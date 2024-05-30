«Можем подарить машину». Тарасов готов пригласить Дзюбу в клуб Медиалиги

Экс-футболист «Локомотива» и президент клуба Медиалиги «Родина Медиа» заявил, что готов пригласить нападающего в свою команду.

Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него всё впереди, и он точно найдёт команду. А если не найдёт, то моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъёмных. Если Артёму интересно это предложение, пусть наберёт мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей.