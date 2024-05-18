«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» и стала третьей в чемпионате Германии

«Хоффенхайм» выиграл у «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (4:2).
На 4-й минуте Матис Тель вывел мюнхенцев вперёд. На 6-й Альфонсо Дэвис удвоил преимущество мюнхенцев. На 8-й Максимилиан Байер сократил отставание хозяев поля в счёте. На 68-й Андрей Крамарич сравнял счёт. На 85-й он сделал дубль, а на 87-й — хет-трик.
«Хоффенхайм» завершил сезон на 7-м месте, набрав 46 очков. «Бавария» стала третьей, у клуба 72 балла.
Сезон провален на всех направлениях. Никаких поблажек, скидок или оправданий Тухелю нет и быть не может. Это не единственная проигрышная игра, это не просто одно поражение- эта система, планомерных кoшмаров, провалов и тренерских ошибок. Я старался не пропускать игры Баварии, хотя и не являюсь болельщиков этого клуба, но, из матча в матч, я видел, как деградирует команда. Стремительное падение в бездну, с главной командой страны- вот, итог работы Тухеля в сезоне. А сейчас, он станет предметом насмешек и упрёков.
Надо, срочно, Томасу созвониться со шварцем и проконсультироваться с ним, как лучше и без проблем пересечь границу Германии... Мне очень жаль, что всё получилось, именно таким образом. Незря, недавно, Маттеус- категорически отговаривал Томаса покинуть Баварию. Надеюсь, Тухель отдохнет, проанализирует все ошибки и вернется в большой футбол, но, уже с новыми, победным идеями!!!!!!! Я же, пожелаю ему- Удачи, как и всегда!!!!!!!
Сезон провален на всех направлениях. Никаких поблажек, скидок или оправданий Тухелю нет и быть не может. Это не единственная проигрышная игра, это не просто одно поражение- эта система, планомерных кoшмаров, провалов и тренерских ошибок. Я старался не пропускать игры Баварии, хотя и не являюсь болельщиков этого клуба, но, из матча в матч, я видел, как деградирует команда. Стремительное падение в бездну, с главной командой страны- вот, итог работы Тухеля в сезоне. А сейчас, он станет предметом насмешек и упрёков.
Надо, срочно, Томасу созвониться со шварцем и проконсультироваться с ним, как лучше и без проблем пересечь границу Германии... Мне очень жаль, что всё получилось, именно таким образом. Незря, недавно, Маттеус- категорически отговаривал Томаса покинуть Баварию. Надеюсь, Тухель отдохнет, проанализирует все ошибки и вернется в большой футбол, но, уже с новыми, победным идеями!!!!!!! Я же, пожелаю ему- Удачи, как и всегда!!!!!!!
Команда, погрязшая в массовых скандалах и внутренних междоусобных войнах, по причине административного кризиса, оказалась неспособной выйти из этого пике.
Быстро нашли крайнего, потому как собственное рыло - ближе к телу. Доруководились до того, что даже тренеры средней руки нос от этого клоповника воротят.
Ну а сердобольные псевдоболельщики, которые тут годами клялись в верности клубу, показали себя во всей красе.
Команда, погрязшая в массовых скандалах и внутренних междоусобных войнах, по причине административного кризиса, оказалась неспособной выйти из этого пике.
Быстро нашли крайнего, потому как собственное рыло - ближе к телу. Доруководились до того, что даже тренеры средней руки нос от этого клоповника воротят.
Ну а сердобольные псевдоболельщики, которые тут годами клялись в верности клубу, показали себя во всей красе.