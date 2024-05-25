«Байер» — обладатель Кубка Германии сезона-2023/24

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вчера, 23:00

«Байер» одержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) в финальном матче за Кубок Германии.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Гранит Джака на 16-й минуте. На 44-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник леверкузенской команды Коссону Одилон.

«Байер» стал обладателем данного трофея во второй раз в истории.