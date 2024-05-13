Талалаев: «Мы спокойно займём первое место»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не сомневается в победе своей команды в Первой лиге.
Предыдущий матч мы играли против команды, которая занимала второе место, а мы на тот момент были первыми. Они нас обыграли, но я понимал, что мы были сильнее махачкалинского «Динамо». После той игры нужно было развеять все сомнения.
Мы в своих ребятах не сомневаемся. Я знаю, что мы свободно займём первое место, если правильно сработаем на поле в полную силу. Здесь вопрос грамотной реализации на поле своих возможностей. Я внушаю своим футболистам веру в себя. Сначала мы болтались туров десять, а потом, когда выиграли 16 матчей подряд, перевели уверенность в самоуверенность. Сейчас я не думаю о РПЛ, для меня важно выиграть следующую игру.
Вчера в матче 32-го тура Первой лиги «Химки» обыграли «Ленинградец» и возглавили турнирную таблицу.
забавно будет, если:
Химки победитель ФНЛ с худшей обороной.
Динамо Москва чемпион России с худшей обороной
забавно будет, если:
Химки победитель ФНЛ с худшей обороной.
Динамо Москва чемпион России с худшей обороной