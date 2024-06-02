Карвахаль признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала защитника «Реала» Даниэля Карвахаля лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Игрок открыл счёт на 74-й минуте встречи с дортмундской «Боруссией», ему ассистировал полузащитник Тони Кроос. Мадридская команда выиграла со счётом 2:0.
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