Винисиус рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, кто, по его мнению, достоин «Золотого мяча» в 2024 году.
Я бы вручил «Золотой мяч» Беллингему.
Оба футболиста лидируют в гонке за этот приз.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, кто, по его мнению, достоин «Золотого мяча» в 2024 году.
Я бы вручил «Золотой мяч» Беллингему.
Оба футболиста лидируют в гонке за этот приз.
А вот достоин ли он ЗМ, это другой вопрос. Сколько упрекали Месси те же мадридисты за 0 голов в плей-офф ЛЧ, даже победу в КА и ЧМ игнорировали. Сейчас у Джуда 0+0 в плей-офф ЛЧ, хотя он сыграл 6 матчей в плей-офф, а не 2 как Месси. У Винисиуса всё наоборот. Он играет решающую роль в плей-офф, наряду с Родриго.
Мое мнение: Джуд не получит ЗМ. Я говорил это еще осенью. Он слишком молод. По-моему, только Роналдо и Оуэн получали ЗМ в 21 год, но это было давно. Как не дают вратарям сейчас, так и не дают молодым. Для них есть Golden Boy.
А вот достоин ли он ЗМ, это другой вопрос. Сколько упрекали Месси те же мадридисты за 0 голов в плей-офф ЛЧ, даже победу в КА и ЧМ игнорировали. Сейчас у Джуда 0+0 в плей-офф ЛЧ, хотя он сыграл 6 матчей в плей-офф, а не 2 как Месси. У Винисиуса всё наоборот. Он играет решающую роль в плей-офф, наряду с Родриго.
Мое мнение: Джуд не получит ЗМ. Я говорил это еще осенью. Он слишком молод. По-моему, только Роналдо и Оуэн получали ЗМ в 21 год, но это было давно. Как не дают вратарям сейчас, так и не дают молодым. Для них есть Golden Boy.
Бенитес хотел сделать из Бейла основным и даже предпочёл Бейла, чем Роналду. В итоге запустился слив тренера. Так как ветераны решали в команде, а не новички. Реал это набор топ игроков и скорее всего не тренерская команда. Анчелотти просто умеет лавировать между дисциплиной и лестными словами, также как и Зидан который нахваливал Роналду.
Бенитес хотел сделать из Бейла основным и даже предпочёл Бейла, чем Роналду. В итоге запустился слив тренера. Так как ветераны решали в команде, а не новички. Реал это набор топ игроков и скорее всего не тренерская команда. Анчелотти просто умеет лавировать между дисциплиной и лестными словами, также как и Зидан который нахваливал Роналду.