Дюков надеется, что ситуация с допуском наших команд изменится осенью

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вчера, 09:22

Президент РФС считает, что ситуация с допуском наших команд до официальных международных турниров изменится осенью.

Конечно, я общался (с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином по поводу допуска российских команд к международным турнирам). В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Я надеюсь на это.

Также Дюков рассказал, что в УЕФА довольны турниром развития, который прошёл в Волгограде.

Соревнование было проведено отлично. Должно быть больше турниров развития. УЕФА тоже удовлетворены качеством турнира, уровнем его организации. Мы продолжим проводить такие турниры регулярно. Будем информировать по мере достижения договорённостей.

Напомним, данный турнир проходил для игроков не старше 16 лет. В нём принимали участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы. Победителями стали российские футболисты.