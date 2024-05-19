Клопп рассказал о своём будущем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на будущее:
Я возьму перерыв. Может даже долгий. Моё время в Англии закончилось, другую команду тут я тренировать не буду. Потом буду ждать новых предложений.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на будущее:
Я возьму перерыв. Может даже долгий. Моё время в Англии закончилось, другую команду тут я тренировать не буду. Потом буду ждать новых предложений.
Но вряд ли он долго выдержит без работы. Даже если на год полностью оградиться от информации по тренерскому делу и общей ситуации развития мирового футбола , то сильно рискуешь, так как после большой паузы бывает крайне сложно снова втянуться обратно в тренерский процесс. Почему-то думается, что скорее всего, Юрген Клопп возглавит после ЕВРО-24 сборную Германии, которая вряд ли станет чемпионом на этом турнире. Даже выход в финал ЕВРО-24 у себя дома будет расценен как провал. А в таком случае, Нагельсман, с большой долей вероятности будет отправлен в отставку.
Но в любом случае, хочется пожелать Юргену хорошего отдыха и скорейшего возвращения в строй!
Но вряд ли он долго выдержит без работы. Даже если на год полностью оградиться от информации по тренерскому делу и общей ситуации развития мирового футбола , то сильно рискуешь, так как после большой паузы бывает крайне сложно снова втянуться обратно в тренерский процесс. Почему-то думается, что скорее всего, Юрген Клопп возглавит после ЕВРО-24 сборную Германии, которая вряд ли станет чемпионом на этом турнире. Даже выход в финал ЕВРО-24 у себя дома будет расценен как провал. А в таком случае, Нагельсман, с большой долей вероятности будет отправлен в отставку.
Но в любом случае, хочется пожелать Юргену хорошего отдыха и скорейшего возвращения в строй!