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Винисиус рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

вчера, 17:18

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, кто, по его мнению, достоин «Золотого мяча» в 2024 году.

Я бы вручил «Золотой мяч» Беллингему.

Оба футболиста лидируют в гонке за этот приз.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:22
Мяч получит виртуоз из Интера (не итальянского)
Неплохо они последний раз разобрались с седьмым местом второй группы)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:57
Не Джуд, не тем более вечно обиженный провокатор Винисиус не должны получить ЗМ, когда у них в составе есть Кроос, мозг и движок команды.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:09
На счёт того, что Джуда засунут глубоко в полузащиту, думаю вы ошибаетесь. Анчелотти пару дней назад лично сказал, что Беллингем не станет заменой Кроосу, потому что англичанин показывает более результативную и полезную игру, когда он находится как можно ближе к штрафной соперника. Вероятнее всего, он будет играть классическую десятку на поле, по ходу игры иногда перемещаясь на позицию девятки.
1580556558
1580556558
вчера в 20:09
Беллингем в ЛЧ откровенно не впечатлил. Да и турниры сборных определенно внесут свои коррективы
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Ещё неизвестно какую роль отведут Мбаппе в Реале. Вспоминаем приход Бейла и Азара которых Реал хотел заполучить, в итоге они не стали основными игроками. Решали в команде уже ветераны, кто будет играть в основе. Мне кажется в Реале так. Мбаппе вполне вероятно не сможет забрать место не то что у Винисиуса, даже у Родриго.
Бенитес хотел сделать из Бейла основным и даже предпочёл Бейла, чем Роналду. В итоге запустился слив тренера. Так как ветераны решали в команде, а не новички. Реал это набор топ игроков и скорее всего не тренерская команда. Анчелотти просто умеет лавировать между дисциплиной и лестными словами, также как и Зидан который нахваливал Роналду.
112910415
112910415
вчера в 18:40
красиво сказал !
на практике всё будет сильно сложнее, если вправду делить награду ...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:59, ред.
У вас, хлопцы, только один шанс : если Месси не включат в 30-ку.. А-ха-ха-ха.. 😂🕺🤭
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:54
Как по мне, сейчас у Джуда единственный реальный шанс получить ЗМ. Почему? Когда придет Мбаппе, Джуда засунут глубоко в полузащиту и он не сможет столько забивать, сколько сейчас. Всё внимание будет доставаться Мбаппе, Винисиусу, Эндрику, Гюллеру и т. д. Конечно, было одно исключение - Модрич, но у него был финал ЧМ. Сомневаюсь, что Англия на что-то способна. Вечные фавориты перед турнирами и вечные неудачники на самих турнирах.

А вот достоин ли он ЗМ, это другой вопрос. Сколько упрекали Месси те же мадридисты за 0 голов в плей-офф ЛЧ, даже победу в КА и ЧМ игнорировали. Сейчас у Джуда 0+0 в плей-офф ЛЧ, хотя он сыграл 6 матчей в плей-офф, а не 2 как Месси. У Винисиуса всё наоборот. Он играет решающую роль в плей-офф, наряду с Родриго.

Мое мнение: Джуд не получит ЗМ. Я говорил это еще осенью. Он слишком молод. По-моему, только Роналдо и Оуэн получали ЗМ в 21 год, но это было давно. Как не дают вратарям сейчас, так и не дают молодым. Для них есть Golden Boy.
Вещий
Вещий
вчера в 17:29
Посмотрим кто из них придет к финишу первым..
9v2pnb3kk9qg
9v2pnb3kk9qg
вчера в 17:28
У каждого свое мнение.
Гость
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