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«Краснодар» может подписать Воробьёва

сегодня, 00:29

«Краснодар» хочет купить нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва. Отступные футболиста составляют 2 миллиона евро.

Однако «быки» хотят снизить сумму выплат, включив в сделку полузащитника Александра Эктова.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 14:44, ред.
А почему Эктов-то довеском пойдёт?
На мой взгляд, очень и очень качественное было приобретение Краснодара.
Свою работу практически всегда делал старательно, с огоньком.
Энергия у него на поле била очень часто через край в хорошем смысле.
Да, лидером команды не стал, но поди стань этим лидером, когда тон задают латиносы.
Так чем Эктов-то Краснодару не угодил?
Лично мне непонятно...
Ержан Узакбаев
Ержан Узакбаев ответ u3hr8bf74cmz (раскрыть)
сегодня в 09:23, ред.
А тебя не смущает то, что Воробьев воспитанник Краснодара? И то что он вернется в свой родной клуб?
u3hr8bf74cmz
u3hr8bf74cmz
сегодня в 07:10
Похоже академия не справляется со штамповкой кадров.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:43
Если очень хочется, что нибудь получится
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:22
Работорговля началась... друг друга начнут раздевать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:02
Быки понимают..зачем им Воробьев...
Гость
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