитник «Балтики» Кевин Андраде.
В Суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет против победителя пары «Зенит» — ЦСКА.
«Балтика» обыграла «Спартак» (1:0) в финальном матче Пути регионов Кубка России.
Единственный гол в игре на 4-й минуте забил защитник «Балтики» Кевин Андраде.
В Суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет против победителя пары «Зенит» — ЦСКА.
Полтора тайма, игра КБ смотрелась более чем прилично - короткий, средний пас, забегания, обострения, всё было в игре Спартака, не было только забитых мячей. Несколько, переигрывали КБ, я бы даже сказал пижонили- пас пяткой и тп. Всё-таки играть надо попроще. Но определенный комбинационный стиль Спартака уже виден, и очень симпатичный.
Конечно, в концовке навесы и забросы Спартака не понравились - это не стиль КБ. Что еще сказать. Суетливость, как в середине поля так и в атаке, в игре Спартака наблюдалась на протяжении всей игры. Комбинировали КБ неплохо.
Смотрится игра Спартака, но поражение, любое, всегда огорчает. Тучи сгущались над воротами Балтики, но гром так и не грянул. Спартак был достоин финала, но не получилось. А вот Балтику в финале не представляю.
Но, так или иначе, Балтику с победой и выходом в финал! То, что не повезло в прошлом туре с "банкирами"- повезло сегодня. Так бывает.
Полтора тайма, игра КБ смотрелась более чем прилично - короткий, средний пас, забегания, обострения, всё было в игре Спартака, не было только забитых мячей. Несколько, переигрывали КБ, я бы даже сказал пижонили- пас пяткой и тп. Всё-таки играть надо попроще. Но определенный комбинационный стиль Спартака уже виден, и очень симпатичный.
Конечно, в концовке навесы и забросы Спартака не понравились - это не стиль КБ. Что еще сказать. Суетливость, как в середине поля так и в атаке, в игре Спартака наблюдалась на протяжении всей игры. Комбинировали КБ неплохо.
Смотрится игра Спартака, но поражение, любое, всегда огорчает. Тучи сгущались над воротами Балтики, но гром так и не грянул. Спартак был достоин финала, но не получилось. А вот Балтику в финале не представляю.
Но, так или иначе, Балтику с победой и выходом в финал! То, что не повезло в прошлом туре с "банкирами"- повезло сегодня. Так бывает.