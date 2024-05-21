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Полузащитник «Краснодара» может остаться без агента

вчера, 12:15

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевина Ленини, сообщил, что будущее игрока туманно.

Что касается будущего Ленини, пока всё сложно. Через 12 дней наш контракт с ним истекает, не знаю, продолжим ли мы с ним работу.

Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник сыграл 19 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Напомним, зимой Ленини мог покинуть «Краснодар».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:58
пропадёт теперь, однозначно ! )
uejzy5fe5ub6
uejzy5fe5ub6
вчера в 13:50
Остаться без агента не страшно, найдется новый.
альсато
альсато
вчера в 13:46
Пьер -цену себе набивает))))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:00
Здесь всё зависит от самого от Кевина. Искать агента и не ждать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26
Ни он первый и ни он последний.
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