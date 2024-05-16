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В ЦСКА рассказали о состоянии Торопа

вчера, 17:39
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в интервью Матч ТВ рассказал о состоянии вратаря Владислава Торопа:

Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное. На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву.

В районе шести вечера он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция.

Тороп получил травму в матче с «Зенитом».

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 11:51
хочется, чтоб НИКТО из футболистов получал травмы несовместимые с продолжением карьеры....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:43
Здоровья и терпения ,браток !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:10
Скорейшего выздоравливания, легенде43 нужна смена...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:47
Хороший вратарь,здоровья тебе и возвращение в игру.
Capral
Capral
вчера в 18:28
ЗДОРОВЬЯ хлопцу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Талантище, все данные для большого Вратаря!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи, ему и ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 18:25
держись, парень !
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:18
Поправляйся Владислав1!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:59
здоровья и скорейшего возвращения в футбол!
Интерес
Интерес
вчера в 17:45
Скорейшего восстановления пацану.А о продолжении карьеры пока умолчу,ибо сперва наговорили такие страсти.Ошиблись если-слава богу.
Гость
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