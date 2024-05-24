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Илья Шкурин не вернётся в ЦСКА из польской «Стали»

вчера, 13:06

Валерий Исаев, агент нападающего «Стали» Ильи Шкурина, прокомментировал будущее своего клиента.

Контракт Ильи с ЦСКА истекает в конце июня, а с польской «Сталью» мы продлили контракт еще на один год. Фактически, Шкурин принадлежит этому клубу. ЦСКА по продлению контракта с Ильей на меня не выходил. Тема с российским клубом уже закрыта.

Что будет в следующем сезоне говорить сложно — пока конкретных предложений нет. Если их не будет, то нападающий продолжит выступать в польском клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:59
прижился на новом месте ?
удачи ему !
альсато
альсато
вчера в 16:38
нуу раз так (не нужен)-то пусть парень там и играет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 5y2y6a3fckwk (раскрыть)
вчера в 15:53
Он в аренде, а через месяц свободный агент. О чем речь?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:12
Ну, что тут поделать - хочет быть Илюха -" Металлистом"...)))
5y2y6a3fckwk
5y2y6a3fckwk
вчера в 13:39
А цска что не интересуется судьбой своих игроков?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:23
Интересно, а он осудил СВО?
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:21
Даже не представляю, кто это
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:21
Чему? У него контракт с ЦСКА истекает, он свободный агент.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:19
Ему нравится во вражеской стране
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:13
Фамилия соответствует...
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