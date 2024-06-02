Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов

Вчера в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию». Данная победа стала пятой для наставника «сливочных» Карло Анчелотти. Таким образом, итальянский специалист является самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу
Карл Анчилович Лотин....
Из известных ремесленников Лотиных....
Карл Анчилович Лотин....
Из известных ремесленников Лотиных....