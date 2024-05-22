Ташуев: «С удовольствием согласился бы возглавить „Баварию“»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» сообщил, что принял бы предложение возглавить «Баварию».

Я точно не знаю: реально ли «Баварии» отказало такое большое количество тренеров? Надо быть внутри клуба, чтобы понимать, правда ли это. Вдруг пресса просто вкидывает неверную информацию? Вы сами понимаете, какой большой клуб «Бавария». Позвали бы меня туда сейчас, c удовольствием согласился бы возглавить «Баварию». (Смеётся.) Но наших тренеров не позовут...