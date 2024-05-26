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Хави выступил с прощальной речью перед футболистами «Барселоны»

26 мая 2024, 18:26

Хави попрощался с футболистами «Барселоны».

По данным источника, перед сегодняшней тренировкой команды испанский специалист собрал всех игроков в раздевалке, после чего произнёс перед ними речь:

Это клуб моей жизни, я всегда буду носить его в сердце. Дела в этом сезоне шли не так хорошо, но мы старались изо всех сил. Вы знаете, что решение об уходе было не моим. Это было решение руководства.

Речь Хави продолжалась около 15 минут, после чего последовали аплодисменты.

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Барселона  Хави
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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
26 мая в 19:42
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 мая в 19:26
15 минут?!
Умение красиво говорить и выступать на публике - это искусство.
и этому искусству можно обучиться у Хави, экс тренера Барселоны!
112910415
112910415
26 мая в 19:26
он ещё вернётся !
sv_1969
sv_1969
26 мая в 19:03
Как бы его по среди сезона не пригласили обратно)))
n42tnrhfkv3r
n42tnrhfkv3r
26 мая в 18:51
Спасибо за работу! Неужели его ждёт Челси???
Шуnя771
Шуnя771
26 мая в 18:32
Это уже не в первый раз прощается...)
Надоть коллегам поосторожнее с ним...)
Incredulous
Incredulous
26 мая в 18:31
Хави в своём репертуаре: "Не виноватая я, он сам пришёл". Он как бы и не хотел уходить, но его попросили. Видимо очень короткая память у испанца, и он совсем забыл как ещё пару месяцев назад говорил, что ни при каких уговорах не останется, и уйдёт ради команды.
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