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«Тоттенхэм» объявил о продлении аренды Вернера

сегодня, 00:41

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», арендное соглашение с нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером продлено до конца сезона 2024/25.

За 14 матчей нынешнего сезона в составе «шпор» немец забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:46
На месте наверное виднее руководству.... продлили, значит нужен.
t5kfcrcgtwcm
t5kfcrcgtwcm
сегодня в 07:26
Окончательно сдувается Вернер, судя по статистике
287awacjtk6f
287awacjtk6f
сегодня в 06:58
Денег нет, но игрок очень нужен, вот и изворачиваются как могут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:46
Вернер как раз подходящий игрок Шпор
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:58
Ну если вы так решили
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:38
Статистика явно не впечатляет да и в основной состав он не всегда не попадает.
Вот поэтому , Вернер и не был вызван в сборную Германии Евро-2024.
А ведь когда-то подавал большие надежды и много забивал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:01
Так себе результативность, но раз продлили значит устраивает...
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