Роналду побил рекорд саудовской лиги по количеству голов за сезон

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем в ворота «Аль-Иттихада» (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Португалец побил рекорд лиги по количеству голов за сезон, забив 35 мячей. Предыдущее достижение принадлежало Абдерразаку Хамдалле (34 гола в сезоне 2018/19).
В топ-10 лиг мира на каком месте лига СА?
60-70 % состава клубов топ футболисты из Европы. Это же сколько их в каждом клубе при среднем количестве, например, 30 футболистов в клубе? 18-21 европейских топов в каждом клубе???
"Молодой" Роналду в СА - 39 лет. "Пенсионер" Месси в МЛС - 36 лет.
Быть персофаном - нормально.
Но не нужно выдумывать "факты" и статистику.
В топ-10 лиг мира на каком месте лига СА?
60-70 % состава клубов топ футболисты из Европы. Это же сколько их в каждом клубе при среднем количестве, например, 30 футболистов в клубе? 18-21 европейских топов в каждом клубе???
"Молодой" Роналду в СА - 39 лет. "Пенсионер" Месси в МЛС - 36 лет.
Быть персофаном - нормально.
Но не нужно выдумывать "факты" и статистику.