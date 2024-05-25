«Байер» — обладатель Кубка Германии сезона-2023/24

«Байер» одержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) в финальном матче за Кубок Германии.
Единственный мяч в игре забил полузащитник Гранит Джака на 16-й минуте. На 44-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник леверкузенской команды Коссону Одилон.
«Байер» стал обладателем данного трофея во второй раз в истории.
Байер- с победой в кубке! Еще, один трофей, хотя и ожидаемый, клубу- точно не помешает!!!
Байер- с победой в кубке! Еще, один трофей, хотя и ожидаемый, клубу- точно не помешает!!!
Кайзерслаутерна , что даже удаление игрока "фармацевтов" вообще осталось как бы не замеченным и весь 2 тайм складывалось впечатление, что команды играли в равных составах. В общем победа, практически не напрягаясь , на классе , уставшего прежде всего морально за сезон Байера. С чем их ещё раз и поздравляем!!!
Кайзерслаутерна , что даже удаление игрока "фармацевтов" вообще осталось как бы не замеченным и весь 2 тайм складывалось впечатление, что команды играли в равных составах. В общем победа, практически не напрягаясь , на классе , уставшего прежде всего морально за сезон Байера. С чем их ещё раз и поздравляем!!!
есть по факту грандиозный сезон аспириновых!
Посмотрим, удастся ли сохранить состав Хави Алонсо, также усилить не помешает... и тогда пошуметь в ЛЧ в следующем сезоне...а в Бундеслиге снова замахнуться за золото!
еще раз, Байер с победой и золотым дублем!
И спасибо Хаби за такой играющий, яркий и искрометный Байер,
было интересно наблюдать за ними весь сезон.
есть по факту грандиозный сезон аспириновых!
Посмотрим, удастся ли сохранить состав Хави Алонсо, также усилить не помешает... и тогда пошуметь в ЛЧ в следующем сезоне...а в Бундеслиге снова замахнуться за золото!
еще раз, Байер с победой и золотым дублем!
И спасибо Хаби за такой играющий, яркий и искрометный Байер,
было интересно наблюдать за ними весь сезон.