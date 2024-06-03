Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

Дюков надеется, что ситуация с допуском наших команд изменится осенью

вчера, 09:22

Президент РФС Александр Дюков считает, что ситуация с допуском наших команд до официальных международных турниров изменится осенью.

Конечно, я общался (с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином по поводу допуска российских команд к международным турнирам). В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Я надеюсь на это.

Также Дюков рассказал, что в УЕФА довольны турниром развития, который прошёл в Волгограде.

Соревнование было проведено отлично. Должно быть больше турниров развития. УЕФА тоже удовлетворены качеством турнира, уровнем его организации. Мы продолжим проводить такие турниры регулярно. Будем информировать по мере достижения договорённостей.

Напомним, данный турнир проходил для игроков не старше 16 лет. В нём принимали участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы. Победителями стали российские футболисты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РФС дали комментарий на тему возможного матча памяти Садырина
Сегодня, 12:17
Дюков высказался о своём будущем на посту главы РФС
Сегодня, 10:54
РФС работает над организацией матча сборных России и Китая
Сегодня, 09:58
ОфициальноРФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в Дивизионе «А» Второй лиги
Вчера, 15:56
Сборная России больше не сыграет с европейскими сборными в этом году
Вчера, 15:15
В РФС рассказали, кого хотят видеть в качестве тренера сборной России
Вчера, 11:21
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:42
Анатолий, раскладываю все по полочкам, как Вы любите)). Меня заинтересовала заключительная часть приведенной Вами всем известной фразы. Я погуглил, и первое, что мне попалось – это ода Ломоносова. Так, как ссылка была на классика, то меня несколько покоробило приписывание ему этого изречения, и я Вас ПОПРАВИЛ.
Поэтому для достижения полного консенсуса между нами, как двумя интеллектуалами )), не могли бы привести имя этого классика юмора, так как, безусловно, эта фраза должна занять свое почетное место в моем репертуаре.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 12:43
Я бы использовал глагол "дополнить", а не "поправить" Так будет точнее. Для меня цитирование известных юмористов любимое занятие. И я в этом стараюсь быть точным. Сам могу любого поправить ( без обид только, тебя это не касается)
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:30
Я просто Вас поправил. Согласитесь, оригинал звучит намного оптимистичней и по оношению к современной России - гораздо смешнее...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 12:05
Уважаемый, не надо понимать все буквально. Конечно то, что я привел это интерпретация известного юмориста стиха Ломоносова. На этом сайте должно быть место юмору. Согласен?
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:50
"Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;"

[Михаил Ломоносов 1747г]
lotsman
lotsman
вчера в 10:51
Какое то изменение осенью? У Дюкова видимо есть какая то информация из генерального штаба, поскольку нынешняя ситуация ни от ФИФА, ни от УЕФА не зависит.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:08
По поводу надежд Дюкова классик написал Надежды юношей питают.... Но во первых Дюков далеко не юноша, а во вторых у этого изречения есть мрачное продолжение....А юноши от надежды мрут.... Речь о несбыточных надеждах
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:52
Ничего там не изменится. И Дюков на это никак повлиять не в силах. Отстранили то не по спортивным принципам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:48
Президент РФС Александр Дюков считает, что ситуация с допуском наших команд до официальных международных турниров изменится осенью.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:33
Надейся и жди
Вся жизнь впереди(с)
Фифисты и уефисты, разные прочие толерасты чётко определили же условия возвращения: пока идёт СВО - хрен в сумку!(
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:25
Такое впечатление, что Дюков в другом мире проживает... Очнись, товарищ....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 