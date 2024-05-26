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Кроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу». «Реал» устроил игроку коридор

сегодня, 00:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос провёл последний матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Игрок 21 мая объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года.

Болельщики «сливочных» посвятили перед встречей 38-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0) баннер футболисту, на котором указали количество выигранных им титулов в команде (22) и написали: «Спасибо, легенда». Также партнёры хавбека по «Реалу» и игроки севильского клуба сделали для Крооса коридор.

После поединка немец принял участие в общей фотографии мадридцев.

Кроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу». «Реал» устроил игроку коридорКроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу». «Реал» устроил игроку коридорКроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу». «Реал» устроил игроку коридор

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:10
Выдающийся игрок. Пару лет мог ещё отыграть. Ничего не сказано о причинах решения, а хотелось бы узнать. Пресс - конференция наверняка была... А может, нет.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 10:05
Правильно что Кроос сейчас ушёл. А то вдруг у него бы случился спад в следующем сезоне и болельщики Реала его бы винили во всех неудачах и отправляли на пенсию. А сейчас уходит с восторженными криками)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:25, ред.
Браво, Тони Кроссу! 22-трофея вместе с Реалом - это потрясающий результат!
А до этого был ещё и великолепный "золотой период" в составе Баварии.
Великий мастер и легенда мирового футбола! Чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка ЛЧ Тони Кроос - это не просто выдающийся опорный полузащитник - это универсал, который умеет в футболе практически всё. Это - эталон стабильности, баланса и хладнокровия на поле, и конечно же высочайший футбольный интеллект!
Успешного выступления Тони Кроосу в финале ЛЧ-2024 и вместе со сборной Германии на Евро-2024!
матос
матос
сегодня в 08:38
Достойно попрощались с одним из лучших футболистов современности. Кроос мастер своего дела и теперь по праву , одна из легенд Реала! Удачи на Евро!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:12
Достойно проводили свою легенду...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:39
Эх, ещё одна легенда мирового футбола покидает нас. Тони Крооса будет не хватать. Его умнейшие передачи, его видение поля. Тони является очень умным игроком. Мог бы ещё несколько сезонов отыграть на уровне. Но он решил уйти как Зинедин Зидан. Да, я не поддерживаю жизненные позиции Крооса, и даже против многих его взглядов. Но не признать, что он был одним из самых лучших полузащитников в истории футбола - это очень глупо было бы. Тем более, по нынешним расценкам, он достался Реалу за "копейки". Думаю, что из него мог бы получиться неплохой тренер, но кажется, что он не будет заниматься футболом, после завершения карьеры.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:06
Жаль... Умнейший игрок. Мог бы думаю поиграть ещё
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:37
К сожалению время идет и игроки не молодеют...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:52
Лучший из Реале последних лет
амурец
амурец
сегодня в 02:34
Ну вот завершает карьеру еще одна легенда Реала, Крооса будет не хватать
Dead Body 13
Dead Body 13
сегодня в 01:01
Болельщики попрощались, но надеюсь на перфоманс через неделю) И на Евро)

А попрощались также с Начо и Кепой) Пример отношения клуба к игрокам, когда даже косячевшего в основном Кепу специально выпустили на тайм, а болельщики, как и, конечно, при замене капитана и ветерана Начо, стоя апплодировали ему.
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