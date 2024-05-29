«Тоттенхэм» объявил о продлении аренды Вернера

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сегодня, 00:41

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», арендное соглашение с нападающим «РБ Лейпциг» продлено до конца сезона 2024/25.

За 14 матчей нынешнего сезона в составе «шпор» немец забил 2 гола и отдал 3 ассиста.