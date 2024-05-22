Неймар может пропустить начало нового сезона

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может пропустить старт следующего сезона. Об этом сообщил главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш.
В ноябре 2023 года игрок перенёс операцию на левом колене после разрыва передней крестообразной связки.
Всё, что я знаю на данный момент, это то, что время, необходимое Неймару для восстановления, и в целом при травме такого типа, составляет от 10 до 11 месяцев.
Если мы посчитаем, он не будет готов к предсезонной подготовке.
если вовсе не заиграет - рыдать не станет !
если вовсе не заиграет - рыдать не станет !