В «Бешикташе» сообщили о переговорах с Жозе Моуриньо

Вице-президент «Бешикташа» Хусейн Юсель заявил о том, что стамбульскую команду может возглавить .

Мы связались с Жозе Моуриньо месяц назад. Он положительно отнёсся к нашему предложению. Ситуация прояснится на следующей неделе, когда у нас пройдёт важная встреча. Экономические детали уже улажены. Мы отправимся в Италию на следующей неделе и встретимся лицом к лицу.