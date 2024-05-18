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«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» и стала третьей в чемпионате Германии

вчера, 18:30
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)4 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Хоффенхайм» выиграл у «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (4:2).

На 4-й минуте Матис Тель вывел мюнхенцев вперёд. На 6-й Альфонсо Дэвис удвоил преимущество мюнхенцев. На 8-й Максимилиан Байер сократил отставание хозяев поля в счёте. На 68-й Андрей Крамарич сравнял счёт. На 85-й он сделал дубль, а на 87-й — хет-трик.

«Хоффенхайм» завершил сезон на 7-м месте, набрав 46 очков. «Бавария» стала третьей, у клуба 72 балла.

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Стадион «Рейн-Некар Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Бавария» в соцсети «X»
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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ BAYERN19000 (раскрыть)
сегодня в 05:33
А теперь дуй обратно в палату…
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:25
Привет Виктор! Нет слов, он просто выбешивает меня после игр своими комментариями.
Erwurt89
Erwurt89 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:25
Возвращаться эпоха Галивуд, а те кто был действительно Miа San Miа, те останутся,, Мы есть кто мы есть,,..
Erwurt89
Erwurt89 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:17
Капрал, спасибо за сезон, Вы были лучше чем Ваш любимый тренер, хоть и Тухеля отправят в отставку, Вы все ровно останетесь с нами, вот чего Баварии и не хватает, вот таких- Капралов, Ребери, Швайнштайгеров, Ламов и даже Видалей- Будьте нашим Видалем, с ирокезом и за команду, а не за тренера!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:36
В этой истории жаль только Кейна!

Пришёл за титулами, а получит тени от них....)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:22
Баварии шлепнули по носу - это точно!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:04
Макс, и ты не забывай- про Шнапс. Если что- я готов. Только сообщи зараннее.)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:01
Нет конечно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь- всех на......й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:59
Не забывай про обещанное!
ТТ потерпел неудачу, поэтому ты теперь немецкую прессу не читаешь!! )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:56
Может я и наивный, но зато- читаю немецкую прессу, которую ты не любишь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
... я польщён, ибо в нашем полку наивных людей - пополнение! ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:51
Макс, я тебя умоляю. Заднюю я не давал, но, так же как ты, тоже, немного умею заглядывать в будущее...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:49
Фамилия игрока соперника Байер ввела мюнхенцев в панику...и дрожь в коленях было уже не унять...проиграли выигранный матч...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45
Я тебя прекрасно понял, что ты заднюю дал..., ибо пророчить тренерский закат - дело неблагодарное.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Я тебе говорил, что Клопп не растет и деградирует. Человек, сам, принял решение взять паузу. Наверное пересытился трофеями за последние три года... Насчет задницы не знаю, а вот, победу, Анчи над Клоппом в ЛЧ 5:2 помню хорошо.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Что ты про Клоппа предсказал ? Какую Судьбу ?!
Анчелотти в самую задницу АПЛ задвинули с Эвертоном.... а потом он в РМ вернулся... и все предсказатели по норам разбежались!

Клопп лишь одну дичь сотворил - нельзя было говорить об уходе. Могли бы битлы чемп взять..., а так - у пацанов матка и опустилаь. Это единственный, но ощутимый тренерский косяк ДядьЮры, за который он, вне сомнения, в ответе.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:33
Про Клоппа, ты мне не говори. Я еще три года назад, предсказал тебе его судьбу и не ошибся. Про остальных не знаю, прежде, встречаться не приходилось...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
"Но, больше, чем за год, уже можно было бы, что-то построить..."


Да, да, да. Расскажи об этом Клоппу по его приходу в Ливерпуль; Артете по приходу его в Арсенал и Ферги, по приходу шотландца в МЮ. ))

"Что то построить" канает для клубе-середняка, а не для топа.

"А кто виноват в том- что в лес и по дрова?"

Я в первом комменте уже написал кто. Повторяться не буду.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
А кто виноват в том- что в лес и по дрова? Кто дирижер, кто управляет аркестром? Правильно говорят- без грамотного дирижера- сфальшивит, самый яркий оркестр. Макс, не ищи крайних. Тухелю не удалось, в силу разных причин, создать- гармоничный, единый ансамбль, но за команду, прежде всего, ответственность несёт тренер. Признаться, перед его приходом в клуб, в марте прошлого года, я опасался, да, и сам, Томас об этом говорил, что отношение нового руководства будет враждебным. Ничего подобного, именно руководство было на редкость терпеливым. Но, больше, чем за год, уже можно было бы, что-то построить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Ты не замечаешь очевидного. Не может быть всё умно на поле, когда вокруг него всё безумно. Обвинять ТТ в текущем раскладе, это тоже самое, что кидать тухлыми яйцами в первую скрипку оркестра, наплевав на отсутствие дирижёра, конферансье, организаторов концерта и т.д.. Как бы лихо ты не солировал, когда все вокруг - кто в лес, кто по дрова..., делов не будет. Рыба с головы гниёт.

Сними с колёс Мерседеса родную резину и поставь туда нашу - Камовскую... А потом сядь за руль и ори на весь свет, что Мерс стал г...но выпускать!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Я его назначил, или он сам себя назначил? Тренер, который проиграл всё что возможно, поставил антирекорды клуба, из кубка страны, вылетел, как оказалось, от команды, представляющую, какой-то санаторий!!! Команда, полтора года хромающая на обе ноги, и тренер, который, ничего не менял. Так кто виноват? Да, Тухель хотел играть в европейский футбол, отверг полностью немецкую игровую модель, но при этом, он не подумал, что не все в его команде- готовы к такой игре. Он сделал команду- зависимую от Кейна, а это, уже не мои слова- это мнение немецких экспертов. Впрочем, я знаю, мнение немецкой прессы на тебя не распространяется...

Я знаю твою привязанность к Тухелю, но твоя необъктивность очевидна. Извини, Дружище, но это надо пережить...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:06, ред.
Какая разница какое место после первого, даже если Бавария.
Зенит ещё пятым может быть, но всё равно останется Зенитом
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:49, ред.
"но, я не могу точно сказать- в чем проблемы Тухеля..."

А тебе это и не нужно. Ты и так подспудно его первым крайним и назначил, причём не зная, как ты сам выразился, в чём его "проблема". Сам назначил. Но к тебе мой посыл не относился - ты не болельщик Баварии. Более того, есть и среди местных "роттен" те, которых не купить на "виновного стрелочника" и которые мыслят и видят дальше своего носа...

В чём проблема, спрашиваешь ? Да нет её и не было, а было лишь чрезмерное щёконадувательство и слепая вера в своё псевдоконтрольное "Я" чтобы не стряслось внутри царства Баварского. Боссы Баварии посчитали, что перетяжка одеяла, путём созданий внутренних коалиций и разборок не скажется на результате команды и её игровых показателях. Тупо шло притупление внимание и слепая вера в вечное превосходство. Результат ?! Да такой же как и в ПСЖ при Леонардо, который будучи спортдиром строил тренера где надо и нет, выслуживаясь перед главным - Хелаифи, делая из коуча слепую, послушную собаку, которая должна не тренировать, а служить и вашим и нашим. Ты понял о чём я ? Думаю да.
Тухель же под такие танцы не стал плясать ни в ПСЖ ни в Баварии, ясно дав понять, что он - тренер, а не промокашка средь кулуарных бездельников, наделённых административными погонами.
Какие тебе ещё аргументы нужны ? Да тут ребёнку понятно, что когда мама с папой ссорятся, никто ужин не приготовит и спать ложиться надо будет на пустой желудок! Неужто не понятно ?! Тухель и есть этот "ребёнок", который понял, что с такими бестолковыми "родителями" кишку не набьёшь.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:28
Макс, Дружище, ну ты сейчас категорически неправ, оскорбляя достойных людей- болельщиков Баварии. Вот, ты, лично- можешь сказать, какие основные проблемы Баварии и в частности Тухеля? Обвинять руководство, нездоровый микроклимат в команде, может каждый- это общие фразы. А конкретно, в чем неудачи клуба, такие страшные и катастрофические? Наверняка не сможешь. Уж насколько, я старался быть в курсе всех мюнхенских событий- читать немецкую прессу, смотреть футбольные программы и тп., но, я не могу точно сказать- в чем проблемы Тухеля...

Так вот, я тебе скажу. Руководство, как ни странно- точно ни при чём. Более того, шли на все уступки Тухелю. Кейна выпрашивали полгода, исключительно по прихоти Тухеля и даже, злейший и первый критик Томаса- Маттеус, заткнулся надолго и лишь однажды, полгода назад вызвал его на публичные дебаты. Были созданы все условия для плодотворной работы Тухеля в клубе. Так в чем же причина неудач? Видимо, в самом тренере. И не признать, это, Макс, значит расписаться- в нежелании признать истину...
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:26
Все верно!Баварии было по барабану! 2 или 3 место все равно
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:18
Походу Кейн начал лишаться титулов и на следующий сезон... Суперкубок уже мимо.. 🤔🙆
Karkaz
Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Даже Бавария сезон без поражений никогда не проходила, так что Байер при любых раскладах, при любой Баварии стал бы чемпионом. Это их сезон.
Сатрап
Сатрап
вчера в 20:49
стоимость игроков Хоффенхайма 61 млн. евро - предпоследняя в Бундеслиге, стоимость игроков Баврии 1 млрд. евро, первая в Германии и 3-4 в мире... как закалялась сталь
adekvat
adekvat ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:41
В России Зенит тем же путем идет. Зато есть плюсы болелы Байера и Динамо порадуются.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:39, ред.
Дедушка Хённесс, остававшись в одиночестве в качестве единственного серого кардинала "роттен", ушёл в астрал и забытиё..., в следствии чего полностью профукал славное наследие и системный подход великого Кайзера.

Команда, погрязшая в массовых скандалах и внутренних междоусобных войнах, по причине административного кризиса, оказалась неспособной выйти из этого пике.
Быстро нашли крайнего, потому как собственное рыло - ближе к телу. Доруководились до того, что даже тренеры средней руки нос от этого клоповника воротят.

Ну а сердобольные псевдоболельщики, которые тут годами клялись в верности клубу, показали себя во всей красе.
Гость
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