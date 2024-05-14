Озил пообещал никогда не шутить над «Тоттенхэмом», если они обыграют «Сити»

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вчера, 13:49

Бывший полузащитник «Арсенала» пообещал больше никогда не смеяться над «Тоттенхэмом» в случае их победы над «Манчестер Сити». В своих социальных сетях немец написал:

Если «Тоттенхэм» не проиграет в этой игре, я никогда больше не буду шутить над ними. Я обещаю.

Победа «шпор» может помочь «Арсеналу» выиграть титул впервые за последние 20 лет.