«Можем подарить машину». Тарасов готов пригласить Дзюбу в клуб Медиалиги

Экс-футболист «Локомотива» и президент клуба Медиалиги «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что готов пригласить нападающего Артёма Дзюбу в свою команду.
Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него всё впереди, и он точно найдёт команду. А если не найдёт, то моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъёмных. Если Артёму интересно это предложение, пусть наберёт мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей.
Если говорить про профессиональные клубы, то он наверняка уедет в Китай. Что касается команд РПЛ, то это могут быть команды первой восьмёрки. Если бы я был руководителем клуба из первой восьмёрки, я бы точно задумался о кандидатуре Дзюбы.
29 мая «Локомотив» объявил об уходе игрока.