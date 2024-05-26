Кроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу». «Реал» устроил игроку коридор

Полузащитник «Реала» Тони Кроос провёл последний матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Игрок 21 мая объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года.
Болельщики «сливочных» посвятили перед встречей 38-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0) баннер футболисту, на котором указали количество выигранных им титулов в команде (22) и написали: «Спасибо, легенда». Также партнёры хавбека по «Реалу» и игроки севильского клуба сделали для Крооса коридор.
После поединка немец принял участие в общей фотографии мадридцев.
А до этого был ещё и великолепный "золотой период" в составе Баварии.
Великий мастер и легенда мирового футбола! Чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка ЛЧ Тони Кроос - это не просто выдающийся опорный полузащитник - это универсал, который умеет в футболе практически всё. Это - эталон стабильности, баланса и хладнокровия на поле, и конечно же высочайший футбольный интеллект!
Успешного выступления Тони Кроосу в финале ЛЧ-2024 и вместе со сборной Германии на Евро-2024!
А до этого был ещё и великолепный "золотой период" в составе Баварии.
Великий мастер и легенда мирового футбола! Чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка ЛЧ Тони Кроос - это не просто выдающийся опорный полузащитник - это универсал, который умеет в футболе практически всё. Это - эталон стабильности, баланса и хладнокровия на поле, и конечно же высочайший футбольный интеллект!
Успешного выступления Тони Кроосу в финале ЛЧ-2024 и вместе со сборной Германии на Евро-2024!
А попрощались также с Начо и Кепой) Пример отношения клуба к игрокам, когда даже косячевшего в основном Кепу специально выпустили на тайм, а болельщики, как и, конечно, при замене капитана и ветерана Начо, стоя апплодировали ему.
А попрощались также с Начо и Кепой) Пример отношения клуба к игрокам, когда даже косячевшего в основном Кепу специально выпустили на тайм, а болельщики, как и, конечно, при замене капитана и ветерана Начо, стоя апплодировали ему.