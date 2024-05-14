Только элитные автомобили. На чём ездит король дриблинга Джейдон Санчо

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вчера, 19:00

Рассказываем о гараже полузащитника сборной Англии.

Этот сезон становится для Санчо крайне удачным — он снова обрел себя на поле, установил невероятный рекорд в Лиге чемпионов и претендует на победу в этом турнире в составе дортмундской «Боруссии».

Джейдон выступает на высоком уровне уже долгое время, поэтому футболист может похвастаться роскошными контрактами с топ-клубами. А где выгодные договоры — там большие деньги.

Санчо двадцать четыре года — идеальный возраст, чтобы радовать себя автомобилями. Давайте посмотрим, на чем ездит форвард на тренировки.

Mercedes-Benz Brabus — 380 000 фунтов стерлингов

Brabus 700 — это редкая модифицированная версия Mercedes G63 AMG Wago. Всего таких машин было выпущено десять. Автомобиль оснащен логотипом «B» на решетке радиатора, а также двигателем объемом 5,5 л под капотом.

Обладая мощностью 800 лошадиных сил, он может развивать максимальную скорость 240 км в час.

Lamborghini Urus — 188 000 фунтов стерлингов

Lamborghini в мире элитных футболистов никого не удивишь. Таких машин полно на парковках топовых клубов.

Это очень стильная машина, обладающая всеми функциями суперкара, но предлагающая гораздо больше места для ног.

Авто оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, он разгоняется до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет около 305 км в час.

Mercedes-Benz S-Class — 54 000 фунтов стерлингов

В 2020 году, когда Джейдон был в Дортмунде в первый раз, то он не мог не выбрать немецкий автомобиль.

S-Класс — один из лучших седанов, обеспечивающий комфорт, надежность и предназначенный для элиты.

Разгон с места до 100 км/ч занимает у Mercedes-Benz S-Класс разных поколений от 4.4 до 17 секунды. Максимальная скорость Mercedes-Benz S-Класс — 165-310 км/ч.

Высочайший комфорт и простор внутри, а также передовые технологии по-прежнему делают эту машину одну из лучших на рынке.

Bentley Bentayga — 169 тысяч фунтов

Когда в 2015 году была выпущена Bentayga, футболисты всего мира загорелись целью купить этот автомобиль.

Например, Кайл Уокер и Рахим Стерлинг были одними из первых, кто обзавелся такой машиной.

Санчо же пополнил свою коллекцию автомобилей Bentayga, когда подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Эта машина может похвастаться огромным двигателем W12 с двойным турбонаддувом, а это значит, что он настоящий пожиратель бензина, но это явно не проблема для Санчо.

Mercedes-Benz V-класса — 72 000 фунтов стерлингов

Эти фургоны Mercedes популярны среди футболистов, поскольку идеально подходят для того, чтобы ездить с личным водителем. Разумеется, именно так Санчо и предпочитал передвигаться по городу.

Неизвестно, сделал ли Джейдон салон под заказ, но внутри был телевизор, а также PlayStation.

Если же этим летом хороший товарищ Санчо договорится о переезде в Испанию, то гараж Джейсона ждет пополнение.