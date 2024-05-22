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Ташуев: «С удовольствием согласился бы возглавить „Баварию“»

вчера, 15:59

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев сообщил, что принял бы предложение возглавить «Баварию».

Я точно не знаю: реально ли «Баварии» отказало такое большое количество тренеров? Надо быть внутри клуба, чтобы понимать, правда ли это. Вдруг пресса просто вкидывает неверную информацию? Вы сами понимаете, какой большой клуб «Бавария». Позвали бы меня туда сейчас, c удовольствием согласился бы возглавить «Баварию». (Смеётся.) Но наших тренеров не позовут...

Когда наших тренеров начнут ценить в Европе? Сейчас немного не та ситуация в мире — российские тренеры не в равных условиях с иностранными специалистами. Если брать спортивную составляющую, почему нам не должны доверять? Я считаю, у нас хорошая тренерская школа, методика обучения в СССР отличная была, у нас толковые тренеры, а не двоечники. Дорога в Европу должна быть открыта, но в нынешней ситуации я не понимаю, насколько это реально.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 07:02
Наших тренеров не будут брать в европу (еще долго)...нее не по познаниям и пониманию футбола....а по ФИЛОСОФИИ!)))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:48
так где они, эти "много тренеров" ?)))
читая новостей последних недель, почти все известные и не очень известные тренера только отказываются возглавит Баварию.
а Ташуев пора вспомнить, что СССР больше 30 лет как не существует.
и методики устарели.
европейские тренера намного сильней российских.
чего достиг Слуцкий в Англии и Голландии?
иностранные тренера в РПЛ были успешны.
Спалетти. Личка. Ивич. Эмери ошибочно пришел в Спартак,
зато после ухода 4 ЛЕ взял. и вывел Астон Виллу в ЛЧ.
Шварц, который дал российскому футболу Захаряна и Тюкавина.
такие, как Ташуев или Юран, работают, проваливаются, затем идут на матч тв, пока не примут новую команду, и так по кругу.
112910415
112910415
вчера в 18:57
Сергей ! под давлением боссов Баварии очень тяжко работать !
лучше сразу откажись )
LOpp
LOpp
вчера в 17:47
Пока в Баварии Харри Кейн, даже Ташуев не сможет привести мюнхенцев к трофею
adekvat
adekvat
вчера в 17:44
Карпин и Слуцкий показали класс в Европе, Китай еще куда не катит.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 17:28
Ташуев в своём бессрочном отпуске хорошо выпивает.
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:17
благодарю
jhrv7c68xtsa
jhrv7c68xtsa
вчера в 16:57
Всяко не хуже тухлятины тренировал бы
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 16:54
Кому ты там нужен, позовут разве что для работы чистильщиком бутс
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:53
Добрый день! Наверное Вы имели ввиду 30 ставок в текущем месяце , а не очков для выбора группы?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:50
Мало возглавить, нужно ещё игру поставить. У монстров тренерского дела не всегда получается, чего уж говорить о наших физруках...
drug01
drug01
вчера в 16:35
Губа не дура! Такую команду мечтает возглавить много тренеров
v5apc8x436nt
v5apc8x436nt
вчера в 16:35
Мечтать конечно не вредно
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:32
Не каждому окажут честь работать в таком титулованном клубе... у нас никогда не будет такого подбора игроков с такой мотивацией...
6pmcr8955853
6pmcr8955853
вчера в 16:18, ред.
Только вряд ли бы предложили.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:17
"Когда наших тренеров начнут ценить в Европе? Сейчас немного не та ситуация в мире — российские тренеры не в равных условиях с иностранными специалистами." Можно подумать, что когда в недалеком прошлом была вполне себе "та ситуация в мире" за нашими гениями тренерского цеха и кудесниками тренерского футбольного мастерства "Реалы", "МЮ" и прочие "Баварии" ноги друг другу в очередях оттоптали.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:11
Здравствуйте.

Просто так отображается чтобы можно было изменить выбор группы до конца месяца после того как Вы уже выбрали.

Если не выбирать никакую группу, напоминаем, будет обычная группа.

Также напоминаем всем участникам, что нужно тридцать сделанных ставок в текущем месяце чтобы была возможность выбора одной из дополнительных групп (на точный счёт и без призов).
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:09
Не найду ответ наш !Вижу что ответили вроде!
Tex
Tex
вчера в 16:08
Советский союз развалился 30 лет назад, но все еще ссылается на методики оттуда. Может в этом в первую очередь проблема, а не в ситуации в мире?
Гость
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