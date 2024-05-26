Тюкавин — лучший нападающий сезона в РПЛ

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим нападающим сезона в РПЛ.
В завершившемся сезоне Тюкавин провёл 30 матчей в РПЛ, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.
Футболист «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим нападающим сезона в РПЛ.
В завершившемся сезоне Тюкавин провёл 30 матчей в РПЛ, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.
"А судьи кто?" и далее по тексту, нет, мне как болельщику Динамо, конечно лестно сознавать, что наш молодой нападающий заслужил такую высокую оценку своей работы в этом сезоне, но объективности ради хотелось бы ознакомиться с составом экспертов и перечнем критериев по которым выбирали лучшего нападающего сезона, ладно бы футболиста, но ведь речь идёт о нападающем. Если принимать во внимание достижения всех нападающих, так Константин по забитым голам уступает и нападающему лучшей команды сезона Касьере. Тут, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Болейте за своих, а не против чужих!
"А судьи кто?" и далее по тексту, нет, мне как болельщику Динамо, конечно лестно сознавать, что наш молодой нападающий заслужил такую высокую оценку своей работы в этом сезоне, но объективности ради хотелось бы ознакомиться с составом экспертов и перечнем критериев по которым выбирали лучшего нападающего сезона, ладно бы футболиста, но ведь речь идёт о нападающем. Если принимать во внимание достижения всех нападающих, так Константин по забитым голам уступает и нападающему лучшей команды сезона Касьере. Тут, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Болейте за своих, а не против чужих!