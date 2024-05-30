В «Локо» не подтвердили слухи о том, что Джикия предлагал свою кандидатуру

Глава пресс‑службы московского «Локомотива» Артём Загумённов заявил, что информация о том, что защитник Георгий Джикия перед 30-м туром РПЛ предлагал свою кандидатуру главному тренеру команды Михаилу Галактионову, не соответствует действительности.
Руководство клуба уже комментировало возможный переход Георгия Джикии в «Локомотив». Георгий — высококвалифицированный и статусный футболист, поэтому слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности.