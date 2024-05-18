«Динамо» разгромило «Крылья Советов»

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вчера, 15:57

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 29-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 29-й минуте забил защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна. На 40-й минуте защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков сравнял счёт. На 58-й минуте Бальбуэна оформил дубль, а на 76-й минуте Бителло удвоил преимущество «Динамо». В дополнительное ко второму тайму время Муми Нгамалё поставил точку в матче.

«Динамо» идёт на 1-м месте (56 очков), «Крылья Советов» занимают 8-е место (40 очков).