Илья Шкурин не вернётся в ЦСКА из польской «Стали»

Валерий Исаев, агент нападающего «Стали» , прокомментировал будущее своего клиента.

Контракт Ильи с ЦСКА истекает в конце июня, а с польской «Сталью» мы продлили контракт еще на один год. Фактически, Шкурин принадлежит этому клубу. ЦСКА по продлению контракта с Ильей на меня не выходил. Тема с российским клубом уже закрыта.

Что будет в следующем сезоне говорить сложно — пока конкретных предложений нет. Если их не будет, то нападающий продолжит выступать в польском клубе.