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Беллингем может пропустить начало следующего сезона

сегодня, 09:27

Полузащитнику «Реала» и сборной Англии Джуду Беллингему может потребоваться операция из-за травмы плеча. В таком случае он пропустит предсезонную подготовку и старт Ла Лиги.

В заключительном отрезке сезона Беллингем играл с дискомфортом. Проблемы с плечом серьёзно повлияли на его выступления. Но англичанин продолжил играть, осознавая свою важность в финале Лиги чемпионов. И по этой же причине он намерен выступить на чемпионате Европы.

Отмечается, что боли в плече начались в ноябре и усиливались на протяжении всего заключительного отрезка сезона. Если консервативное лечение не поможет, игроку «Реала» и его окружению не останется ничего другого, как пойти на операцию. Беллингема могут прооперировать после чемпионата Европы. Ориентировочный срок восстановления составит три месяца.

Напомним, в прошедшем сезоне Беллингем был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов и лучшим игроком Ла Лиги.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:46
Теперь понятно, почему Джуд во 2-ой части сезона играл не так ярко, как в первой.
Удачи, скорейшего выздоровления и успешного выступления на ЕВРО ему!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:46
Скорее всего из-за этого и вторая половина сезона у него получилась скомканная. Евро - это конечно хорошо, но лучше бы не рисковать, а лечь на операцию пораньше, чтобы этот ЧЕ не вылез боком. Парень молодой, будет у него ещё не один Евро и ЧМ. Но и Джуда можно понять, молодой, амбициозный, рассудительность и здравый смысл придут позже, все мы в этом возрасте жили эмоциями. Так что Джуду в любом случае здоровья, и удачного, а главное не травмоопасного выступления на Евро.
pcg2tx8aaybg
pcg2tx8aaybg
сегодня в 09:36
Значит в следующем сезоне Золотой мяч он не получит.
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8pbcqtdt8jpt
сегодня в 09:33
Соперники похоже теперь будут играть в плечо...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:32
Со здоровьем не шутят. Пожелание Джуду решить свои мед . проблемы. Молодой организм и квалифицированные медики в помощь!
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