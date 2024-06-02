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Карвахаль признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

вчера, 08:59
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Пресс-служба УЕФА назвала защитника «Реала» Даниэля Карвахаля лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Игрок открыл счёт на 74-й минуте встречи с дортмундской «Боруссией», ему ассистировал полузащитник Тони Кроос. Мадридская команда выиграла со счётом 2:0.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ FERIS (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
Два часа читать мой простой вопрос из трёх слов - чтобы потом рассказать мне как космические корабли бороздят большой театр?.. Это заявка на "лучший" коммент года.. Я бы его назвал : Впопыхах собрать вещички.. А-ха-ха-ха.. 🙆🤭🤣
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ FERIS (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:23
🙆 НУЛИ КОГДА АВЕЙРУ СВОИ ИСПРАВИТ, ЧТОБЫ СЧИТАТЬ СЕБЯ ЛУЧШИМ В МИРЕ И В ИСТОРИИ?? КОИХ У МЕССИ НЕТУ.. ВОПРОС ПОНЯТЕН??.. ВОПРОС ПРОСТОЙ.. ЕСЛИ НЕПОНЯТЕН - ПЕРЕЧИТАЙ ЕГО СНОВА.. ХЕ.. 🤭🤣
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ FERIS (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:44
Хе.. В 39 Ибра СериАл брал.. Авейру 0 титулов за 3 года. Месси тоже признавался лучшим в ЛЧ.. Где у Авейру ЧМ, МВП ЧМ, МВП ЧЕ, трэблы?.. Хе.. Сколько раз он признавался лучшим плеймейкером года?.. Где у него все эти звания лучшего игрока?.. Нету. НОЛЬ!!.. У Месси найдешь нули?.. Хе.. Привет мистеру "0+0 в ПО ЧМ" и подлому ворюге чужих голов.. А-ха-ха-ха.. 👎🤭🤣🍓🪠
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ FERIS (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:35
Лучший бомбардир - не есть лучший игрок.. Лучший это тот, кого признают другие.. Но не сам себя..Кто его признавал лучшим в мире в 34?.. Только сам Авейру.. Знакомая постоянная песня.. Поэтому он и в СА, а не, к примеру, в Мадриде или Мюнхене.. Пусть безтрофейник дальше орошает пески Аравии слезами.. Наблюдали.. Хе.. 🪵🚽
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
вчера в 14:00, ред.
Клепать он может только никому ненужные "заклёпки".. 0 трофеев из 7 в СА.. 0 из 12 за последние 3 года.. Кросс - в 24 - Чемпион мира.. 6 ЛЧ.. И при этом не называет себя лучшим.. Уходить надо вовремя, а не позориться, засовывая шарфы в причинное место на глазах у всего мира.. По мозгам Авейру явно "слегка" помладше Кросса.. Factos.. Хе.. 🤭🤣
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 13:48
А ничего, что Авейру слегка постарше? В свои 34 КриРо вовсю клепал голешники за "Юве" в серии А. Да, ЛЧ с "Юве" выиграть не довелось, но чемпионом Италии побывать успел.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:21
Подумал, а есть ли необходимость выбирать лучшего в команде - победителе ? Наверное, нет.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:08
По игре Винисиус. А дальше кого Перес раскрутит. До октября если Мбаппе заиграет, то могут и ему вручить.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:00, ред.
Ну, вот.. Всё идёт, как я и говорил.. Два "танцора" Мадрида лучшими в ЛЧ не стали.. Осталось провалиться со сборной - и кому ЗМ?.. Месси уже начал подготовку к КА.. Хе.. 🤭🤣.. А если серьезно - я бы Кроссу отдал.. Чемпион мира, 6 ЛЧ, неплохой сезон выдал.. Авейру такое может только сниться.. ☝️
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:33
Смоловым-Дзюбам на заметку :

Лучшему игроку ЛЕ - 34 года...
Лучшему игроку Финала ЛЧ - 32 года...
Лучшему бомбардиру ЛЧ 2024 - через месяц 31...

После 30-ти футбольная жизнь только начинается...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:23
Интересно, кому ЗМ давать. Винни и Джуд вчера не убедили
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:39
Заслужил, без вопросов!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:33
Хорош был Даниэля, хорош!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:06
Правильное решение,отлично отыграл матч!!!
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Александр Перерва, ssspartak, balalay больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 160. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
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