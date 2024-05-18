«Байер» выиграл у «Аугсбурга» и завершил сезон в Бундеслиге без поражений

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вчера, 18:23

«Байер» обыграл «Аугсбург» в матче 34-го тура Бундеслиги (2:1).

На 12-й минуте Виктор Бонифац открыл счёт. На 27-й Роберт Андрих удвоил преимущество леверкузенцев. В составе гостей на 62-й голом отметился Мерт Кёмюр.

«Байер» завершил сезон на первом месте, набрав 90 очков, а также не потерпев ни одного поражения в чемпионате. «Аугсбург» — 11-й, у баварского клуба 39 баллов.