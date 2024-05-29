«Тоттенхэм» объявил о продлении аренды Вернера

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», арендное соглашение с нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером продлено до конца сезона 2024/25.
За 14 матчей нынешнего сезона в составе «шпор» немец забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», арендное соглашение с нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером продлено до конца сезона 2024/25.
За 14 матчей нынешнего сезона в составе «шпор» немец забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Вот поэтому , Вернер и не был вызван в сборную Германии Евро-2024.
А ведь когда-то подавал большие надежды и много забивал.
Вот поэтому , Вернер и не был вызван в сборную Германии Евро-2024.
А ведь когда-то подавал большие надежды и много забивал.