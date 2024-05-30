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«Можем подарить машину». Тарасов готов пригласить Дзюбу в клуб Медиалиги

вчера, 21:17

Экс-футболист «Локомотива» и президент клуба Медиалиги «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что готов пригласить нападающего Артёма Дзюбу в свою команду.

Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него всё впереди, и он точно найдёт команду. А если не найдёт, то моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъёмных. Если Артёму интересно это предложение, пусть наберёт мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей.

Если говорить про профессиональные клубы, то он наверняка уедет в Китай. Что касается команд РПЛ, то это могут быть команды первой восьмёрки. Если бы я был руководителем клуба из первой восьмёрки, я бы точно задумался о кандидатуре Дзюбы.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе игрока.

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Все комментарии
3shbw8gcsunf
3shbw8gcsunf
сегодня в 05:15, ред.
Такой зарплатой Дзюбу не удивишь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:04
Всем нужна такая рукастая яркая медийная личность...
ppuzpash3ur3
ppuzpash3ur3
вчера в 21:53
Вот это предложение!!! И ещё реклама попутно в Мегафоне...
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:46
Медиа лига как раз для Дзюбы. И дело даже не в электрическом москвиче. Он его и сам может подарить при желании.
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y45g7525q3zv
вчера в 21:41
Дзюба с Тарасовым одной масти, споются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:20
Лям в месяц и электроМосквич. Нужно подумать...
Гость
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