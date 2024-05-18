«Байер» выиграл у «Аугсбурга» и завершил сезон в Бундеслиге без поражений

«Байер» обыграл «Аугсбург» в матче 34-го тура Бундеслиги (2:1).
На 12-й минуте Виктор Бонифац открыл счёт. На 27-й Роберт Андрих удвоил преимущество леверкузенцев. В составе гостей на 62-й голом отметился Мерт Кёмюр.
«Байер» завершил сезон на первом месте, набрав 90 очков, а также не потерпев ни одного поражения в чемпионате. «Аугсбург» — 11-й, у баварского клуба 39 баллов.
но.....Хаби Алонсо в этом сезоне несколько раз балансировал на грани,
и серия висела на волоске.
будто аспириновые играли в русскую рулетку.
опередили ярчайшую Бенфику 60-х.
впереди две самых крупных серий в истории европейского клубного футбола, они тоже случились в 20 веке.
Селтик (62 матча без поражений) и бельгийский Юнион (60)
но эти команды выдали такие серии в эпоху до еврокубков.
так что серия Байера нечто уникальное.
и кто бы не взял кубок лиги чемпионов, но команда года - это Байер!!!
Хочется верить что эта команда продолжит в том же темпе и на следующий сезон!
И пошумит как следует в ЛЧ.
п.с.
Пошумит, если лидеров не раскупят англичане, Реал и Бавария.
но.....Хаби Алонсо в этом сезоне несколько раз балансировал на грани,
и серия висела на волоске.
будто аспириновые играли в русскую рулетку.
опередили ярчайшую Бенфику 60-х.
впереди две самых крупных серий в истории европейского клубного футбола, они тоже случились в 20 веке.
Селтик (62 матча без поражений) и бельгийский Юнион (60)
но эти команды выдали такие серии в эпоху до еврокубков.
так что серия Байера нечто уникальное.
и кто бы не взял кубок лиги чемпионов, но команда года - это Байер!!!
Хочется верить что эта команда продолжит в том же темпе и на следующий сезон!
И пошумит как следует в ЛЧ.
п.с.
Пошумит, если лидеров не раскупят англичане, Реал и Бавария.