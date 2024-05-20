Тиаго Силва трогательно попрощался с «Челси»

Защитник «Челси» Тиаго Силва попрощался со своим клубом.
Моя мечта — увидеть, как мои дети будут играть за вас. Спасибо «Челси». Спасибо болельщикам. Я люблю вас всех. Пока-пока.
Силва выступал за «Челси» с лета 2020 года. На его счету 155 матчей, 9 голов, 4 ассиста и 18 жёлтых карточек.
Ранее сообщалось, что 39-летний бразилец перейдёт в «Флуминенсе».
Рад, что именно с Челси ему удалось выиграть все самые важные европейские турниры.
Рад, что именно с Челси ему удалось выиграть все самые важные европейские турниры.