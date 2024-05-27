Винисиус рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

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вчера, 17:18

Нападающий «Реала» рассказал, кто, по его мнению, достоин «Золотого мяча» в 2024 году.

Я бы вручил «Золотой мяч» Беллингему.

Оба футболиста лидируют в гонке за этот приз.