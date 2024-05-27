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«Фрозиноне» вылетел из Серии А. «Эмполи» остался, забив «Роме» на 90+3-й

вчера, 09:17

Стали известны все команды, покидающие Серию А.

Ранее шансы на сохранение места в высшем дивизионе потеряли «Салернитана» и «Сассуоло». По итогам 38-го тура в Серию B отправился «Фрозиноне», уступивший на своём поле «Удинезе» (0:1). В параллельном матче «Эмполи» обыграл «Рому», забив победный мяч на 90+3-й минуте (2:1), и выбрался из зоны вылета, поднявшись на 17-е место.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:18
парни из Эмполи так старались, что совершили чудо !
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:05
Хорошая новость! Было бы очень жаль, если бы "Эмполи" вылетел из "Серии" А..
Хороший, интересный клуб. Успехов ему в следующем сезоне в высшей лиге итальянского футбола!
альсато
альсато
вчера в 12:52
а вот не нужно доводить все до последнего тура)))))))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:06
С Ромой кажется не всё чисто, скорей всего договорились!
nf7hyaacmsn2
nf7hyaacmsn2
вчера в 10:49
Рома похоже в следующем сезоне возьмет у Эмполи 6 очков.
drug01
drug01
вчера в 09:56
Вот такая драма!!!! Рома помог своей игрой.... Совсем как у нас с Динамо...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:51
У Ромы конечно мотивации не было и они слили матч, но Фрозиноне сами виноваты, им достаточно было сыграть вничью на своем поле, чтобы остаться в Серии А, а они проиграли прямому конкуренту. Заслужили вылет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:27
Получилась довольно драматическая развязка...
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