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В «Локо» не подтвердили слухи о том, что Джикия предлагал свою кандидатуру

вчера, 17:35

Глава пресс‑службы московского «Локомотива» Артём Загумённов заявил, что информация о том, что защитник Георгий Джикия перед 30-м туром РПЛ предлагал свою кандидатуру главному тренеру команды Михаилу Галактионову, не соответствует действительности.

Руководство клуба уже комментировало возможный переход Георгия Джикии в «Локомотив». Георгий — высококвалифицированный и статусный футболист, поэтому слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:10
чёткая , корректная реакция
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:50
Ну щас будут всякое выдумывать журналюги!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:19
Даже если предлагал, что тут такого ? Георгий хочет играть, возраст позволяет это, и поэтому использует любую возможность для продолжения карьеры.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:45
В межсезонье только слухи и сплетни будем читать...
Вещий
Вещий
вчера в 17:43
О как, теперь появился новая сериал про Джикию?
ku2ktfmhqvg5
ku2ktfmhqvg5
вчера в 17:41
Просто не так выразились, естественно предлагал агент.
Гость
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