Полузащитник «Краснодара» может остаться без агента

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вчера, 12:15

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевина Ленини, сообщил, что будущее игрока туманно.

Что касается будущего Ленини, пока всё сложно. Через 12 дней наш контракт с ним истекает, не знаю, продолжим ли мы с ним работу.

Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник сыграл 19 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Напомним, зимой Ленини мог покинуть «Краснодар».