В «Бешикташе» сообщили о переговорах с Жозе Моуриньо

Вице-президент «Бешикташа» Хусейн Юсель заявил о том, что стамбульскую команду может возглавить Жозе Моуриньо.
Мы связались с Жозе Моуриньо месяц назад. Он положительно отнёсся к нашему предложению. Ситуация прояснится на следующей неделе, когда у нас пройдёт важная встреча. Экономические детали уже улажены. Мы отправимся в Италию на следующей неделе и встретимся лицом к лицу.
P.S. Отказывать учтиво, с пониманием дела - критерий зрелости и житейской мудрости, в чём португальцу точно не откажешь. Поэтому турки вряд ли его решению обидятся.
P.S. Отказывать учтиво, с пониманием дела - критерий зрелости и житейской мудрости, в чём португальцу точно не откажешь. Поэтому турки вряд ли его решению обидятся.