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Де Дзерби рассказал о своём будущем

вчера, 12:03

Роберто Де Дзерби рассказал о планах на будущее после ухода из «Брайтона»:

Я пока не знаю. Если мне придётся остаться без работы на несколько месяцев, для меня это не будет проблемой. Буду изучать разные команды, тренеров. Буду накапливать знания.

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Все комментарии
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:51
Руководство было, наверное, и не против расстаться, за год команда, скорее, сделала шаг назад, покупки себя не оправдали, игроки не развивались, покупки на 100 миллионов все в минус и т.п.

Если в прошлом году Фергюсон и Митома были на слуху, то в этом о них все забыли.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:07
Де Дзерби как появились слухи сразу сбежал из Брайтона
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