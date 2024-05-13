Талалаев: «Мы спокойно займём первое место»

Главный тренер «Химок» не сомневается в победе своей команды в Первой лиге.

Предыдущий матч мы играли против команды, которая занимала второе место, а мы на тот момент были первыми. Они нас обыграли, но я понимал, что мы были сильнее махачкалинского «Динамо». После той игры нужно было развеять все сомнения.