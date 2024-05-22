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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Неймар может пропустить начало нового сезона

вчера, 14:37

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может пропустить старт следующего сезона. Об этом сообщил главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш.

В ноябре 2023 года игрок перенёс операцию на левом колене после разрыва передней крестообразной связки.

Всё, что я знаю на данный момент, это то, что время, необходимое Неймару для восстановления, и в целом при травме такого типа, составляет от 10 до 11 месяцев.

Если мы посчитаем, он не будет готов к предсезонной подготовке.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:02
Не портите настроение Неймару и не отвлекайте - только хорошо почувствовал себя на "бригантине" с деффчонками и на тебе - напомнили о футболе.
112910415
112910415
вчера в 18:33
ему уже всё равно !
если вовсе не заиграет - рыдать не станет !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:27
он к началу сезона просто не успеет сбросить вес
lotsman
lotsman
вчера в 16:46
Вроде бы Неймар собирался покинуть Эмираты.
4tn5x3k3asam
4tn5x3k3asam
вчера в 16:44
Одни убытки от этого Неймара. Уже пожалели, что взяли.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:39
Хиляль без него опять чемпионом станет.. Не сдался он им..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:16
На прежнем уровне уже не заиграет !
sv_1969
sv_1969 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 15:46
Согласен с Вами во всем! Парень променял футбол
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:42
Неймар пропустил пол карьеры
adekvat
adekvat
вчера в 15:31
Ему не привыкать, главное деньги платят, а играть кому арабы найдут.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:19
А что его жалеть? Он как пинал органы за огромную зарплату последние N лет, так и пинает) Какая разница, на поле или нет) Да и он в Верблюд-Лигу не за спортивными достижениями ехал)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:14
Вообще не жалко его.
альсато
альсато
вчера в 14:59
возможно больше и не заиграет....
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:54
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:51
Да пёс с ним - давно не интересует
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:48
Неймар перестал быть игроком тогда, когда лёг под гнома
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:45
Уже давно без него привыкли
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