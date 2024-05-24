Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тестыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЦСКА объявил о продлении контракта с Акинфеевым

вчера, 15:38

Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с вратарём Игорем Акинфеевым.

Новое соглашение голкипера рассчитано на два года — до лета 2026-го. Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.

ЦСКА объявил о продлении контракта с Акинфеевым

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи38-летний Скотт Карсон продлит контракт с «Манчестер Сити»
23 мая
Триумф «Краснодара». Итоги КП за апрель
02 мая
Палмер и 3 игрока «Арсенала». Итоги Fantasy за апрель
02 мая Фото
«Оренбург» опередил «Барселону». Итоги КП за март
02 апреля
Атака «Баварии» и новичок «Ростова». Итоги Fantasy за март
02 апреля Фото
Упорная борьба ЦСКА и «Локомотива». Итоги КП за февраль
02 марта
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Александр Векшин (раскрыть)
сегодня в 00:05
- Вот-вот! И я о том же...
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:56
...уточню, менталитет советского народа, коим сам являюсь, живя в времена так называемого дифицита, занашивали вещи до дыр и счастливы были беспредельно...!
Хиромант
Хиромант ответ Александр Векшин (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
- Вот это и есть менталитет русского народа! А зачем, в (моём!) тракторе, менять изношенную шестерёнку на новую? А вдруг она не подойдёт? И чего тогда делать? Ехать-то надо прямо сейчас! лучше я старую "смажу", и ещё пару-тройку лет погоняю на этом тракторе...
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:59
...это правда, но если по чеснока, чемпионат слабенький, перспектив на международке не ожидается, почему бы и не постоять за свой единственный и неповторимый Цска, болельщикам на радость, Игорю здоровья и сухих игр...!!!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:48
Если у Федотова и Акинфеева есть конфликт, из за которого Игорь сидел последние матчи на лавке. При подписании контракта его поставили перед фактом что гт уйдет .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:34
С ним неясно пока. И к тому же Акинфеев гораздо сильнее Помазуна и рядом с ним и Тороп быстрее вырастет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:32
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:22
    А Помазун?
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:19
    Кроме Газпрома есть нефтянка, РЖД, металлурги .... Гинер будет ждать, когда все потерпят крах? Вы, кони, сотворили себе кумира, да видно не того.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 19:58
    А ты не в курсе , что Тороп как минимум полгода играть не будет.? Акинфеев и остается для подстраховки и замены на первое время. А там видно будет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 19:55
      blitz
      blitz
      вчера в 19:47
      Ура! Легенда с нами)))
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 19:45
      И это хорошо, особенно после страшной травмы Торопа....
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:00
      Значит перемен в ЦСКА не ожидается. Значит "лучший" футбольный менеджмент РПЛ всё устраивает и он считает середину таблицы объективным местом.
      pomor45
      pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 18:54
      Акинфеев - тренер? Это как еврей - дворник.
      Lbvfd
      Lbvfd
      вчера в 18:52
      Старый конь борозды не испортит.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 18:15
      Здоровья Игорю и чтобы подготовил себе достойную замену за это время!
      Константин Белых
      Константин Белых ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 18:14
      Да какую указку? Уйди красиво. Денег миллиард а то и два . Квартира машина дубленка. Что еще нормальному человеку надо. Нет будем песком сыпать во вратарской площади светить именем но дорогу молодым не дадим)) Будем до хруста в коленях стоять пропускать и материть защитников. Почему? да потому
      что!!
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 18:10
      Ещё сезон - другой может поиграть за свой любимый фк ЦСКА
      Naherger
      Naherger
      вчера в 18:05
      Так должен же кто то Торопа сменять иногда.все норм
      Trogl Troglovic
      Trogl Troglovic
      вчера в 17:59
      Игорек и до 50 будет играть, вратарю бегать много не надо, главное чтобы травм не было.
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 17:44
      - Вот же парадокс. Тут многие пишут - дорогу молодёжи, а то сидят на лавке, никакого развития. И тут же пишут - давай Акинфеев! Ещё лет 20 отстоишь в воротах? Мы в тебя верим!
      - А как же - дорогу молодёжи, господа-товарищи? Вы сами-то себя слышите? Или уже забыли, что писали буквально вчера???
      - Каждый механизм, как и человек, имеет определённый ресурс работы. Даже если ему периодически делать ТО, он всё равно устаревает и рассыпается... Лучше поменять старую изношенную деталь на новую... Это я про автомобиль... Но кто хотел, тот меня понял...
      9hznzzjb333d
      9hznzzjb333d
      вчера в 17:34
      Удачных игр за ЦСКА и пора потихоньку готовить замену!!!
      Сергей Тихонов
      Сергей Тихонов
      вчера в 17:02
      Как раз до 40 попылит и замену себе за 2 года подготовит. Конечно есть Тороп, но там теперь большие вопросы о том, что будет с его карьерой дальше...
      lotsman
      lotsman
      вчера в 16:52
      Будет играющим тренером. Через два года закончит игровую карьеру. Легенда ЦСКА. Славная карьера у него - верен одному клубу.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Константин Белых (раскрыть)
      вчера в 16:50
      Согласен, а Игорю лазерную указку
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:49, ред.
      Всё таки Акинфеев должен был оставить давным давно армейцев

      "играющий тренер"? никогда он не будет тренером, он только орать умеет
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 16:25
      Уж точно ещё пригодится . Удачи тебе с ЦСКА .
      112910415
      112910415
      вчера в 16:24
      ну ...2 года в раме Игорю не отстоять !
      Константин Белых
      Константин Белых
      вчера в 16:19
      Отдайте уже раму Торопу. Нечего в 40 лет стоять в воротах и смешить людей. Всему свое время..
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       