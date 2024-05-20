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Тиаго Силва трогательно попрощался с «Челси»

20 мая 2024, 10:15

Защитник «Челси» Тиаго Силва попрощался со своим клубом.

Моя мечта — увидеть, как мои дети будут играть за вас. Спасибо «Челси». Спасибо болельщикам. Я люблю вас всех. Пока-пока.

Силва выступал за «Челси» с лета 2020 года. На его счету 155 матчей, 9 голов, 4 ассиста и 18 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что 39-летний бразилец перейдёт в «Флуминенсе».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
20 мая в 10:30
Удачи и успехов, профессионал своего дела!🔥
Рад, что именно с Челси ему удалось выиграть все самые важные европейские турниры.
Остапчук 67
Остапчук 67
20 мая в 10:21
Клопп не так прощается
Гость
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