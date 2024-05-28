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Роналду побил рекорд саудовской лиги по количеству голов за сезон

вчера, 08:43
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем в ворота «Аль-Иттихада» (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец побил рекорд лиги по количеству голов за сезон, забив 35 мячей. Предыдущее достижение принадлежало Абдерразаку Хамдалле (34 гола в сезоне 2018/19).

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Все комментарии
DZEN17
DZEN17 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 18:43
если нужно Рон и в защите отработает и прессинговать будет и атаки разгонять,если он этого не делает то возможно установка тренера на матч,который определяет и стратегию на матч
DZEN17
DZEN17 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 18:32
вот это ты сказанул!сколько не припомню благодаря Рону его упорству он выводил свои клубы и сборные в следующие стадии турниров!Чего только стоило двухматчевое противостояние с Иброй и как Рон тогда зарешал!
Мessi 10
Мessi 10 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:28
Ну конечно, виновата команда, а не Рон - классический аргумент защитников португальца.
Связи между ЦН и защитой нет только в том случае, если у нападающего голова забита только наколачиванием мусорной статистики ради себя любимого. Нападение при необходимости также должно отрабатывать в обороне, совершать перехваты, Рон же традиционно ждёт в штрафной навеса или прострела, чтобы снова подставить ножку и записать очередной мусорный гол себе в стату
112910415
112910415
вчера в 17:53
слава арабскому герою !
SonicStar
SonicStar ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 17:38
Во во) а ещё и почти во всех клубах большая часть состава- топы ) у этих людей,видать,систематикой проблемы. Ведь на всю лигу хорошо, если 15 таких игроков найдется )
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:50
Фанаты "Супер лиги", а точнее, "клубники" не угомонятся. Конечно, какая там 60ая или 30ая по рангу? Сразу топ10, нет, топ5 - вытесняет Лигу1!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:27
рекордсмен, мля
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 16:22
Угадайте а кто без трофеев остался в верблюжей лиге
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
Всмысле? Какая польза от Холанда? Согласен, Холанд смешен перед Роном без единого шанса на получение ЗМ, да и Рон в 40 забивает больше. От отсутствия голов норвега Сити чуть без трофеев не оказался
Рон не виноват, что защиты нет у команды, какая взаимосвязь ЦН и пропущенными мячами?
Так что если кому и смешно то мне
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 14:53
Саудовская верблюд лига и ЛГБТ лига США рулят. Хейтеры не ругайтесь 🥸
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:47
Верно мурлычишь "Рыжик - Мурыжик!"
Мessi 10
Мessi 10 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:15
А причём здесь Холанд? Он играет в топ лиге, в отличие от Рона. Кроме того от Холланда реальная польза для клуба. Да и вообще сравнивать Холанда и Рона просто смешно, это дискуссия ради дискуссии)
Факт в том, что пользы для команды от голов Рона пшик, как это обычно и бывало всю его карьеру.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 14:08
У Халанда 9ть и дальше что?
Мessi 10
Мessi 10 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:00
Если посмотреть по сезону в целом у Рона 8 пенальти, в некоторых матчах даже дубль с пенальти делал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 12:06
где вы пенальти увидели???
23shq5qcta93
23shq5qcta93
вчера в 11:36
Криш красава,до сих пор в отличной форме
альсато
альсато
вчера в 11:16
что тут скажешь...МОЛОДЕЦ!!!))))
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:02, ред.
Байер хвалят только те, кто помнит Алонсо, еще игроком Реала или судят по тренеру, по одному сезону, в средней по силе Бундеслигe. А кто смеётся над Кейном- покажи? Другое дело, что критиковали Тухеля, за то, что он сделал Баварию, крайне зависимую от Кейна, но насмешек, я не припомню...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:56
Слабо Авейру в "Охдуд" перейти за "копейки" и выиграть с ним какой-нибудь трофей?.. Слабо.. Так же как слабо реагировать на крики : Месси, Месси! - по-мужски, а не по-детски.. Того глядишь и кричать перестанут.. Не .. Это не для мозга Авейру.. Там опилки.. Хе.. 🤭😆🏏🍓🪵
Elliada_
Elliada_ ответ Алексей Солдатов 1 (раскрыть)
вчера в 10:49
Да кому есть до этого дело, когда пиарят Роналду? В Бундеслиге хвалят Байер за сезон без поражений и смеются над лучшим бомбардиром Кейном, а в верблюд-лиге всё наоборот: про Хиляль ни слова, но Роналду оды поют.
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 10:41
АЛЬ-ХИЛЯЛЬ" ПРОШЁЛ СЕЗОН БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
drug01
drug01
вчера в 10:32
Молодец! Сколько он ещё поставит рекордов? А ведь он не мальчик...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 10:25
Годы идут, ситуация не меняется - все пашут на Рона, отдают ему пенальти, помогая набить мусорную статистику.
А чемпионство команды ОПЯТЬ мимо.
mtteqv32qejn
mtteqv32qejn
вчера в 10:07
Роналду демонстрирует невероятную игру и поражает всех своими голами. Его достижение — это результат упорной работы и таланта.
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:04
Как обычно, статистика есть, а трофеев нет. А ведь я помню 2021 год. Тогда Роналду выиграл Кубок Италии, который стал 34-м трофеем в карьере. Все нахваливали, что скоро обойдет Месси по трофеям (у Лео было 37 трофеев), а потом и вовсе станет самым титулованным (на тот момент лидерство было у Алвеса с 40 трофеями). Тогда его фанаты не подозревали, что Кубок Италии станет последним трофеем в карьере, что Месси выиграет 7 трофеев, включая ЧМ, и станет самым титулованным. Теперь вся надежда на мусорную статистику.

Но всё же поздравляю, что нашел себе лигу под стать. В Ла Лиге рекорд у Месси (50 голов), в Серии А у Игуаина и Иммобиле (по 36 голов), в АПЛ у Холанна (36 голов), в Верблюд-лиге теперь у Роналду. Заслужил.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:00
Наше поколение и выросло на этих анекдотах!!! Есть, что вспомнить!!!
sxcphyh5vhjf
sxcphyh5vhjf
вчера в 09:59
Ну так для этого эту машину для рекордов и покупали.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 09:45
Сравнивать Реал, МС, Арсенал, Интер с СА неуместно.
В топ-10 лиг мира на каком месте лига СА?
60-70 % состава клубов топ футболисты из Европы. Это же сколько их в каждом клубе при среднем количестве, например, 30 футболистов в клубе? 18-21 европейских топов в каждом клубе???
"Молодой" Роналду в СА - 39 лет. "Пенсионер" Месси в МЛС - 36 лет.
Быть персофаном - нормально.
Но не нужно выдумывать "факты" и статистику.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:37
Это ответ Петьки Василию Ивановичу, когда Чапаев показал ему верблюда и спросил: Что это?)...вспомнил старый советский анекдот...
lotsman
lotsman
вчера в 09:37
Для чемпионата Аравии он ещё сгодится, ещё рекорды может ставить.
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