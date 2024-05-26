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Филипп Лам объяснил, почему Компани должен возглавить «Баварию»

26 мая 2024, 18:53

Бывший капитан «Баварии» Филипп Лам объяснил, почему главный тренер «Бернли» Венсан Компани должен возглавить мюнхенский клуб.

На мой взгляд, у него правильный профиль тренера для «Баварии» — футболист, который играл на самом высоком уровне, который взял на себя ответственность в качестве капитана и который, безусловно, смог поучиться у Пепа Гвардиолы. Вот почему профиль правильный, но в нынешней ситуации в «Баварии» сначала нужно проявить себя.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ УЕСКА (раскрыть)
27 мая в 09:34, ред.
Не верю, что Баварии отказали.
Кандидатуру Компани пролоббировал скорее всего Пеп.
Сейчас вот так решаются дела в футболе.
Тен Хага скорее всего пролоббировал тоже Пеп или Жозе.
Этим можно объяснить нынешний трайбализм, а говорят что только у нас он есть.
Слота скорее всего порекомендовала голландская диаспора (Гакпо, Гравенберх, Ван Дейк).
Нет никаких критериев отбора как раньше.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
27 мая в 09:28
Нужно начать с того, что тренер должен проявить себя ещё до прихода в Баварию )
Garrincha58
Garrincha58
27 мая в 08:11
пофиг кто там будет хороводить
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
26 мая в 22:13
Клопп ответил на вопрос о том, может ли он когда-нибудь возглавить Баварию:

«Да, конечно, могу. Но перейти в «Баварию» непосредственно из «Боруссии» сложно. Об этом знают и в Мюнхене. В Германии есть еще много других увлекательных проектов», – сказал немец.

Интервью из 2015 года.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ УЕСКА (раскрыть)
26 мая в 21:11
Флик был согласен, только выдвинул условия, что контракт должен быть хотя бы до 26 года и что с ним в команду должны были прийти его помощники. Боссы Баварии были против этого. Я так понимаю, что Компани приходит в качестве временщика на сезон, а в следующем году боссы Баварии надеются привести в клуб либо Клоппа, либо Алонсо, либо Пепа. Как по мне, глупо надеяться на то, что кто-то из этой троицы придет в Баварию в 2025 году.
УЕСКА
УЕСКА
26 мая в 20:23
Просто все остальные кандидаты отказались.
112910415
112910415
26 мая в 19:25
хочется верить !
Варвар7
Варвар7
26 мая в 19:01, ред.
Сейчас многие специалисты в области футбола будут говорить , о правильности назначения Компани , но не дай Бог у Венсана не сложиться , что то в Баварии - то большинство из этих специалистов объяснят нам почему этого не следовало делать.)
P S. Или наоборот - если ситуация сложится по иному...
Ironigor
Ironigor
26 мая в 19:00
Это чисто субъективное мнение, не более.
Время покажет.
STVA 1
STVA 1
26 мая в 19:00
Посмотрим что получится из этого назначения
Гость
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