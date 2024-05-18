«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» и стала третьей в чемпионате Германии

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вчера, 18:30

«Хоффенхайм» выиграл у «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (4:2).

На 4-й минуте Матис Тель вывел мюнхенцев вперёд. На 6-й Альфонсо Дэвис удвоил преимущество мюнхенцев. На 8-й Максимилиан Байер сократил отставание хозяев поля в счёте. На 68-й Андрей Крамарич сравнял счёт. На 85-й он сделал дубль, а на 87-й — хет-трик.

«Хоффенхайм» завершил сезон на 7-м месте, набрав 46 очков. «Бавария» стала третьей, у клуба 72 балла.