Дюков надеется, что ситуация с допуском наших команд изменится осенью

Президент РФС Александр Дюков считает, что ситуация с допуском наших команд до официальных международных турниров изменится осенью.
Конечно, я общался (с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином по поводу допуска российских команд к международным турнирам). В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Я надеюсь на это.
Также Дюков рассказал, что в УЕФА довольны турниром развития, который прошёл в Волгограде.
Соревнование было проведено отлично. Должно быть больше турниров развития. УЕФА тоже удовлетворены качеством турнира, уровнем его организации. Мы продолжим проводить такие турниры регулярно. Будем информировать по мере достижения договорённостей.
Напомним, данный турнир проходил для игроков не старше 16 лет. В нём принимали участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы. Победителями стали российские футболисты.
Поэтому для достижения полного консенсуса между нами, как двумя интеллектуалами )), не могли бы привести имя этого классика юмора, так как, безусловно, эта фраза должна занять свое почетное место в моем репертуаре.
Поэтому для достижения полного консенсуса между нами, как двумя интеллектуалами )), не могли бы привести имя этого классика юмора, так как, безусловно, эта фраза должна занять свое почетное место в моем репертуаре.
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;"
[Михаил Ломоносов 1747г]
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;"
[Михаил Ломоносов 1747г]
Вся жизнь впереди(с)
Фифисты и уефисты, разные прочие толерасты чётко определили же условия возвращения: пока идёт СВО - хрен в сумку!(
Вся жизнь впереди(с)
Фифисты и уефисты, разные прочие толерасты чётко определили же условия возвращения: пока идёт СВО - хрен в сумку!(