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Тюкавин — лучший нападающий сезона в РПЛ

26 мая 2024, 21:45

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим нападающим сезона в РПЛ.

В завершившемся сезоне Тюкавин провёл 30 матчей в РПЛ, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Тюкавин — лучший нападающий сезона в РПЛ

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Все комментарии
112910415
112910415
27 мая в 18:57
Касьерра !
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
27 мая в 09:23
Иван, день добрый! Тут всё просто. Если есть решение признать Тюкавина лучшим игроком сезона, то его надо АВТОМАТИЧЕСКИ признавать лучшим игроком в его амплуа, т.е. нападающим. Сам посуди, не может же игрок признанный вторым или пятым, но не первым в своём амплуа стать лучшим игроком сезона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 23:48
По каким критериям ???
0,5 гола в среднем за игру - это даже статистически не "Лучший"...

Гуарирапа Сауль 0.80
Кассьерра Матео 0.75
Кордоба Джон 0.56
stanichnik
stanichnik
26 мая в 22:42
Админы, не сочтите мои комментарии за флуд, но я снова начну с вопроса:
"А судьи кто?" и далее по тексту, нет, мне как болельщику Динамо, конечно лестно сознавать, что наш молодой нападающий заслужил такую высокую оценку своей работы в этом сезоне, но объективности ради хотелось бы ознакомиться с составом экспертов и перечнем критериев по которым выбирали лучшего нападающего сезона, ладно бы футболиста, но ведь речь идёт о нападающем. Если принимать во внимание достижения всех нападающих, так Константин по забитым голам уступает и нападающему лучшей команды сезона Касьере. Тут, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
26 мая в 22:41
Мда, когдато, лучшими были- Блохин, Кипиани, Гаврилов, Федя, Старухин, Ярцев, Шенгелия!!! Имена какие!!!!!!!

А сейчас- Тюкавин. Мне несмешно, мне больно, от того, куда катится российский футбол... Собственно, сегодня, Саня Мостовой- уже высказал своё мнение.
lotsman
lotsman
26 мая в 22:34
О да! Особенно в последнем матче.)
j3dnnbawpk37
j3dnnbawpk37
26 мая в 21:54
Чем он лучший трудно сказать, иногда на поле совсем не заметен.
rfen8ydz63fy
rfen8ydz63fy
26 мая в 21:48
Особенно лучшим он был в решающем матче с Краснодаром. Почти не видно было.
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