Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» гостевую победу над «Тоттенхэмом»

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сегодня, 00:00

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче 34-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В дополнительное ко второму тайму время Холанд оформил дубль, реализовав пенальти.

«Тоттенхэм» идёт на 5-м месте (63 очка), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (88 очков).