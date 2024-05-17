Мбаппе повстречал свою копию, Артета получил орден. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 16:00

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Главный тренер «Арсенала» получил орден Изабеллы Католической за заслуги перед Испанией.

Сыну исполнилось 11 лет. Зовут парня Рауль, а с такими именем и родословной он просто обязан стать легендой «Реала».

На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных, друзья! Путешествуйте с друзьями, берите пример с .