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Талалаев: «Мы спокойно займём первое место»

вчера, 13:45

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не сомневается в победе своей команды в Первой лиге.

Предыдущий матч мы играли против команды, которая занимала второе место, а мы на тот момент были первыми. Они нас обыграли, но я понимал, что мы были сильнее махачкалинского «Динамо». После той игры нужно было развеять все сомнения.

Мы в своих ребятах не сомневаемся. Я знаю, что мы свободно займём первое место, если правильно сработаем на поле в полную силу. Здесь вопрос грамотной реализации на поле своих возможностей. Я внушаю своим футболистам веру в себя. Сначала мы болтались туров десять, а потом, когда выиграли 16 матчей подряд, перевели уверенность в самоуверенность. Сейчас я не думаю о РПЛ, для меня важно выиграть следующую игру.

Вчера в матче 32-го тура Первой лиги «Химки» обыграли «Ленинградец» и возглавили турнирную таблицу.

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12 мая
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:25
чересчур много пропускает Химки.
забавно будет, если:
Химки победитель ФНЛ с худшей обороной.
Динамо Москва чемпион России с худшей обороной
deau2rwzaf9v
deau2rwzaf9v
вчера в 16:20
После Махачкалы можно и согласиться.
drug01
drug01
вчера в 14:32
Это будет очень хорошо! Ждём с нетерпением!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:53
Его Семак покусал...
Гость
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