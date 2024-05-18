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«Динамо» разгромило «Крылья Советов»

вчера, 15:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 29-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 29-й минуте забил защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна. На 40-й минуте защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков сравнял счёт. На 58-й минуте Бальбуэна оформил дубль, а на 76-й минуте Бителло удвоил преимущество «Динамо». В дополнительное ко второму тайму время Муми Нгамалё поставил точку в матче.

«Динамо» идёт на 1-м месте (56 очков), «Крылья Советов» занимают 8-е место (40 очков).

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 02:10
Крылья три последних игры откровенно слили. Подозрительно все это!
ТерSpark
ТерSpark ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 21:39
Ага одни русские забили
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:37
Ну что можно поздравлять Динамо с чемпионством???
pomor45
pomor45 ответ k8ytasr3bfae (раскрыть)
вчера в 20:21
Тем более, что в следующие полста тоже шансов не ахти.
lotsman
lotsman
вчера в 20:11
Динамо осталось сыграть вничью с Краснодаром и он чемпион. А если наш Зенит завтра, в Грозном, профукает матч, то Динамо станет чемпионом уже завтра. Буду надеяться, что Зенит всё таки проснётся, а Краснодар покажет характер.)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:46
Отлично. Главное, чтоб новый Чемпион был. А то, Зенит надоел уже.
Знатог
Знатог
вчера в 18:59
Неплохо. как видим, русские умеют забивать.
Zak11
Zak11
вчера в 18:56
Мне бы очень хотелось чтобы в последнем туре Динамо уничтожило Краснодар на глазах у Галицкого и подняло кубок. Наворотил дел конечно Сергей Николаевич. Чемпионский титул был уже в городе можно сказать. Теперь пусть смотрит на своего любимчика Мусаева) Ни в коем случае не желаю президенту Краснодара плохого, но такая катастрофическая ошибка на его совести
Николай 1
Николай 1
вчера в 18:40
Мне нравятся "контрольные в голову", которые наловчился делать Коля Нгамалё. Но, что-то я, привыкший к фокусам любимого клуба, "на измене", как говорит молодежь. Жена в аптеку собралась. Вручу ка я ей эмалированный бидончик для валидола. Надо готовиться к заключительному матчу!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ k8ytasr3bfae (раскрыть)
вчера в 18:07
Просто не имеют права !!!
viv
viv
вчера в 17:57, ред.
Ну что теперь в этом туре все болеем за Ахмат.Что бы они отобрали очки у "Зенита Рио- де- Жанейро"
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:57
А до еврокубков разве жизни не было? Чемпионат СССР начался в 1936 году, и до начала еврокубков никто особо не страдал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:47
Динамо с победой ! Осталось всего пол шага ! Умрите на поле ,но не проиграйте быкам ! Рулить должна Москва !!!!
баск
баск ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:44
ПЕТЛЯ, завязывай плакать, не так всё бенадёжно..)

Лучший форвард РПЛ сейчас Костя Тюкавин, лидирующий в споре бомбардиров лиги (по гол+пас 15+9), а Макс Глушенков лидирует в списке лучших ассистентов Европы (20)
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:43
Зенит очень сильно волнуется
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:42
Желаю Динамо стать чемпионом!!!
Мяучелo
Мяучелo
вчера в 17:38
Это уже серьезная заявка на чемпионство!)
DAD81
DAD81
вчера в 17:26
Очень надеюсь, что Динамо не упустит такое близкое и долгожданное чемпионство.
z58c4m7p7cf2
z58c4m7p7cf2
вчера в 17:18
Чкмпионская игра. Науонец-то без валидола, с крупной побеДой.
pomor45
pomor45 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:16
Полностью соглашусь. Рыба гниёт с головы, а футбольная команда с тренера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:12, ред.
Крылья быстры остры......вообще хорошая команда...
Серия нелепостей убило интригу матча...жаль..
Удачи Остнькину и в дальнейшем!!!

По сути данный матч не решал ничего....абсолютно...
Не буду говорить про перспективы Зенита...ибо буду не объективен и предвзят по мнению многих...
Но о Краснодаре....
Краснодар в случае победы сегодня над последней командой таблицы оказывается прямо в предчемпионском положении...
Имея победу над Динамо в первом круге....в случае победы над Динамо в последнем туре и порожняковости Семака - набирает чемпионские 56 очков наравне с Динамо и по итогам встреч с ними оказывается Чемпионом....
Поэтому думаю Краснодар должен набрать 6 очков...
Чего ему желаю!!!!

Смотрим болеем считаем !!!!..))))
альсато
альсато ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:04
Все начинается с малого...с начала гл. тренер ФК Енисей , оскорбил женщину судью (в том, что она женщина)..затем...уже виноваты те, кто платит свои кровные и приходит на Арену поддержать любимую команду-тоже виноваты, что оказались не вовремя и не в том месте......нарыв-назревает!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:00
Мне кажется, что большинство нейтральных зрителей сейчас за Динамо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 16:58, ред.
Так ведь...я про РПЛ речь веду. Морду кулаком разбивать и дурак могёт. Ты вот табуретом попробуй! Вот тут сноровка/квалификация уже во сто крат выше - уровень Лиг налицо!
pomor45
pomor45 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:55
Ну, почему же только табуреткой в ресторане? Вот Енисей решил дальше пойти и качественно улучшить эту позицию.
pomor45
pomor45 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:52
Это точно!
pomor45
pomor45 ответ КолькерБах (раскрыть)
вчера в 16:51
ЕК показали, что РПЛ другого породить не может. Только слабого, очень слабого, и очень, очень слабого.
STVA 1
STVA 1 ответ КолькерБах (раскрыть)
вчера в 16:48
А кто сильный то? Зенит что ли?
k8ytasr3bfae
k8ytasr3bfae
вчера в 16:46
Динамо вряд-ли упустит такую возможность стать чемпионом, через почти полста лет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:45, ред.
Читаю..., ржу и плачу.
Бальбана, Битела, Нгамала..., - одни "ландскнехты" в РПЛ. Наши же только з/п получают, да табуреткой в ресторане (на досуге) орудуют...
Видать конкурсный отбор среди своих больно сУрьёзный! (
Гость
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