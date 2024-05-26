Кроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу». «Реал» устроил игроку коридор

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сегодня, 00:55

Полузащитник «Реала» провёл последний матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Игрок 21 мая объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года.

Болельщики «сливочных» посвятили перед встречей 38-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0) баннер футболисту, на котором указали количество выигранных им титулов в команде (22) и написали: «Спасибо, легенда». Также партнёры хавбека по «Реалу» и игроки севильского клуба сделали для Крооса коридор.

После поединка немец принял участие в общей фотографии мадридцев.