Озил пообещал никогда не шутить над «Тоттенхэмом», если они обыграют «Сити»

Бывший полузащитник «Арсенала» Месут Озил пообещал больше никогда не смеяться над «Тоттенхэмом» в случае их победы над «Манчестер Сити». В своих социальных сетях немец написал:
Если «Тоттенхэм» не проиграет в этой игре, я никогда больше не буду шутить над ними. Я обещаю.
Победа «шпор» может помочь «Арсеналу» выиграть титул впервые за последние 20 лет.
Он за сезоны в Ла Лиге отдавал по 18-19 голевых передач и сам забивал, не теряясь при этом и в играх ЛЧ.
Сейчас никто в Реала именно этими качествами похвастаться не может. К тому же, лентяй в команде Моуриньо не был бы на протяжении всех 3х сезонов железным и важным игроком основы. В Арсенале тоже первые 4-5 сезонов отыграл достойно (последние 2 филонил)
Он за сезоны в Ла Лиге отдавал по 18-19 голевых передач и сам забивал, не теряясь при этом и в играх ЛЧ.
Сейчас никто в Реала именно этими качествами похвастаться не может. К тому же, лентяй в команде Моуриньо не был бы на протяжении всех 3х сезонов железным и важным игроком основы. В Арсенале тоже первые 4-5 сезонов отыграл достойно (последние 2 филонил)
Но даже без этого, в силу своих возможностей, он показал высокий уровень.
Но даже без этого, в силу своих возможностей, он показал высокий уровень.