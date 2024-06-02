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Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов

вчера, 09:17

Вчера в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию». Данная победа стала пятой для наставника «сливочных» Карло Анчелотти. Таким образом, итальянский специалист является самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:37
Из Ленинградской области? Чухонец?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 13:15
Из глубинки....
Карл Анчилович Лотин....
Из известных ремесленников Лотиных....
Predator94
Predator94
вчера в 10:04
Поздравляю! Великий тренер!
sir_Alex
sir_Alex ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 09:42
Как бы Карло не совсем русский, мягко говоря.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:24
Хороший повод хорошенько набухаться !
Гость
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