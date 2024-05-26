Хави выступил с прощальной речью перед футболистами «Барселоны»

Хави попрощался с футболистами «Барселоны».
По данным источника, перед сегодняшней тренировкой команды испанский специалист собрал всех игроков в раздевалке, после чего произнёс перед ними речь:
Это клуб моей жизни, я всегда буду носить его в сердце. Дела в этом сезоне шли не так хорошо, но мы старались изо всех сил. Вы знаете, что решение об уходе было не моим. Это было решение руководства.
Речь Хави продолжалась около 15 минут, после чего последовали аплодисменты.
Умение красиво говорить и выступать на публике - это искусство.
и этому искусству можно обучиться у Хави, экс тренера Барселоны!
Умение красиво говорить и выступать на публике - это искусство.
и этому искусству можно обучиться у Хави, экс тренера Барселоны!
Надоть коллегам поосторожнее с ним...)
Надоть коллегам поосторожнее с ним...)