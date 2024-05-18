Пятый тренер за год. «Наполи» выбирает – амбиции Конте, класс Пиоли или дисциплина Гасперини

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18 мая 2024, 13:40

Нужен тренер, который вернёт чемпионскую атмосферу.

Уже бывшего чемпиона Италии продолжает лихорадить. «Наполи» пытается вернуть величие, с которым брал «скудетто» в прошлом сезоне. Но Лучано Спаллетти в клубе нет, а авантюра с его бывшим ассистентом не сыграла. Приближается очередная тренерская рокировка.

3 тренера за сезон

Де Лаурентис сам виноват в том, что Спаллетти ушёл. В их союзе были и идиллия, и перспективы. Происходящее после – ошибка за ошибкой. Неаполитанцы забыли о курсе развития, который заложил предыдущий тренер, и пригласили Руди Гарсия. Француз давно не показывал результата с топ-клубами и даже отправился на заработки в Саудовскую Аравию. В «Наполи» ожидаемо ставил простой футбол, ориентированный на габаритных игроков старта, но тяжёлый для утончённых полузащитников. Ставка не сыграла – последовал новый рискованный шаг с Вальтером Маццарри.

Ветеран итальянского тренерского цеха приносил «Наполи» результат в начале 2010-х. Но с того момента футбол шагнул далеко вперёд – история с воссоединением не помогла. В преддверии матчей с «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ назначили Франческо Кальцону.

Назначение Кальцоны – авантюра желание угнаться за тенью Спаллетти

Как и предшествующий шаг – попытка вернуться в прошлое с хорошо знакомым тренером. Франческо набрался опыта в штабе Спаллетти, до этого работал в Неаполе с Маурисио Сарри. То есть уже был отлично знаком с клубом и олицетворял одни из лучших периодов в его современной истории.

Контракт был рассчитан до конца сезона – так что с самого начала это было похоже на панику от Де Лаурентиса. Попытка зацепиться хоть за что-то, что может помочь выбраться. Только Кальцона крайне мало проработал как главный тренер – ему ещё требуется набраться опыта. А терпеть его ошибки руководство изначально не собиралось.

Весной команда вылетела из ЛЧ , в Серии А идёт с двумя победами в 12 матчах. Неаполитанцы не могут рассчитывать даже на попадание в еврокубки – отставание от 7-й строчки составляет 7 очков. И «Наполи» осталось сыграть только один матч.

Обидно, но логично (исходя из политики Де Лаурентиса), что это будет прощание Кальцоны с «Наполи».

В апреле главным кандидатом был Конте

И инсайды о переговорах были довольно конкретные. Антонио считался главным кандидатом в шорт-листе (помимо него там были Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно). У тренера сложились хорошие отношения с Де Лаурентисом – поэтому президент «Наполи» был готов дать специалисту карт-бланш на трансферном рынке.

Не отпугивали неаполитанцев и финансовые запросы специалиста – Конте требовал 24 миллиона евро по контракту на 3 сезона (8 млн в год). В итоге удалось снизить сумму до 6,5 миллиона.

В этом сюжете интереснее всего было, как уживётся бескомпромиссный амбициозный тренер и авторитарный импульсивный функционер. Период в «Тоттенхэме» показал, что Конте противопоказаны команды без претензий на борьбу за титулы. Итальянец требовал от игроков выкладываться на каждом участке поля, а из руководства выбивал трансферы. Такого натиска от менеджера не выдержали, расстались. Но в «Ювентусе», «Челси» и «Интере» боссы шли навстречу – и в ответ получили титулы.

Возможно, такому «Наполи» не хватало как раз опытного тренера, который знает, как доставать из игроков максимум.

Май – согласован контракт с Пиоли

История потенциальным назначением Конте как-то быстро оборвалась – уже в середине мая Де Лаурентис говорил:

Это вы [журналисты] говорите об Антонио Конте, я никогда не упоминал о нем. Это было на повестке в ноябре, вот и все. Кажется, будто есть только один человек, который может вывести «Наполи» на топ-уровень, но это не так.

Значит, переключились на других кандидатов из списка. Привести Гасперини было бы сложно – тренер продуктивно работает в «Аталанте». Да, есть слухи о разногласиях с руководством клуба – но бергамаски при достаточно скромных ресурсах пробились в финал Лиги Европы и боролись за Кубок Италии (не смогли остановить «Юве»). Это абсолютно тренерская команда, которой нет смысла менять вектор.

Зато есть Стефано Пиоли, который уже точно покинет «Милан» по окончании сезона. Чемпионство он «россонери» принёс – но забыл принести стабильность. Команда в поисках себя стагнировала в следующем сезоне и не убедила руководство в нынешнем. Ожидали более ощутимого прогресса.

Это в любом случае не отменяет проделанной работы Стефано. С ним уже проведены переговоры, в начале мая вопрос считали решённым – Пиоли возглавит «Наполи», контракт будет рассчитан на 2 года с опцией продления на ещё один сезон.

Предстоит бороться с оттоком звёзд

Расставание с костяком напрашивается. Этого бы можно было избежать, убеди проект лидеров. После чемпионского сезона ограничились малой кровью, отпустив лишь Кима. Зато остались Хвича, Осимхен, трио полузащитников Зелиньски-Лоботка-Ангисса и другие. У многих наверняка были выгодные предложения от европейских грандов. Но в Неаполе всё было знакомо, были перспективы.

Сезон показал, что команда сделала сразу несколько шагов назад – и теперь оставаться нет резона. На того же Лоботку уже выходила «Барса» (об этом открыто говорит агент), Зелиньски давно договорился с «Интером» — перейдёт этим летом свободным агентом. «Нерадзурри» также поборются с «Юве» за Распадори. А главный страйкер клуба Виктор Осимхен интересен ПСЖ и «Челси».

Будь новым тренером хоть Гасперини, хоть Конте, хоть Пиоли – им придётся выстраивать команду почти с нуля.