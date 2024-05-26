Филипп Лам объяснил, почему Компани должен возглавить «Баварию»

Бывший капитан «Баварии» Филипп Лам объяснил, почему главный тренер «Бернли» Венсан Компани должен возглавить мюнхенский клуб.
На мой взгляд, у него правильный профиль тренера для «Баварии» — футболист, который играл на самом высоком уровне, который взял на себя ответственность в качестве капитана и который, безусловно, смог поучиться у Пепа Гвардиолы. Вот почему профиль правильный, но в нынешней ситуации в «Баварии» сначала нужно проявить себя.
P S. Или наоборот - если ситуация сложится по иному...
P S. Или наоборот - если ситуация сложится по иному...