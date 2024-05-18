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«Байер» выиграл у «Аугсбурга» и завершил сезон в Бундеслиге без поражений

вчера, 18:23
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

«Байер» обыграл «Аугсбург» в матче 34-го тура Бундеслиги (2:1).

На 12-й минуте Виктор Бонифац открыл счёт. На 27-й Роберт Андрих удвоил преимущество леверкузенцев. В составе гостей на 62-й голом отметился Мерт Кёмюр.

«Байер» завершил сезон на первом месте, набрав 90 очков, а также не потерпев ни одного поражения в чемпионате. «Аугсбург» — 11-й, у баварского клуба 39 баллов.

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Стадион «Бай-Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Байер» (Леверкузен) в соцсети «X»
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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 05:56
А вот их, Байер, сравнивают с другими командами у которых были тоже серии без поражений, бельгийские, румынский какие-то ещё команды, да? Но, мне кажется, не очень-то корректно сравнивать те очень далёкие года и современные реали, да?
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:14, ред.
Байер набрал 90 очков. Последний раз Бавария набирала столько в сезоне 13-14, когда тренировал Гвардиола) А перед этим 91 очко с Хайнкесом. Поэтому Баварии чтобы опередить Байер нужно было сыграть свой идеальный сезон, а такое бывает очень редко. Поэтому самое что ни на есть заслуженное чемпионство Леверкузена.
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:06
Это фантастический результат, надеюсь они в том же духе отыграют и следующий сезон. Пусть и с поражениями, но надо чтобы кроме Баварии кто то еще каждый сезон бился за чемпионство. Тогда и сама бундеслига станет сильнее и Бавария в частности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:05
великая серия.
но.....Хаби Алонсо в этом сезоне несколько раз балансировал на грани,
и серия висела на волоске.
будто аспириновые играли в русскую рулетку.
опередили ярчайшую Бенфику 60-х.
впереди две самых крупных серий в истории европейского клубного футбола, они тоже случились в 20 веке.
Селтик (62 матча без поражений) и бельгийский Юнион (60)
но эти команды выдали такие серии в эпоху до еврокубков.
так что серия Байера нечто уникальное.
и кто бы не взял кубок лиги чемпионов, но команда года - это Байер!!!
Хочется верить что эта команда продолжит в том же темпе и на следующий сезон!
И пошумит как следует в ЛЧ.
п.с.
Пошумит, если лидеров не раскупят англичане, Реал и Бавария.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 20:49
Не было. Помню, у Спартака было одно поражение в 90-х.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:18
Интересно а в истории рпл такое хоть раз было !?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:10
Вы совершенно правы.
112910415
112910415
вчера в 19:46
фантастика, блеск, подвиг !
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:40
Я понимаю, если такой результат был бы в РПЛ или какой-нибудь другой лиге, но в Бундеслиге такого ожидать это фантастика.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:35
Поздравляю Байер и его болельщиков с этим великим достижением! Думаю сезон 23/24 они запомнят навсегда, это мало того, что первое чемпионство в истории клуба, так еще и сезон без единого поражения в Бундеслиги(а может и весь сезон)! Байер стал четвертым клубом из топ 5 чемпионатов, которому удалось завоевать чемпионство без поражения, ранее это удавалось Милану, Арсеналу и Ювентусу!!!, теперь их ряды пополнил Байер!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
Уйти непобеждённым - то ещё удовольствие! А ведь эта серия может продолжаться!...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:04
В Германии...конкуренция с мощными командами...без поражений... Только восклицательные знаки в честь уникального коллектива. Такое иногда бывает. Но только иногда и по большим праздникам.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
Мда уж.
Рядом с Алонсо, Фауст Гёте нервно в сторонке курит.)
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:53
120 лет без чемпионства и выиграли, сотворив историю. Байер - первый клуб в истории Бундеслиги, прошедший сезон без поражений. Результат стоил долгих ожиданий. Впереди финалы ЛЕ и Кубка Германии. Надеюсь, не подкачают. Удачи!
allemz
allemz
вчера в 18:35, ред.
Дьявол уже потирает руки и ждёт выполнения части испанца по сделке!))
Байер и Алонсо с исторической победой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:31
Крутая команда. А вдруг и в новом сезоне нечто подобное сотворят?)))
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:30
Браво Байер!
Браво Хаби Алонсо!
Осталось ещё два шага до полноценного триумфа.
амурец
амурец
вчера в 18:29
Великолепно
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:28
Баварии такое не снилось. Ждем завершения сезона без поражений.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:28, ред.
Поздравляем!.. Отличный показатель.. В Бундеслиге такого никто не делал.. 👍
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:24
Какой фантастический и исторический сезон выдали!
memphis
memphis
вчера в 18:24
Браво за характер!
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