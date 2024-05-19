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В «Бешикташе» сообщили о переговорах с Жозе Моуриньо

сегодня, 00:06

Вице-президент «Бешикташа» Хусейн Юсель заявил о том, что стамбульскую команду может возглавить Жозе Моуриньо.

Мы связались с Жозе Моуриньо месяц назад. Он положительно отнёсся к нашему предложению. Ситуация прояснится на следующей неделе, когда у нас пройдёт важная встреча. Экономические детали уже улажены. Мы отправимся в Италию на следующей неделе и встретимся лицом к лицу.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:25
Обует их Моуринью
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:20
Одумайтесь, турки, одумайтесь...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:17
Все возможно. . Других предложений нет.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:51
Видимо лучше предложений нет у Моуриньо раз он ведет переговоры с Бешикташем. Клубы идут по наклонной в его карьере. Теперь уже даже клубы из топ-лиг не зовут.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:38
Приветствую Игорь!Да я думаю он и не пойдёт туда
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Доброго времени суток дружище.
Могу предложить, что ничего хорошего его (Моуриньо) не ждёт с Бешикташем .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:26
Главное сразу приготовьте отступные хорошие
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:23, ред.
Жозе, как человек медийный, не может вести себя по хамски и чванливо. Поэтому он обязательно встретиться с турками, попробует их замечательный кофе, проникнется их гостеприимством, пообещает, что подумает и ..., поедет в МЮ поднимать из руин то, что осталось от голландского лысого бездаря.

P.S. Отказывать учтиво, с пониманием дела - критерий зрелости и житейской мудрости, в чём португальцу точно не откажешь. Поэтому турки вряд ли его решению обидятся.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:19
Никогда Моуриньо не будет тренировать турецкий клуб. Всего по одной причине: чтобы не пасть в своих собственных глазах. Для него добиться успеха в турецком чемпионате - потерять авторитет в мировом футболе. Этого он не может себе позволить даже под страхом смерти.
rc4jdw8kejw4
rc4jdw8kejw4
сегодня в 00:08
Неужели он пойдёт в этот клуб???
Гость
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