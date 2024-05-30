«Краснодар» может подписать Воробьёва

«Краснодар» хочет купить нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва. Отступные футболиста составляют 2 миллиона евро.
Однако «быки» хотят снизить сумму выплат, включив в сделку полузащитника Александра Эктова.
«Краснодар» хочет купить нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва. Отступные футболиста составляют 2 миллиона евро.
Однако «быки» хотят снизить сумму выплат, включив в сделку полузащитника Александра Эктова.
На мой взгляд, очень и очень качественное было приобретение Краснодара.
Свою работу практически всегда делал старательно, с огоньком.
Энергия у него на поле била очень часто через край в хорошем смысле.
Да, лидером команды не стал, но поди стань этим лидером, когда тон задают латиносы.
Так чем Эктов-то Краснодару не угодил?
Лично мне непонятно...
На мой взгляд, очень и очень качественное было приобретение Краснодара.
Свою работу практически всегда делал старательно, с огоньком.
Энергия у него на поле била очень часто через край в хорошем смысле.
Да, лидером команды не стал, но поди стань этим лидером, когда тон задают латиносы.
Так чем Эктов-то Краснодару не угодил?
Лично мне непонятно...