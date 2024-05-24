ЦСКА объявил о продлении контракта с Акинфеевым

Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с вратарём Игорем Акинфеевым.
Новое соглашение голкипера рассчитано на два года — до лета 2026-го. Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.
Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с вратарём Игорем Акинфеевым.
Новое соглашение голкипера рассчитано на два года — до лета 2026-го. Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.
- А как же - дорогу молодёжи, господа-товарищи? Вы сами-то себя слышите? Или уже забыли, что писали буквально вчера???
- Каждый механизм, как и человек, имеет определённый ресурс работы. Даже если ему периодически делать ТО, он всё равно устаревает и рассыпается... Лучше поменять старую изношенную деталь на новую... Это я про автомобиль... Но кто хотел, тот меня понял...
- А как же - дорогу молодёжи, господа-товарищи? Вы сами-то себя слышите? Или уже забыли, что писали буквально вчера???
- Каждый механизм, как и человек, имеет определённый ресурс работы. Даже если ему периодически делать ТО, он всё равно устаревает и рассыпается... Лучше поменять старую изношенную деталь на новую... Это я про автомобиль... Но кто хотел, тот меня понял...