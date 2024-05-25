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«Байер» — обладатель Кубка Германии сезона-2023/24

вчера, 23:00
КайзерслаутернЛоготип футбольный клуб Кайзерслаутерн0 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Байер» одержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) в финальном матче за Кубок Германии.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Гранит Джака на 16-й минуте. На 44-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник леверкузенской команды Коссону Одилон.

«Байер» стал обладателем данного трофея во второй раз в истории.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:22
Все таки...Баер выиграл Кубок, хоть и не тот))))
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 13:00, ред.
Если, про каждого отдельно, то всё очень просто. Кипиани- Гений советского и европейского футбола!!! Джентльмен на поле и вне его!!! Технарь, умница, диспетчер и тд и тп!!!

Сулаквелидзе- надежный опорник, полузащитник, универсал- в самом лучшем смысле этого слова. Неоднократно поддерживал атаку, мог и завершить её. Но в целом- очень неяркий игрок, даже, не очень похожий на игрока, той, великолепной команды. Надежный защитник, трудяга, хотя, это слово, вероятно- не очень подходит тбисскому Динамо, того времени...

Дараселия- Талантище, техник-виртуоз, но, игрок исключительно середины поля...
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 12:49
У тбилисского Динамо, был, свой, неповторимый стиль игры, который не очень подходил сборной СССР того времени. Одно дело- играть в клубе, под руководством Н.Ахалкаци, и совсем другое- в сборной, где разные футболисты и разные стили... К тому же, мало кому известный факт, что, к примеру, Р.Шенгелия и О.Блохин- неладили между собой в сборной-82. Тбилисцы, как и все южане любили повозиться с мячом, часто передерживали его, видели футбол по своему. И всё-таки, Кипиани, Сулаквелидзе, Чивадзе периодически играли за сборную. Но, Лобановский не видел этих игроков в своей сборной, то-есть, предпочитал своих киевлян, под, его- физический и атлетичный стиль игры. У Кипиани, даже был конфликт и обида на Лобана, за то, что Мэтр, однажды не пригласил грузина в сборную...

Тбилисское Динамо- это отдельная, незабываемая страница в истории советского футбола, но при этом- очень специфичная...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:11
Вопрос не по теме: Что Вы можете сказать про игроков Тбилисского Динамо - Кипиани, Сулаквелидзе, Дараселия?
Почему их в сборную СССР не взяли?
Мне родственник советует пересмотреть кубок кубков 81-го года. Что только из-за предвзятости не включили их в команду.
Attacante_88
Attacante_88
сегодня в 12:09
Ничего смешнее не слышал про команду, которая впервые в сезоне проиграла в финале ЛЕ, что её не хватает на весь сезон. С учётом того, что два трофея из трёх взяты.
В топ пять же каждый год какой-нибудь клуб проходит сезон без поражений и в каждом матче показывая убедительную игру.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 11:21, ред.
Привет, Алексей!!!
И не говори, есть, что вспомнить!!! Помню, как, Кайзер, проиграв первую игру Спартаку в Москве 1:4, у себя- разгромил КБ-6:2!!! И это, тот, непобедимый прекрасный Спартак К.И.Бескова!!! Ну, а Гамбург- отдельная история... В 1979г., после сенсационной победы над легендарным Ливерпулем-3:0, тбилисское Динамо готовилось ко встрече с Гамбургом, именно, с той командой, в которой играл великолепный К.Киган!!! Многие считали, что после феерии с Ливером, и Гамбург- по зубам блистательным тбилисцам!!! Но, не тут-то было, немцы, в двух играх одолели динамовцев... Статья про Кигана, из еженедельника "Футбол-Хоккей", за 1977г., у меня и по сей день хранится.

Да, Дружище, навеял ты мне- знаменитые фамилии Гамбурга!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:08, ред.
Доброй утро, Виктор! Ты мельком, затронул Гамбург и разбудил во мне, настольгические нотки😅 В конце 70-х начале 80- е учась в одном учебном заведении города Калининграда, мне болельщику Баварии, пришлось ( с удовольствием) болеть за Гамбург, так как мои сокурсники, активно за него болели. Какие замечательные игроки тогда играли, Хрубеш, мой обожаемый Манфред Кальтц, Кевин Киган, Джимми Хартвиг, Вольфганг- Феликс Магат и его победный гол в финале КЕЧ в ворота Ювентуса. Того Ювентуса с Платини, Бонеком, Тарделли, Беттега....эх молодость моя, молодость. Как будто, вчера это было😭
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:32
Байер с дублем!
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:09
«Байер» выдал потрясающий сезон.
vwynf2vr3bf4
vwynf2vr3bf4
сегодня в 04:32
Похоже сразу после окончания чемпионата силы покинули Байер.
Capral
Capral ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:00
Доброй ночи!
Спасибо.
alexgurzan
alexgurzan ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:59
Доброй ночи.
Приняли меры.
Capral
Capral
сегодня в 00:42
Уважаемый модератор.
Убедительная просьба, обратить серьезное внимание, на действия пользователя Рой Макай, который, вторично, за несколько дней, позволяет себе, совершенно необоснованные оскорбления в мой адрес.

Спасибо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:36
С победой, Байер!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:29
Байер с Кубком! Закончили сезон на мажорной ноте
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:08
Победа в Кубке Германии никогда не заменит победу в ЛЕ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:03
Даже несмотря на оплеуху в финале ЛЕ,
есть по факту грандиозный сезон аспириновых!
Посмотрим, удастся ли сохранить состав Хави Алонсо, также усилить не помешает... и тогда пошуметь в ЛЧ в следующем сезоне...а в Бундеслиге снова замахнуться за золото!
еще раз, Байер с победой и золотым дублем!
И спасибо Хаби за такой играющий, яркий и искрометный Байер,
было интересно наблюдать за ними весь сезон.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:01
Поздравляю Байер с золотым дублем! Очень успешный сезон для команды.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:35
Молодцы!!! Еще и кубок завоевали.
матос
матос
вчера в 23:23
Аптекарей и Х. Алонсо с дублем в Германии , молодцы!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:18
Поздравление Байеру с победой в Кубке ! Правда их соперники проиграли этот финал ещё до его начала . Настолько робкая игра со стороны
Кайзерслаутерна , что даже удаление игрока "фармацевтов" вообще осталось как бы не замеченным и весь 2 тайм складывалось впечатление, что команды играли в равных составах. В общем победа, практически не напрягаясь , на классе , уставшего прежде всего морально за сезон Байера. С чем их ещё раз и поздравляем!!!
Capral
Capral
вчера в 23:18
Вот, так, глядя на Кайзерслаутерн- задаешься вопросом, как, эта команда, играя в большинстве большую часть времени, не смогла, хотябы сравнять счет... Конечно, попадись, сегодня, Байеру, команда посильнее- были бы у Алонсо проблемы. А проблемы есть, и они видны невооруженным взглядом. По всему видать, на весь долгий сезон команду не хватает и она неготова. А вообще, глядя на Кайзер, на Гамбург, которые сейчас в 1-й лиге немецкого футбола, даже, как-то, неприятно становится. В прошлом- знаменитые команды, громившие наших советских топов- Спартак и тбилисское Динамо, сейчас- в низших лигах. Воистину, пути Господни- неисповедимы...

Байер- с победой в кубке! Еще, один трофей, хотя и ожидаемый, клубу- точно не помешает!!!
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 23:12, ред.
Жаль, что аутсайдер Второй Бундеслиги не выиграл, "Байер" свой неочевидный трофей и так уже давно взял, а вот у ребят сказку отобрал))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:08
Закончили сезон на высокой ноте.. Поздравляем!..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:04, ред.
Алонсо ещё в меньшинстве титулы не брал...)))
Что за сезон???...чудо просто...
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