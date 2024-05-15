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Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» гостевую победу над «Тоттенхэмом»

сегодня, 00:00
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче 34-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В дополнительное ко второму тайму время Холанд оформил дубль, реализовав пенальти.

«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (63 очка), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (88 очков).

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Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
dnh33vaa4wpc
dnh33vaa4wpc
сегодня в 03:13
Кирдык надеждам Арсенала
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:06
Ожидаемый результат. Сити чемпионство не упустит!
ganiball
ganiball ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
А в каком месте Артета боялся? По личным встречам победа и ничья в пользу Арсенала. Просто недобор очков с теми, кого нужно было обыгрывать.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:46
Арсеналу может не хватить совсем малость, но тем и интересен футбол. На вряд ли в последнем туре произойдет чудо и повторится сценарий Бундеслиги прошлого года…
Dauletbek
Dauletbek ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 00:34
5 раз подряд чемпионства...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:29
Пеп, Анчелотти, конечно молодцы. И многие о них говорят. Но почему-то не замечают Артету. Арсенал при нем много побед, если не ошибаюсь повторили рекорд далекой давности. И громили команд и в личных встречах с основными и принципиальными соперниками не проигрывали. Вот у него действительно труд, упорство
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
МС скорее повезло с тем фактом, что после 2021 года человек заметно преобразился, выполнив титаническую работу над ошибками
LOpp
LOpp ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:23
А что за исторический рекорд?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Не надо с ним выкладываться. Нужно просто подождать, когда он лично начудит. А чудит он в каждом матче.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:17
Гвардиола творит чудеса в АПЛ. Поистине величайший тренер современности, а может и в истории футбола.

МС очень повезло с ним. Они по праву заслужили чемпионство! Четвёртое подряд!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:17
Когда Сон выходил один на один с вратарем, Пеп упал,думал уже гол. Не знаю, как играет Вест Хэм,но после 2гола Сити так радовался, что как будьто уже стали чемпионами.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Да. Давай его переоценивать... напоследок.
Скучно, с одной стороны, будет без него в МЮ в следующем сезоне.
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:14
От голландского лысого можно много чего ожидать, не угадаешь. В любом случае, придется выкладываться
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:13
Все решится в последней игре сезона)
Браво обеим командам! Такое зрелище выдают клубы) никто не хочет уступать.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:13
На мастерстве и на жилах после тяжелейшего сезона.. Замена вратаря сработала.. Эдерсон зря кипишевал.. А Холанд сделал то, что умеет.. Больше от него и ничего не надо.. Подставить да пеналь забить.. Молодец.. Осталось для МС два матча, как финала, чтобы сезон признать удачным.. ☝️
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Так причина незаслуженного поражения в чем? Вы привели только одно явное основание так считать: "И как же Пеповский Сити на протяжении нескольких сезонов меня выводит из себя"
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:10
Ну на шпор вряд ли фанаты Арсенала надеялись , Сон выход один на один бьет не в пустой угол а во вратаря, и Порро сбивает Доку , откровенный слив шпор, гегемония Сити продолжается, хотя надоело АПЛ одной команды уже 4 год.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Доминатор в принципе готов навязать борьбу, разве что он слишком труслив пока что.
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
Ну и по традиции, иллюстрация выезда на север Лондона
Elliada_
Elliada_
сегодня в 00:08
А перед матчем сколько было надежд на осечку Сити. Даже статистику приводили, где Сити не выигрывал столько-то матчей на стадионе Тоттенхэма. Но сенсации не случилось. Выиграли сильнейшие. Сити возвращается на законное место и идет к историческому рекорду. Всех с победой!
Zak11
Zak11
сегодня в 00:07
Тоттенхэм вообще не заслужил это поражение. Счёт не по игре. И как же Пеповский Сити на протяжении нескольких сезонов меня выводит из себя. Надеюсь их времена всё же скоро пройдут)
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:07
Нельзя недооценивать 10Хага, он половину рекордов МЮ в этом сезоне переписал. Правда, не в ту сторону, но смог же, главное))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:06
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:05
    Холланд сделал своё дело, равно как и Доку с Брюйне.
    МС можно поздравить как с Чемпионством, так и с КА, - голландский лысый против каталонского стопудово не сдюжит. )
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 00:05
    Нервяка могло и не быть, если бы защитники не обрезались, недооценив прессинг нападающих соперника
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:04
    Игрокам здоровья!! Сегодня получали не хило.
    Не понял почему Эдерсон так бурно отреагировал на свою замену??? Или он просто копировал Бентакура?)))
    Одиссей из Итаки
    Одиссей из Итаки ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    Он должен был отбивать пеналь с королевичами, а не клоун с татуированной шеей(
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 00:04
    Вы что-то ждали большего от ТТХ?
    Команда ещё в феврале сдала.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Пепу только огромное уважение, что не побоялся заменить вратаря!
    прежде всего думая о его здоровье!
    вот Настоящий победитель!
    А пушкари, уверен, злятся на игроков шпор.
    хотя кто им мешал играть в футбол на Этихаде, а не ставить автобус)
    И надежда на то, что два безнадежных неудачника, в лице Арсенала и ТТХ, остановят Сити, была совсем наивной.
    Будем реалистами,надежд на ТТХ было мало, МанС на порядок сильней лондонского клуба...потому на классе и выиграл. Дубль Холанда!
    А многие Болельщики Тоттенхэма еще до матча начали массово сдавать билеты на матч с Сити...ну не хотели фанаты ТТХ болеть за Арсенал, против МанСити)))
    да, канониры провели отличный сезон.
    Но чтоб обойти Мансити, нужно еще очень многое сделать.
    Спортинг готовится к продаже своего ключевого центрбека Усмана Диоманде.
    Микелю Артете необходимо Диомманде с учетом того, что сейчас в команде, по сути,
    лишь два надежных центрбека в лице Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса,
    а этого мало для такого клуба, как Арсенал.
    Еще продолжением истории Арсенала с потенциальным трансфером
    опорного полузащитника Сосьедад Мартина Субименди.
    Но одна из главных трансферных целей Арсенала
    на предстоящее лето Александер Исак из Ньюкасла)))
    Да, нужны крутые точечные топ-усиления.
    А Манчестер Сити с чемпионством!
    Все справедливо, Сити берет чемпионство на поле.
    а Арсенал, болея за остальные 18 команд, с которыми играет Сити.
    Но это нечемпионский характер.
    За титул надо биться за победу, а не боиться проиграть.
    Артета боялся.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Хах)) я уж тоже подумал, что вновь потеря очков будет.. Но Ортега красава!)) Понятное дело, что он хочет быть первым номером, поэтому может уйдет летом
    Гость
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