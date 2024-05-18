«Динамо» разгромило «Крылья Советов»

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 29-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 29-й минуте забил защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна. На 40-й минуте защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков сравнял счёт. На 58-й минуте Бальбуэна оформил дубль, а на 76-й минуте Бителло удвоил преимущество «Динамо». В дополнительное ко второму тайму время Муми Нгамалё поставил точку в матче.
«Динамо» идёт на 1-м месте (56 очков), «Крылья Советов» занимают 8-е место (40 очков).
Само рпсположение чаши динамовского стадиона таково, что если есть солнце, то оно будет люто мешать сначала одним, потом другим.
Играть на Динамо надо вечером..
Весь первый тайм солнце било в глаза динамовцам, в таких случаях обороняться довольно трудно, а самарские- команда атакующая.
После перерыва аналогичные проблемы были уже у гостей.
Правда, они справились с ними не в пример хуже, так что в принципе я конечно не в претензии сегодня, так, ворчу..))
Динамо проводило этот матч в статусе чистого лидера чемпионата..
Это непривычный для команды статус, незнакомый.
Тут частенько возникает риск потери адекватности, либо в виде головокружения от успехов, либо в страхе высоты.
И отнюдь не каждый вкатывается в него без затруднений.
Но мы вроде бы вкатываемся потихоньку..
Крупная победа, всего лишь вторая в сезоне, довольно знаменательна в таком матче.
Есть и ещё один знаменательный момент- голы Бальбо.
Он защ, забивает крайне редко, а уж дубль этот, кажется, первый в его карьере. Качать капитана!)
Теперь отдыхаем, восстанавливаемся и играем дальше.
СораДников- с хорошей и нужной во всех отношениях победой)
Само рпсположение чаши динамовского стадиона таково, что если есть солнце, то оно будет люто мешать сначала одним, потом другим.
Играть на Динамо надо вечером..
Весь первый тайм солнце било в глаза динамовцам, в таких случаях обороняться довольно трудно, а самарские- команда атакующая.
После перерыва аналогичные проблемы были уже у гостей.
Правда, они справились с ними не в пример хуже, так что в принципе я конечно не в претензии сегодня, так, ворчу..))
Динамо проводило этот матч в статусе чистого лидера чемпионата..
Это непривычный для команды статус, незнакомый.
Тут частенько возникает риск потери адекватности, либо в виде головокружения от успехов, либо в страхе высоты.
И отнюдь не каждый вкатывается в него без затруднений.
Но мы вроде бы вкатываемся потихоньку..
Крупная победа, всего лишь вторая в сезоне, довольно знаменательна в таком матче.
Есть и ещё один знаменательный момент- голы Бальбо.
Он защ, забивает крайне редко, а уж дубль этот, кажется, первый в его карьере. Качать капитана!)
Теперь отдыхаем, восстанавливаемся и играем дальше.
СораДников- с хорошей и нужной во всех отношениях победой)