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Клопп рассказал о своём будущем

вчера, 10:49

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на будущее:

Я возьму перерыв. Может даже долгий. Моё время в Англии закончилось, другую команду тут я тренировать не буду. Потом буду ждать новых предложений.

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Все комментарии
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
вчера в 18:09, ред.
Ему несомненно нужен отдых, тем более, что в семье пополнение. Так, вот смею предположить, если он захочет быть ближе к семье и жить у себя дома, то вернётся в Дортмундскую Боруссию. А так, в идеале было бы классно если бы он после отдыха перешёл в Ла Лигу, а конкретно в Реал.
112910415
112910415
вчера в 16:46
правильно, мудро !
перезагрузка очень нужна !
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:30
Мудрое и взвешенное решение. Клоппу нужен отдых и перезагрузка. Тренерская работа отнимает много сил и нервов. С "Ливерпулем" он выиграл почти всё, что можно и доказал, что он по праву является одним из лучших тренеров мира.
Но вряд ли он долго выдержит без работы. Даже если на год полностью оградиться от информации по тренерскому делу и общей ситуации развития мирового футбола , то сильно рискуешь, так как после большой паузы бывает крайне сложно снова втянуться обратно в тренерский процесс. Почему-то думается, что скорее всего, Юрген Клопп возглавит после ЕВРО-24 сборную Германии, которая вряд ли станет чемпионом на этом турнире. Даже выход в финал ЕВРО-24 у себя дома будет расценен как провал. А в таком случае, Нагельсман, с большой долей вероятности будет отправлен в отставку.
Но в любом случае, хочется пожелать Юргену хорошего отдыха и скорейшего возвращения в строй!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:36
Такие специалисты всегда будут востребованы...
Predator94
Predator94
вчера в 12:30
В Испанию уедут 100%
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:41
Лапорта готовит мешки денег. И на Клоппа и на игроков под Клоппа философии
Capral
Capral
вчера в 10:58
Молодец, правильные слова- правильное решение. Теперь, и Тухелю- последовать примеру Клоппа.
9sm6wd4qp9yz
9sm6wd4qp9yz
вчера в 10:53
Устал Клопп, посмотрим где он всплывёт в дальнейшем
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