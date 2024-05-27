«Фрозиноне» вылетел из Серии А. «Эмполи» остался, забив «Роме» на 90+3-й

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вчера, 09:17

Стали известны все команды, покидающие Серию А.

Ранее шансы на сохранение места в высшем дивизионе потеряли «Салернитана» и «Сассуоло». По итогам 38-го тура в Серию B отправился «Фрозиноне», уступивший на своём поле «Удинезе» (0:1). В параллельном матче «Эмполи» обыграл «Рому», забив победный мяч на 90+3-й минуте (2:1), и выбрался из зоны вылета, поднявшись на 17-е место.