Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» гостевую победу над «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче 34-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В дополнительное ко второму тайму время Холанд оформил дубль, реализовав пенальти.
«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (63 очка), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (88 очков).
МС очень повезло с ним. Они по праву заслужили чемпионство! Четвёртое подряд!
МС очень повезло с ним. Они по праву заслужили чемпионство! Четвёртое подряд!
Скучно, с одной стороны, будет без него в МЮ в следующем сезоне.
Скучно, с одной стороны, будет без него в МЮ в следующем сезоне.
Браво обеим командам! Такое зрелище выдают клубы) никто не хочет уступать.
Браво обеим командам! Такое зрелище выдают клубы) никто не хочет уступать.
https://www.youtube.com/watch?v=Prz4o4-h20c
МС можно поздравить как с Чемпионством, так и с КА, - голландский лысый против каталонского стопудово не сдюжит. )
МС можно поздравить как с Чемпионством, так и с КА, - голландский лысый против каталонского стопудово не сдюжит. )
Не понял почему Эдерсон так бурно отреагировал на свою замену??? Или он просто копировал Бентакура?)))
Не понял почему Эдерсон так бурно отреагировал на свою замену??? Или он просто копировал Бентакура?)))
Команда ещё в феврале сдала.
Команда ещё в феврале сдала.
прежде всего думая о его здоровье!
вот Настоящий победитель!
А пушкари, уверен, злятся на игроков шпор.
хотя кто им мешал играть в футбол на Этихаде, а не ставить автобус)
И надежда на то, что два безнадежных неудачника, в лице Арсенала и ТТХ, остановят Сити, была совсем наивной.
Будем реалистами,надежд на ТТХ было мало, МанС на порядок сильней лондонского клуба...потому на классе и выиграл. Дубль Холанда!
А многие Болельщики Тоттенхэма еще до матча начали массово сдавать билеты на матч с Сити...ну не хотели фанаты ТТХ болеть за Арсенал, против МанСити)))
да, канониры провели отличный сезон.
Но чтоб обойти Мансити, нужно еще очень многое сделать.
Спортинг готовится к продаже своего ключевого центрбека Усмана Диоманде.
Микелю Артете необходимо Диомманде с учетом того, что сейчас в команде, по сути,
лишь два надежных центрбека в лице Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса,
а этого мало для такого клуба, как Арсенал.
Еще продолжением истории Арсенала с потенциальным трансфером
опорного полузащитника Сосьедад Мартина Субименди.
Но одна из главных трансферных целей Арсенала
на предстоящее лето Александер Исак из Ньюкасла)))
Да, нужны крутые точечные топ-усиления.
А Манчестер Сити с чемпионством!
Все справедливо, Сити берет чемпионство на поле.
а Арсенал, болея за остальные 18 команд, с которыми играет Сити.
Но это нечемпионский характер.
За титул надо биться за победу, а не боиться проиграть.
Артета боялся.
прежде всего думая о его здоровье!
вот Настоящий победитель!
А пушкари, уверен, злятся на игроков шпор.
хотя кто им мешал играть в футбол на Этихаде, а не ставить автобус)
И надежда на то, что два безнадежных неудачника, в лице Арсенала и ТТХ, остановят Сити, была совсем наивной.
Будем реалистами,надежд на ТТХ было мало, МанС на порядок сильней лондонского клуба...потому на классе и выиграл. Дубль Холанда!
А многие Болельщики Тоттенхэма еще до матча начали массово сдавать билеты на матч с Сити...ну не хотели фанаты ТТХ болеть за Арсенал, против МанСити)))
да, канониры провели отличный сезон.
Но чтоб обойти Мансити, нужно еще очень многое сделать.
Спортинг готовится к продаже своего ключевого центрбека Усмана Диоманде.
Микелю Артете необходимо Диомманде с учетом того, что сейчас в команде, по сути,
лишь два надежных центрбека в лице Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса,
а этого мало для такого клуба, как Арсенал.
Еще продолжением истории Арсенала с потенциальным трансфером
опорного полузащитника Сосьедад Мартина Субименди.
Но одна из главных трансферных целей Арсенала
на предстоящее лето Александер Исак из Ньюкасла)))
Да, нужны крутые точечные топ-усиления.
А Манчестер Сити с чемпионством!
Все справедливо, Сити берет чемпионство на поле.
а Арсенал, болея за остальные 18 команд, с которыми играет Сити.
Но это нечемпионский характер.
За титул надо биться за победу, а не боиться проиграть.
Артета боялся.