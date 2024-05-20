Де Дзерби рассказал о своём будущем

Роберто Де Дзерби рассказал о планах на будущее после ухода из «Брайтона»:
Я пока не знаю. Если мне придётся остаться без работы на несколько месяцев, для меня это не будет проблемой. Буду изучать разные команды, тренеров. Буду накапливать знания.
Роберто Де Дзерби рассказал о планах на будущее после ухода из «Брайтона»:
Я пока не знаю. Если мне придётся остаться без работы на несколько месяцев, для меня это не будет проблемой. Буду изучать разные команды, тренеров. Буду накапливать знания.
Если в прошлом году Фергюсон и Митома были на слуху, то в этом о них все забыли.
Если в прошлом году Фергюсон и Митома были на слуху, то в этом о них все забыли.