Тиаго Силва трогательно попрощался с «Челси»

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20 мая 2024, 10:15

Защитник «Челси» попрощался со своим клубом.

Моя мечта — увидеть, как мои дети будут играть за вас. Спасибо «Челси». Спасибо болельщикам. Я люблю вас всех. Пока-пока.

Силва выступал за «Челси» с лета 2020 года. На его счету 155 матчей, 9 голов, 4 ассиста и 18 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что 39-летний бразилец перейдёт в «Флуминенсе».