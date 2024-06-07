Беллингем может пропустить начало следующего сезона

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сегодня, 09:27

Полузащитнику «Реала» и сборной Англии может потребоваться операция из-за травмы плеча. В таком случае он пропустит предсезонную подготовку и старт Ла Лиги.

В заключительном отрезке сезона Беллингем играл с дискомфортом. Проблемы с плечом серьёзно повлияли на его выступления. Но англичанин продолжил играть, осознавая свою важность в финале Лиги чемпионов. И по этой же причине он намерен выступить на чемпионате Европы.

Отмечается, что боли в плече начались в ноябре и усиливались на протяжении всего заключительного отрезка сезона. Если консервативное лечение не поможет, игроку «Реала» и его окружению не останется ничего другого, как пойти на операцию. Беллингема могут прооперировать после чемпионата Европы. Ориентировочный срок восстановления составит три месяца.

Напомним, в прошедшем сезоне Беллингем был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов и лучшим игроком Ла Лиги.