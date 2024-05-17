Мбаппе повстречал свою копию, Артета получил орден. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший игрок «Реала» Хамес Родригес сменил образ.
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сыграл в гольф. Скоро он может уехать из Ливерпуля.
Восковая фигура будущего форварда «Реала» Килиана Мбаппе появится в музее мадам Тюссо в Берлине. Футболист посетил презентацию.
Милота дня. Форвард «Аль-Хиляля» Неймар сходил на футбол с дочерью.
Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте похвастался не только завтраком, но и физической формой.
Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков снова станет отцом.
Такое же прекрасное событие ожидается и в семье Мамаевых.
А в семье Эмерика Ляпорта уже произошло пополнение. Может, именно поэтому он хочет вернуться в Европу?
Девушка дня. Ксения, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.
Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер решил спрятаться в кустах.
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди подарил своей жене Ванде огромнейший букет роз.
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн показал своего самого верного фаната.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил орден Изабеллы Католической за заслуги перед Испанией.
Сыну Альваро Арбелоа исполнилось 11 лет. Зовут парня Рауль, а с такими именем и родословной он просто обязан стать легендой «Реала».
На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных, друзья! Путешествуйте с друзьями, берите пример с Джона Терри.