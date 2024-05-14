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Озил пообещал никогда не шутить над «Тоттенхэмом», если они обыграют «Сити»

вчера, 13:49
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший полузащитник «Арсенала» Месут Озил пообещал больше никогда не смеяться над «Тоттенхэмом» в случае их победы над «Манчестер Сити». В своих социальных сетях немец написал:

Если «Тоттенхэм» не проиграет в этой игре, я никогда больше не буду шутить над ними. Я обещаю.

Победа «шпор» может помочь «Арсеналу» выиграть титул впервые за последние 20 лет.

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Все комментарии
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:04
Да нет, думаю, качалки хватило бы для таких мышц, он всё-таки подкачанным выглядит, а не нагармоненным)
Karkaz
Karkaz ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 17:59
Он накачался может потому, что колол себе что то, типа тестостерон? Так как судя по его поведению, ему как раз теста и не хватало в его карьере. А в проф спорте такое нельзя было себе позволить.
Но даже без этого, в силу своих возможностей, он показал высокий уровень.
FRZZ
FRZZ
вчера в 17:17
Озил был отличным футболистом, мастер последнего паса, безупречным видением поля.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 16:39
«Общался» нормально и обиделся на комментарий 😂 ГЕНИАЛЬНО. Расслабься, я тебя не знаю и не знаю с кем ты тут общался с десяток лет как ты выразился, ник не знакомый, впервые вижу, да и судя по твоему ID ты недавно тут зарегистрирован. Да и не интересно. А так, не обижааайся 😁
Romeo 777
Romeo 777 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:34, ред.
Из Реала много кого Перес «выставлял», и прогнал так же как пример Макелеле, после чего Реал просто развалился, а француз продолжил феерию в Англии в Челси. Поэтому это вообще не показатель.
Он за сезоны в Ла Лиге отдавал по 18-19 голевых передач и сам забивал, не теряясь при этом и в играх ЛЧ.
Сейчас никто в Реала именно этими качествами похвастаться не может. К тому же, лентяй в команде Моуриньо не был бы на протяжении всех 3х сезонов железным и важным игроком основы. В Арсенале тоже первые 4-5 сезонов отыграл достойно (последние 2 филонил)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:24
Но вот с лица Озила смеяться никогда не перестанут
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 15:46, ред.
У меня на Аналитике (его не вернуть, увы) в топ-комменте как раз были цитаты с его скандала с Моуриньо, когда переводчик называл его маменькиным сынком в перерыве и обвинил, что он не выкладывается и предложил выйти на поле после перерыва и показать, что он способен бороться, или идти в душ поплакать и он его заменит, и он предпочёл пойти в душ.

Так же было и в "Арсенале", плюс ещё его слабая физа, как догадываешься, не очень подходила для АПЛ, после пары сезонов он наелся и перестал играть.
allemz
allemz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:43
Его как раз выставили из Реала как профессионального прокрастинатора, а в Арсенале поначалу чутка напрягался, чтобы выбить жирный контракт и в спокойной обстановке стримить Фортнайт. А над лудогорцами издеваться и Жезус горазд)
не совсем
не совсем
вчера в 15:42
Даже Фергюсон смеется над Тоттенхемом и его претензиями на чемпионство.
Если Озил пообещал - значит тут все серьезно?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 15:40
Он был отличным игроком, если б он чуть правильнее вёл бы себя за пределами поля. Связка Месут Озил - Криштиану Роналду, это очень мощно было. Такие передачи вырезал на португальца. Они очень хорошо понимали друг друга. Озил больше голевых отдал за несколько сезонов, чем Хави и Иньеста вместе взятые. Я очень хотел, чтоб Озил тогда остался в Реале.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 15:19, ред.
Что в Арсенале (первые 5 сезонов), что в Реале Озил играл отлично. Что статистика и игра в целом подтверждает.
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Думаю что будет продолжать шутить...:)))
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 14:01
А что это Ходил должен смеяться над ТТХ?

В "Арсенале"-то он всё делал для того, чтобы ТТХ был выше. Уйгуры его больше занимали куда, чем какая-то самоотдача.

В насмешку после окончания карьеры он ещё и накачался, не мог этого за годы в "Арсенале" сделать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:53
Все!!! Капец горожанам!!!
la-respect0
la-respect0
вчера в 13:53
Не проиграет , т.е хотя бы сыграет вничью.МС тоже не будет на победу стараться играть , так что МС , давай выноси кур !)
um32j4sra6we
um32j4sra6we
вчера в 13:53
Это серьезный стимул для Тотенхэма...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:52
Ну теперь-то уж точно ТТХ будет рвать и метать))) Мощно мотивировал!))
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