Ташуев: «С удовольствием согласился бы возглавить „Баварию“»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев сообщил, что принял бы предложение возглавить «Баварию».
Я точно не знаю: реально ли «Баварии» отказало такое большое количество тренеров? Надо быть внутри клуба, чтобы понимать, правда ли это. Вдруг пресса просто вкидывает неверную информацию? Вы сами понимаете, какой большой клуб «Бавария». Позвали бы меня туда сейчас, c удовольствием согласился бы возглавить «Баварию». (Смеётся.) Но наших тренеров не позовут...
Когда наших тренеров начнут ценить в Европе? Сейчас немного не та ситуация в мире — российские тренеры не в равных условиях с иностранными специалистами. Если брать спортивную составляющую, почему нам не должны доверять? Я считаю, у нас хорошая тренерская школа, методика обучения в СССР отличная была, у нас толковые тренеры, а не двоечники. Дорога в Европу должна быть открыта, но в нынешней ситуации я не понимаю, насколько это реально.
читая новостей последних недель, почти все известные и не очень известные тренера только отказываются возглавит Баварию.
а Ташуев пора вспомнить, что СССР больше 30 лет как не существует.
и методики устарели.
европейские тренера намного сильней российских.
чего достиг Слуцкий в Англии и Голландии?
иностранные тренера в РПЛ были успешны.
Спалетти. Личка. Ивич. Эмери ошибочно пришел в Спартак,
зато после ухода 4 ЛЕ взял. и вывел Астон Виллу в ЛЧ.
Шварц, который дал российскому футболу Захаряна и Тюкавина.
такие, как Ташуев или Юран, работают, проваливаются, затем идут на матч тв, пока не примут новую команду, и так по кругу.
читая новостей последних недель, почти все известные и не очень известные тренера только отказываются возглавит Баварию.
а Ташуев пора вспомнить, что СССР больше 30 лет как не существует.
и методики устарели.
европейские тренера намного сильней российских.
чего достиг Слуцкий в Англии и Голландии?
иностранные тренера в РПЛ были успешны.
Спалетти. Личка. Ивич. Эмери ошибочно пришел в Спартак,
зато после ухода 4 ЛЕ взял. и вывел Астон Виллу в ЛЧ.
Шварц, который дал российскому футболу Захаряна и Тюкавина.
такие, как Ташуев или Юран, работают, проваливаются, затем идут на матч тв, пока не примут новую команду, и так по кругу.