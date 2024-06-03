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Сборная России больше не сыграет с европейскими сборными в этом году

вчера, 15:15

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как обстоят дела с поиском соперников для сборной России.

Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится — и нас будут критиковать.

Регионы все знают: это Латинская Америка, Африка и Азия. Ещё скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год.

Напомним, 7 июня сборная России проведёт товарищескую игру со сборной Белоруссии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:58
сложно с европейцами
mtu8uvd9kx4k
mtu8uvd9kx4k
вчера в 15:39
В Европе сейчас желающих играть с нами видно нет
Гость
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