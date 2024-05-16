В ЦСКА рассказали о состоянии Торопа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью Матч ТВ рассказал о состоянии вратаря :

Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное. На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву.

В районе шести вечера он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция.